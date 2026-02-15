Вместо кормового гиганта — сахарный кулак: два сорта свеклы, что ищут все знатоки

Выбрать сладкую столовую свёклу без белых колец — задача не из лёгких. Одни сорта дают крупный урожай, но уступают по вкусу, другие радуют сахаристостью, но капризны в уходе. Опытные огородники советуют ориентироваться не на рекламу, а на проверенные гибриды и сорта.
Столовая свёкла отличается не только формой и цветом корнеплодов, но и сроками созревания, устойчивостью к холодам и требованиям к почве. Для средней полосы России особенно важны раннеспелость и способность переносить кратковременные заморозки.
Многие дачники ищут сорта без выраженных колец и прожилок — такие корнеплоды считаются более сладкими и подходят как для свежих салатов, так и для борща и заготовок.
"Даже самый перспективный сорт не раскроет вкус, если ему не подходит структура почвы и режим питания. Сахаристость свёклы напрямую связана с балансом калия и фосфора", — считает агрохимик, обозреватель Pravda.Ru Роман Едигаров.
Подготовка грядки не менее важна, чем выбор семян. Чрезмерное рыхление и разрушение структуры земли нередко снижают способность корнеплодов накапливать сахара, поэтому принципы, описанные в материале о том, почему частое рыхление разрушает естественную структуру почвы, актуальны и для свёклы.
Этот сорт относится к среднеспелым и отличается стабильной урожайностью. Корнеплоды имеют характерную приплюснутую форму и насыщенно-красную окраску. Мякоть плотная и сочная.
Сорт хорошо переносит транспортировку и отличается длительной лежкостью, что делает его удобным для хранения на зиму.
Раннеспелый гибрид "Экшен" известен высокой урожайностью и ровными корнеплодами округлой формы. Мякоть тёмно-красная, без заметных колец, сочная и нежная.
Растения устойчивы к кратковременным заморозкам и засушливым периодам, а также реже уходят в цвет.
Даже устойчивые гибриды требуют внимательного отношения к защите растений. Загущенные посадки и повышенная влажность могут провоцировать болезни корнеплодов, а профилактика во многом совпадает с принципами, описанными в публикации о том, какие болезни портят клубни изнутри.
"Корнеплоды чувствительны к переувлажнению и резким перепадам температуры. При стрессах они не только теряют часть сахаров, но и становятся более уязвимыми к инфекциям", — объясняет фитопатолог, обозреватель Pravda.Ru Наталья Дроздова.
"Египетская плоская" подходит тем, кто ценит традиционный вкус и хорошую лежкость. Она формирует крупные корнеплоды и стабильно даёт урожай при стандартном уходе.
"Экшен" выигрывает по раннеспелости и выравненности корнеплодов. Он чаще выбирается для получения ранней продукции и отличается устойчивостью к стрессовым условиям.
Если цель — сладость и отсутствие колец, оба варианта соответствуют этим требованиям, но сроки созревания и форма плодов различаются, сообщает "Хибины".
Ориентироваться на сортовые характеристики и отзывы, выбирать гибриды и сорта с однородной тёмно-красной мякотью.
В средней полосе — после прогрева почвы до +8…+10 °C, обычно в конце апреля или мае.
При температуре 0…+3 °C и высокой влажности корнеплоды могут сохраняться несколько месяцев.
