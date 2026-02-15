Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Не каждый куст выдержит −30: эти сорта смородины переживут суровую зиму

Садоводство

Красная смородина — проверенная временем ягодная культура, которая десятилетиями растёт в садах средней полосы. Она ценится за зимостойкость, стабильные урожаи и яркие, полезные ягоды, подходящие для компотов, соусов и варенья. При грамотном выборе сорта куст способен плодоносить более 20 лет. Об этом рассказывает Botanichka.

Красная смородина
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красная смородина

Почему стоит выбирать районированные сорта

По сравнению с чёрной смородиной красная недооценена, хотя обладает рядом преимуществ. Она более долговечна, устойчива к засухе и засолению почвы, а урожайность часто достигает 8–10 кг с куста.

Однако стабильное плодоношение возможно только при выборе сортов, адаптированных к климату средней полосы. Зимы с морозами до −30…−40 °C, весенние заморозки и нестабильное лето требуют высокой устойчивости растений — на это обращает внимание специалист по ягодным культурам.

Лучшие сорта для средней полосы

Ранняя сладкая

Ранний сорт с дружным созреванием. Куст раскидистый, ягоды тёмно-красные, сладко-кислые. Урожайность — до 4 кг. Зимостойкость высокая, но возможны поражения мучнистой росой.

Голландская красная

Классический поздний сорт. Куст мощный и компактный. Урожайность до 6–8 кг. Ягоды прозрачные, с приятным сладковато-кислым вкусом. Устойчив к морозам, но может поражаться тлёй и клещом.

Натали

Один из лучших вариантов для Подмосковья. Средний срок созревания, урожайность до 8–12 кг при хорошем уходе. Ягоды насыщенно-красные, гармоничного вкуса. Требует полива в засушливое лето.

Сахарная

Ранний десертный сорт. Отличается более сладким вкусом. Урожайность до 4 кг. Низкая самоплодность — лучше высаживать рядом с опылителями (например, Натали).

Ненаглядная

Среднеспелый белорусский сорт. Урожай до 9 кг. Ягоды крупные, ярко-красные, дегустационная оценка 4,6 балла. Устойчив к основным болезням.

Рондом

Поздний сорт с высоким содержанием витамина C (67 мг%). Урожайность 3–4,5 кг, иногда нестабильна. Хорошо переносит морозы, но возможен антракноз.

Нива

Современный сорт со средним сроком созревания. Повышенное содержание сахара (8,7%) и витамина C (76 мг%). Устойчив к болезням, но менее зимостоек — требует защищённого места.

Сравнение ранних и поздних сортов

Ранние сорта позволяют получить ягоды уже в начале лета. Они удобны для свежего потребления и быстрой переработки, но могут страдать от весенних заморозков.

Поздние сорта плодоносят в конце июля — начале августа. Они часто отличаются более стабильной урожайностью и подходят для заготовок, однако требуют более тёплого лета для полного созревания.

Оптимальное решение — посадить на участке 2–3 сорта с разными сроками созревания для перекрёстного опыления и растянутого сбора.

Плюсы и минусы красной смородины

Перед посадкой стоит оценить особенности культуры.

Плюсы:

Высокая морозостойкость.

Долговечность куста.

Стабильная урожайность.

Универсальность использования ягод.

Минусы:

Требовательность к солнечному месту.

Чувствительность к загущённым посадкам.

Риск грибных заболеваний при сыром лете.

Советы по выращиванию

Высаживайте кусты на солнечном участке с расстоянием около 2 м друг от друга.

Подбирайте несколько сортов с близкими сроками цветения для лучшего опыления.

Поливайте в засушливые периоды, особенно во время налива ягод.

Проводите обрезку раз в 3–5 лет, удаляя слабые и больные побеги, не укорачивая верхушки.

Регулярно вносите органические и минеральные удобрения для поддержания плодородия — рекомендации по подкормкам часто даёт агрохимик (удобрения для сада и огорода).

Популярные вопросы о сортах красной смородины

Как выбрать сорт для Подмосковья?
Ориентируйтесь на зимостойкость и устойчивость к болезням. Хорошо подходят Натали, Ненаглядная и Голландская красная.

Сколько кустов нужно для хорошего урожая?
Минимум два-три разных сорта для перекрёстного опыления и повышения урожайности.

Что лучше для заготовок — ранние или поздние сорта?
Для варенья и желе чаще выбирают средние и поздние сорта с плотной мякотью и сбалансированным вкусом.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача садоводство
Новости Все >
Древняя встреча в храме изменила историю: почему Сретение Господне касается каждого сегодня
Галактики готовят столкновение века: Вселенная выдала координаты мировой катастрофы
Турция делает ход первой: новые отели и гибкие цены меняют правила отдыха на 2026 год
15,5% — это разворот или пауза перед бурей: что на самом деле задумал Центробанк
Где выгорает всё живое, Крым нашёл золотую жилу: обычные камни скрывали богатство
НАТО натягивает сети в Балтике: охота под ярлыком теневого флота не принесёт улова
Забытые инфекции могут приехать в чемоданах: заслон может поставить простой фильтр
Заморозки переписывают планы дачников: средства, которые удерживают будущие плоды
НАТО накачивает Сувалкский коридор: участок может обернуться огневым котлом
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
Сейчас читают
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Садоводство, цветоводство
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Садоводство, цветоводство
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Популярное
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора

Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.

Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Сломанный рычаг всё изменил: один случай на гонке подарил миру автомобильный руль Сергей Милешкин Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Последние материалы
Не каждый куст выдержит −30: эти сорта смородины переживут суровую зиму
Включили не тот свет — и потеряли обзор: эта ошибка делает машину невидимой
Альцгеймер может начинаться с инфекции: сетчатка раскрыла скрытую угрозу
Пленники шнапса и льда: почему последняя часть Вермахта сдалась только в сентябре 45-го
Снег давит сверху, но лечит снизу: куда бросить сугроб, чтобы спасти урожай
Жёлтые фары не проходят техосмотр: проблема, которую игнорируют годами
Миниатюрный хищник играет в прятки со смертью: кошка Африки теряет шансы на жизнь
Маркетплейсы не расскажут: вернуть товар можно и через 3 месяца — есть хитрая лазейка
Приманка для туриста: правда о горящих путевках и реальных причинах обвала цен
Древняя встреча в храме изменила историю: почему Сретение Господне касается каждого сегодня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.