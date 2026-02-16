Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Вместо чахлых кустов — гора кружева: соседки свернут шеи от этой прелести на клумбе

Садоводство

Пионовидные астры снова становятся фаворитами цветников — крупные махровые шапки смотрятся как мини-пионы, но выращиваются куда проще. Сорт "Миледи" ценят за аккуратную форму, устойчивость и длительное цветение. При правильной агротехнике кусты держат декоративность всё лето.

Астра пионовидная
Фото: Pravda.ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Астра пионовидная

Чем выделяется астра Миледи

Это высокорослый сорт (до 70 см) с густомахровыми соцветиями диаметром 8-10 см. Окраска — бело-голубая, с плотной полусферической формой цветка.

Кусты подходят для клумбы и для срезки: в вазе цветы сохраняют свежесть до 10 дней. Благодаря высоте сорт хорошо смотрится на заднем плане миксбордера или в одиночной посадке на газоне.

Астра относится к пионовидной группе — соцветия напоминают шаровидные пионы, но формируются на однолетнем растении.

"Даже самые эффектные однолетники теряют форму, если почва истощена. Для пышных шапок астр важно обеспечить сбалансированное питание и не перекармливать азотом", — считает агрохимик, обозреватель Pravda.Ru Роман Едигаров.

Подкормки в фазе бутонизации играют ключевую роль, а подход к минеральному питанию во многом совпадает с принципами, описанными в материале о том, как янтарная кислота — это эффективное средство для стимулирования роста и помогает растениям легче переносить стресс.

Посев и высадка в грунт

Семена высевают на рассаду в апреле. Их заглубляют примерно на 0,5 см в питательный грунт.

После появления настоящих листьев растения пикируют в отдельные горшочки. В открытый грунт рассаду переносят после окончания весенних заморозков.

Рекомендуемая схема посадки — 20x30 см. Это позволяет кустам свободно развиваться и формировать крупные соцветия.

"Загущенные посадки однолетников создают внутри куста повышенную влажность, а это прямой путь к грибным инфекциям. Расстояние между растениями — не формальность, а элемент защиты", — объясняет фитопатолог, обозреватель Pravda.Ru Наталья Дроздова.

Профилактика болезней особенно актуальна в дождливое лето, когда риск поражений возрастает по тем же причинам, что и при выращивании культур, где неправильное использование больных растений в компосте может уничтожить весь труд садовода.

Условия выращивания

Астра лучше всего развивается на солнечных участках, защищённых от сильного ветра. Допускается лёгкая полутень.

Почва должна быть хорошо дренированной, нейтральной или слабощелочной. Застой влаги для культуры нежелателен.

Уход стандартный: умеренный полив, рыхление, удаление сорняков. При регулярном уходе кусты зацветают в конце июня и сохраняют декоративность до конца сезона.

Rлумба или срезка

Для клумбы сорт удобен благодаря высоте и плотной форме цветков. Он создаёт выразительный вертикальный акцент.

Для срезки "Миледи" также подходит: длинные стебли и плотные соцветия делают её удобной для букетов. В воде цветы стоят до 10 дней, сообщает "Огород.ru".

Советы для пышного цветения

  • Использовать рыхлый, питательный субстрат для рассады.
  • Не загущать посадки — соблюдать рекомендуемую схему.
  • Подкармливать фосфорно-калийными удобрениями в период бутонизации.
  • Поливать умеренно, избегая застоя воды.
  • Своевременно удалять увядшие соцветия для продления цветения.

Популярные вопросы о сорте

Когда зацветает сорт

При рассадном способе выращивания — с конца июня и до осени.

Подходит ли для полутени

Да, но максимальную декоративность показывает на солнечных участках.

Сколько сохраняются цветы в срезке

До 10 дней при регулярной смене воды.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
