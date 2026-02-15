Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Красота с подвохом: 6 цветов у дома, которые приносят больше проблем, чем радости

Садоводство

Пышная клумба у крыльца кажется символом уюта и заботы о доме. Но некоторые декоративные растения способны превратить участок в зону постоянной борьбы с корнями, вредителями и бесконечным уходом. Опыт дачников показывает: не всякая красота подходит для посадки рядом с окнами и зоной отдыха.

Растения около крыльца дома
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Растения около крыльца дома

Лилии: аромат, который становится испытанием

Высокие стебли и крупные бутоны делают лилии эффектным украшением сада. Они часто используются в ландшафтном дизайне и парадных цветниках, создавая впечатление изысканности. Однако насыщенный аромат в жаркую и безветренную погоду становится слишком плотным и может вызывать дискомфорт, особенно у чувствительных людей.

Проблема не только в запахе. Пыльца легко осыпается и оставляет стойкие пятна на одежде и текстиле, а удалить их непросто. Если хочется сохранить лилии в саду, разумнее высаживать их подальше от окон, террасы и детских площадок. Важно учитывать и глубину посадки луковиц — ошибка осени способна испортить цветение.

"Сильный аромат и обильная пыльца — частые причины жалоб у владельцев частных домов. При проектировании цветников у фасада лучше выбирать растения с мягким запахом и стабильной формой куста", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda.Ru Анна Беспалова.

Мята и мелисса: ароматные, но агрессивные

Небольшой кустик мяты быстро превращается в "захватчика". Корневища активно расползаются под землёй, пробиваясь сквозь клумбы и газон. Мелисса ведёт себя похожим образом, постепенно вытесняя соседние культуры.

Удалить такие травы полностью сложно: даже небольшой фрагмент корня даёт новые побеги. Поэтому разумнее выращивать их в контейнерах или ограниченных грядках с бортиками. Контроль за агрессивными растениями важен так же, как и грамотная борьба с сорняками, иначе участок быстро теряет аккуратный вид.

Хмель, петунии, георгины и флоксы: разные причины отказаться

Хмель нередко выбирают для живых изгородей. Он стремительно наращивает зелёную массу, но может проникать под кровлю и в водостоки. Глубокие корни усложняют удаление, а самосев делает растение трудноуправляемым.

"Любая быстрорастущая лиана требует строгого контроля. Без регулярной обрезки она способна нарушить вентиляцию построек и даже повредить отделку", — считает специалист по уходу за садом, обозреватель Pravda.Ru Павел Корнеев.

Петунии радуют яркими шапками цветов, но требуют ежедневного полива и подкормок. Георгины необходимо ежегодно выкапывать и хранить при определённой температуре, иначе клубни погибнут. Флоксы при загущении страдают от болезней и вытесняют соседние многолетники. Об этом сообщает 7dach.

Сравнение требовательных и неприхотливых культур

Лилии, петунии и георгины эффектны, но требуют внимания к поливу, подкормкам и хранению. В то же время эхинацея, бархатцы, лаванда и шалфей устойчивы к погодным колебаниям и не нуждаются в ежегодных сложных процедурах. Для участка у дома лучше выбирать культуры с умеренным ростом и стабильной декоративностью.

Плюсы и минусы популярных цветов у дома

Перед посадкой важно оценить практическую сторону.

Преимущества:

  • выразительный внешний вид и разнообразие оттенков;
  • возможность создать живые изгороди и цветущие акценты;
  • привлечение опылителей.

Недостатки:

  • агрессивная корневая система (мята, хмель);
  • высокий уровень ухода (петунии);
  • сезонное выкапывание и хранение (георгины);
  • склонность к болезням при загущении (флоксы).

Советы по выбору растений 

  1. Оцените освещённость и тип почвы.
  2. Учитывайте близость окон и зон отдыха.
  3. Избегайте культур с агрессивными корнями.
  4. Сравнивайте потребности в поливе и удобрениях.
  5. Планируйте композицию с учётом роста соседних растений.

Популярные вопросы о выборе цветов для дома

Как выбрать неприхотливые растения для дачи?

Отдавайте предпочтение многолетникам, устойчивым к климату региона и не требующим ежегодного выкапывания.

Что лучше посадить вместо агрессивных лиан?

Подойдут девичий виноград с контролируемой обрезкой или однолетние вьющиеся культуры, которые легко убрать в конце сезона.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения садоводство
Новости Все >
Ипотечный нарыв вскрыт: в каких регионах России массово перестали платить по долгам
Тайна пустых бокалов: один документ резко изменил ситуацию на рынке вина в России
Балтийский шторм бушует на словах: охота на российские танкеры может выйти Европе боком
Золотая жила 2026 года: в каких отраслях доходы сотрудников выросли до небес
Древняя встреча в храме изменила историю: почему Сретение Господне касается каждого сегодня
Галактики готовят столкновение века: Вселенная выдала координаты мировой катастрофы
Турция делает ход первой: новые отели и гибкие цены меняют правила отдыха на 2026 год
15,5% — это разворот или пауза перед бурей: что на самом деле задумал Центробанк
Где выгорает всё живое, Крым нашёл золотую жилу: обычные камни скрывали богатство
НАТО натягивает сети в Балтике: охота под ярлыком теневого флота не принесёт улова
Сейчас читают
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Садоводство, цветоводство
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Садоводство, цветоводство
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Садоводство, цветоводство
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Популярное
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Смерть Гитлера в 1945-м была спектаклем? 1850 документов Аргентины вскрыли правду
Дипломатический блеф Рубио: Индия жёстко ответила на притязания США в энергетической сфере Любовь Степушова Сломанный рычаг всё изменил: один случай на гонке подарил миру автомобильный руль Сергей Милешкин Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Турция делает ход первой: новые отели и гибкие цены меняют правила отдыха на 2026 год
Турция делает ход первой: новые отели и гибкие цены меняют правила отдыха на 2026 год
Последние материалы
Красота с подвохом: 6 цветов у дома, которые приносят больше проблем, чем радости
16 февраля: Помпеи потрясло, огончарованный Пушкин и взятие Харькова
Внутреннее бедро теряет тонус: найден скрытый триггер, который мешает подтяжке
Яд в постели: названы вещества, которые вместо страсти вызывают отказ почек
Ипотечный нарыв вскрыт: в каких регионах России массово перестали платить по долгам
ДТП не случаются внезапно: правила, которые вытаскивают из опасной ситуации
Спортивный ВАЗ за копейки: одна редкая модель на рынке способна унизить иномарки
Окаменевшая спина оживает: мягкие методики, которые снимают глубокие спазмы
Тайна пустых бокалов: один документ резко изменил ситуацию на рынке вина в России
Балтийский шторм бушует на словах: охота на российские танкеры может выйти Европе боком
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.