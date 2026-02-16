Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Яркое пятно, которое не требует капризного ухода, способно полностью изменить вид клумбы. Некоторые многолетники цветут недолго, но есть и те, что сохраняют декоративность месяцами подряд. Среди них особенно выделяется молочай многоцветковый "Бонфайр", способный радовать сад с весны до осени.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Огненные краски в саду

Молочай многоцветковый "Бонфайр" ценят за необычную игру оттенков. Уже весной куст окрашивается в красновато-бордовые тона, а к маю покрывается яркими желтыми соцветиями с оранжевыми и пурпурными прицветниками. За счет этого растение напоминает пылающий костер, но при этом выглядит аккуратно и благородно.

Это растение — настоящий хамелеон. Оно меняет оттенки в зависимости от сезона и освещения. Весной — одно, летом — другое, осенью вообще вспыхивает багрянцем. И при этом не требует сложной агротехники.

Куст формируется плотным и шаровидным, обычно не выше 50 сантиметров. Его высаживают как солитер на газоне, используют для создания бордюров вдоль дорожек или размещают в контейнерах на террасе. В ландшафтном дизайне эуфорбия хорошо сочетается с хвойными растениями и декоративными злаками.

"Молочай хорош тем, что создаёт чёткий цветовой акцент и при этом не перегружает композицию", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda.Ru Анна Беспалова.

Он гармонично вписывается и в современные минималистичные сады, и в более пышные миксбордеры, где важна игра контрастов листвы и формы куста.

Условия выращивания и уход

Главное правило для этого сорта — максимум солнца и отсутствие застоя воды. Чем больше света получает куст, тем насыщеннее его окраска и тем компактнее форма. В полутени растение вытягивается и теряет яркость.

Для занятых дачников или владельцев участков выходного дня "Бонфайр" — находка. Он терпит жару, не требует полива каждые три дня и не погибает, если вы приехали только через неделю".

Почва подойдет даже бедная или песчаная, что делает молочай отличным вариантом для рокариев. В тяжелом черноземе или глинистом грунте рекомендуется предусмотреть дренаж из щебня или керамзита, чтобы защитить корни от загнивания.

"На тяжёлых почвах ключевую роль играет дренаж и структура грунта, иначе даже устойчивые культуры могут страдать от выпревания", — считает почвовед, обозреватель Pravda.Ru Игорь Лыткин.

Правильная подготовка посадочной ямы позволяет избежать большинства проблем и сохранить декоративность куста на долгие годы. Об этом сообщает "Городовой".

Зимовка и меры предосторожности

Осенью надземную часть обрезают почти до уровня почвы. В средней полосе этого достаточно для успешной зимовки, а в регионах с суровыми морозами корневую зону дополнительно прикрывают сухой листвой или лапником.

Важно учитывать и особенности растения. Млечный сок эуфорбии ядовит и способен вызвать раздражение кожи, поэтому все работы лучше проводить в садовых перчатках.

"При работе с декоративными культурами с млечным соком всегда стоит использовать перчатки и избегать попадания сока на кожу", — считает специалист по защите растений, обозреватель Pravda.Ru Андрей Зорин.

При соблюдении этих мер куст может расти на одном месте более 15 лет, сохраняя устойчивость к вредителям и болезням.

Сравнение молочая "Бонфайр" с розами и другими многолетниками

При выборе растений для клумбы садоводы часто сравнивают молочай с розами или пионами. Розы выигрывают по аромату и разнообразию сортов, но требуют регулярной обрезки, подкормки удобрениями и защиты от болезней.

Молочай "Бонфайр" уступает в размере цветков, однако превосходит по стабильности и неприхотливости. Он дольше сохраняет яркую листву, практически не нуждается в подкормках и подходит для участков выходного дня.

Плюсы и минусы молочая "Бонфайр"

Перед посадкой стоит оценить особенности растения.

  • Длительная декоративность и насыщенная окраска.
  • Устойчивость к жаре и большинству вредителей.
  • Нетребовательность к поливу и удобрениям.
  • Ядовитый млечный сок требует осторожности.
  • В тени окраска становится менее выразительной.
  • Переувлажнение может привести к загниванию корней.

Советы по посадке и уходу за молочаем "Бонфайр"

  1. Выберите солнечное место без застоя воды.
  2. Добавьте дренаж в посадочную яму при тяжёлой почве.
  3. Поливайте умеренно, избегая переувлажнения.
  4. Осенью обрежьте надземную часть и при необходимости замульчируйте корни.

Популярные вопросы о молочае многоцветковом "Бонфайр"

Как выбрать место для посадки?

Подойдут открытые солнечные участки с лёгкой дренированной почвой.

Что лучше для бордюра — молочай или лаванда?

Лаванда ароматнее, но молочай устойчивее к перепадам температуры.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
