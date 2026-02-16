Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Данилов

Соседи лопнут от зависти: названы сорта редиса, которые растут быстрее сорняков

Садоводство

Редис давно перестал быть "просто красным шариком" с грядки. Сегодня на рынке семян есть десятки сортов и гибридов, которые отличаются сроками созревания, цветом, формой и вкусом. Эксперименты с этим овощем могут приятно удивить даже опытных огородников.

Урожай редиса
Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ультраскороспелые сорта: урожай за три недели

Редис считается одной из самых ранних овощных культур. Даже поздние сорта формируют корнеплоды за 35-40 дней, а раннеспелые позволяют собрать урожай уже через 3-3,5 недели. Для тех, кто стремится получить свежие витамины как можно раньше, подойдут ультраскороспелые гибриды.

Такие семена редиса удобно высевать в парниках, неотапливаемых теплицах и открытом грунте. Ранняя уборка освобождает место под рассаду томатов, перца и других овощей. Кроме того, современные гибриды устойчивы к стрелкованию, поэтому их можно сеять в несколько оборотов за сезон.

Среди популярных вариантов — "Эспрессо F1" с округлыми плодами до 25 г и сроком созревания 15-18 дней, "Алекс F1", который формирует урожай примерно на 16-й день и переносит пониженную освещённость, а также сорта "16 дней" и "18 дней", оправдывающие свои названия при правильной агротехнике.

Удлинённые и крупные корнеплоды

Овально-цилиндрические сорта ценят за удобство нарезки и внушительный вес. Некоторые экземпляры достигают 80-100 г, что делает их выгодными при ограниченной площади грядок.

"Французский завтрак" — проверенный временем сорт с вытянутыми красными корнеплодами и белым кончиком. Он дружно созревает за 20-25 дней и подходит для одновременной уборки. "Мизинчик" и "Сладкий хруст" формируют аккуратные розово-белые или ярко-красные "сосульки" с сочной, умеренно острой мякотью, идеально подходящей для салатов и окрошки.

Если нужен по-настоящему крупный редис, стоит обратить внимание на "Осенний гигант" с массой до 90 г и возможностью хранения до трёх месяцев, "Дуро" с плотной, не дряблеющей мякотью и лежкостью в холодильнике до 20 дней, а также "Черри", напоминающий миниатюрные томаты по форме и насыщенности цвета.

"Крупноплодные сорта требуют более ровного полива и стабильной структуры почвы, иначе возможны растрескивания и пустоты внутри корнеплода", — отмечает почвовед (дачные почвы), обозреватель Pravda.RU Игорь Лыткин.

Сладкие и необычные сорта

Вкус редиса зависит не только от ухода и удобрений, но и от генетики. Слабоострые сорта — "Жара" и "Ням-ням" — отличаются сочной, нежной мякотью без выраженной горечи. Они подходят для детского и диетического питания, а также для свежих салатов с оливковым маслом и зеленью.

Любителям экзотики подойдут сорта нестандартной окраски. "Белый клык" напоминает мини-дайкон, "Злата" выделяется жёлтой кожицей, "Фелиция" и "Диана" — фиолетовыми оттенками. Тёмноокрашенные корнеплоды содержат антоцианы — биологически активные вещества, известные своими антиоксидантными свойствами. Об этом сообщает АЭЛИТА.

Популярные вопросы о сортах редиса

Как выбрать сорт редиса для раннего урожая?

Обращайте внимание на ультраскороспелые гибриды с периодом созревания до 20 дней и устойчивостью к пониженной освещённости.

Сколько хранится крупный редис?

В зависимости от сорта — от 2-3 недель в холодильнике до трёх месяцев при правильных условиях.

Что лучше: классический красный или цветной редис?

По вкусу различия минимальны, но фиолетовые и жёлтые сорта могут содержать больше биологически активных веществ и выглядят эффектнее на столе.

