Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Зачем грызть кормовую? Морковь, которая растет сахарной даже в плохой земле

Садоводство

Урожай моркови во многом зависит не от ухода, а от правильно выбранного сорта. Одни гибриды подходят для тяжёлых почв, другие — для короткого лета или жаркого климата. Агрономы советуют не ограничиваться одним вариантом, а комбинировать несколько сроков созревания.

Морковь в корзине
Фото: Pravda.ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь в корзине

Универсальные сорта для средней полосы

Для большинства регионов с умеренным климатом подходят проверенные варианты с устойчивой урожайностью.

К таким относят сорт Нантская 4, а также гибриды Абако F1, Самсон и Балтимор F1. Они формируют ровные корнеплоды, отличаются стабильным ростом и хорошим вкусом.

Эти сорта подходят для рыхлых и умеренно плотных почв и дают сладкую морковь без выраженной горечи.

"Даже самый перспективный гибрид не раскроет потенциал, если почва переуплотнена или бедна калием. Морковь особенно чувствительна к структуре грунта и балансу питания", — считает почвовед , обозреватель Pravda.Ru Игорь Лыткин.

Для тяжёлых и глинистых почв

Если участок расположен на тяжёлой глине, стоит выбирать гибриды с мощной корневой системой.

По словам специалиста, в таких условиях хорошо показывает себя Канада F1. Он формирует крупные корнеплоды и менее чувствителен к структуре почвы.

Важно помнить, что на тяжёлых грунтах повышается риск деформации корнеплодов. Поэтому особенно актуальны приёмы, которые улучшают аэрацию и глубину обработки земли. Подробные нюансы агротехники описаны в материале о том, сколько лет подряд чеснок может расти на одной грядке на самом деле.

Для короткого лета и северных регионов

В районах с ограниченным вегетационным периодом важно выбирать раннеспелые гибриды.

Одним из таких вариантов считается Лагуна F1 - ранний гибрид, который быстро формирует урожай.

Для холодных зон подходят морозоустойчивые сорта Витаминная 6, Лосиноостровская 13, а также гибрид Бангор F1.

Для жаркого климата

В южных регионах и при высоких температурах стоит обратить внимание на сорта, устойчивые к жаре.

Хорошо зарекомендовали себя Дордонь F1, Шантенэ Королевская и Флакке. Эти варианты сохраняют плотность и вкус даже при засушливых условиях.

При этом важно учитывать не только сорт, но и режим полива: пересушивание почвы может привести к растрескиванию корнеплодов и потере товарного вида.

Ранние, средние и поздние сорта

Ранние гибриды (например, Лагуна F1) позволяют получить урожай уже в середине сезона, но чаще используются для свежего потребления.

Среднеспелые (Самсон, Балтимор F1) подходят для универсального использования.

Поздние и среднепоздние (Бангор F1, Флакке) лучше подходят для зимнего хранения благодаря плотной мякоти. Подход к закладке на хранение во многом перекликается с рекомендациями о том, какие сигналы на грядке предупреждают, что картофель сгниёт изнутри.

Комбинирование сортов с разными сроками созревания помогает получать свежую морковь на протяжении всего сезона, сообщает КrasnodarMedia.

Советы для хорошего урожая

  • Подготовить рыхлую, глубокую почву без крупных комков.
  • Не загущать посевы — проводить своевременное прореживание.
  • Поддерживать умеренный полив, избегая пересушивания и переувлажнения.
  • Вносить калийные удобрения для повышения сахаристости.
  • Убирать поздние сорта в сухую погоду для лучшей лежкости.

"Калийные подкормки действительно усиливают сахаронакопление, но превышение дозировки может ухудшить лёжкость. Важно соблюдать баланс и учитывать состав почвы", — считает агрохимик , обозреватель Pravda.Ru Роман Едигаров.

Популярные вопросы

Какие сорта лучше для хранения

Подходят поздние и среднепоздние варианты, например Бангор F1 и Флакке.

Можно ли сажать один сорт каждый год

Да, но сочетание нескольких сроков созревания повышает стабильность урожая.

Что выбрать для тяжёлой почвы

Гибриды с мощной корневой системой, например Канада F1.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача почва овощи климат огород советы урожай
Новости Все >
Приз будет присужден тому авиатору, который, поднявшись с земли, продержится в воздухе в течение 10 минут... — писала газета Новое время 16 февраля 1908 года
Ипотечный нарыв вскрыт: в каких регионах России массово перестали платить по долгам
Тайна пустых бокалов: один документ резко изменил ситуацию на рынке вина в России
Балтийский шторм бушует на словах: охота на российские танкеры может выйти Европе боком
Золотая жила 2026 года: в каких отраслях доходы сотрудников выросли до небес
Древняя встреча в храме изменила историю: почему Сретение Господне касается каждого сегодня
Галактики готовят столкновение века: Вселенная выдала координаты мировой катастрофы
Турция делает ход первой: новые отели и гибкие цены меняют правила отдыха на 2026 год
15,5% — это разворот или пауза перед бурей: что на самом деле задумал Центробанк
Где выгорает всё живое, Крым нашёл золотую жилу: обычные камни скрывали богатство
Сейчас читают
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Садоводство, цветоводство
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Садоводство, цветоводство
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Садоводство, цветоводство
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Популярное
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Дипломатический блеф Рубио: Индия жёстко ответила на притязания США в энергетической сфере Любовь Степушова Сломанный рычаг всё изменил: один случай на гонке подарил миру автомобильный руль Сергей Милешкин Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов
Смерть Гитлера в 1945-м была спектаклем? 1850 документов Аргентины вскрыли правду
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Галактики готовят столкновение века: Вселенная выдала координаты мировой катастрофы
Галактики готовят столкновение века: Вселенная выдала координаты мировой катастрофы
Последние материалы
Зачем грызть кормовую? Морковь, которая растет сахарной даже в плохой земле
Вкус детства без капли крема: секрет влажного торта с хрустящей корочкой и глазурью
Креветки раскрываются за 40 секунд: этот соус делает их сочными, нежными и ароматными
Подруги будут пытать расспросами: этот элемент сделает вашу ванную самой стильной
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Огуречный взрыв: 5 гибридов-мутантов, которые завалят вас урожаем уже через 35 дней
Соседи учуют аромат и придут за рецептом: этот десерт сводит с ума своей нежностью
Конец света уже близко? Одна аномалия в Антарктиде грозит затопить все мегаполисы
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Бетон теряет прочность из-за мелочи: правильный порядок спасает раствор от сгустков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.