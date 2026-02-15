Вместо кормового гиганта — сахарный кулак: два сорта свеклы, что ищут все знатоки

Выбрать сладкую столовую свёклу без белых колец — задача не из лёгких. Одни сорта дают крупный урожай, но уступают по вкусу, другие радуют сахаристостью, но капризны в уходе. Опытные огородники советуют ориентироваться не на рекламу, а на проверенные гибриды и сорта.

Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свёкла на грядке

Почему важно правильно выбрать сорт свёклы

Столовая свёкла отличается не только формой и цветом корнеплодов, но и сроками созревания, устойчивостью к холодам и требованиям к почве. Для средней полосы России особенно важны раннеспелость и способность переносить кратковременные заморозки.

Многие дачники ищут сорта без выраженных колец и прожилок — такие корнеплоды считаются более сладкими и подходят как для свежих салатов, так и для борща и заготовок.

"Даже самый перспективный сорт не раскроет вкус, если ему не подходит структура почвы и режим питания. Сахаристость свёклы напрямую связана с балансом калия и фосфора", — считает агрохимик, обозреватель Pravda.Ru Роман Едигаров.

Подготовка грядки не менее важна, чем выбор семян. Чрезмерное рыхление и разрушение структуры земли нередко снижают способность корнеплодов накапливать сахара, поэтому принципы, описанные в материале о том, почему частое рыхление разрушает естественную структуру почвы, актуальны и для свёклы.

Сорт Египетская плоская

Этот сорт относится к среднеспелым и отличается стабильной урожайностью. Корнеплоды имеют характерную приплюснутую форму и насыщенно-красную окраску. Мякоть плотная и сочная.

Сорт хорошо переносит транспортировку и отличается длительной лежкостью, что делает его удобным для хранения на зиму.

Гибрид Экшен

Раннеспелый гибрид "Экшен" известен высокой урожайностью и ровными корнеплодами округлой формы. Мякоть тёмно-красная, без заметных колец, сочная и нежная.

Растения устойчивы к кратковременным заморозкам и засушливым периодам, а также реже уходят в цвет.

Даже устойчивые гибриды требуют внимательного отношения к защите растений. Загущенные посадки и повышенная влажность могут провоцировать болезни корнеплодов, а профилактика во многом совпадает с принципами, описанными в публикации о том, какие болезни портят клубни изнутри.

"Корнеплоды чувствительны к переувлажнению и резким перепадам температуры. При стрессах они не только теряют часть сахаров, но и становятся более уязвимыми к инфекциям", — объясняет фитопатолог, обозреватель Pravda.Ru Наталья Дроздова.

Египетская плоская и Экшен

"Египетская плоская" подходит тем, кто ценит традиционный вкус и хорошую лежкость. Она формирует крупные корнеплоды и стабильно даёт урожай при стандартном уходе.

"Экшен" выигрывает по раннеспелости и выравненности корнеплодов. Он чаще выбирается для получения ранней продукции и отличается устойчивостью к стрессовым условиям.

Если цель — сладость и отсутствие колец, оба варианта соответствуют этим требованиям, но сроки созревания и форма плодов различаются, сообщает "Хибины".

Советы для получения сладкой свёклы

Выбирать солнечный участок с рыхлой, нейтральной почвой.

Не загущать посадки — корнеплоды нуждаются в пространстве.

Поливать равномерно, избегая пересушивания.

Вносить фосфорно-калийные удобрения для повышения сахаристости.

Убирать урожай до устойчивых заморозков и просушивать перед хранением.

Популярные вопросы о сладких сортах

Как выбрать свёклу без колец

Ориентироваться на сортовые характеристики и отзывы, выбирать гибриды и сорта с однородной тёмно-красной мякотью.

Когда лучше сеять свёклу

В средней полосе — после прогрева почвы до +8…+10 °C, обычно в конце апреля или мае.

Сколько хранится столовая свёкла

При температуре 0…+3 °C и высокой влажности корнеплоды могут сохраняться несколько месяцев.