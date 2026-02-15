Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Снег давит сверху, но лечит снизу: куда бросить сугроб, чтобы спасти урожай

Садоводство

Зима для теплицы — не время отдыха, а период скрытых рисков и важных работ. Тяжёлый снег способен повредить поликарбонат, а правильно распределённый сугроб внутри, наоборот, повышает плодородие почвы. Всё зависит от того, где именно лежит снег и как им распорядиться. Об этом рассказывает Botanichka.

Теплица зимой
Фото: Pravda.Ru by Андрей Докучаев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Теплица зимой

Почему снег на крыше теплицы опасен

Плотный слой снега создаёт серьёзную нагрузку на каркас и листы поликарбоната. Даже прочные конструкции могут прогнуться, а со временем — получить трещины. Особенно это актуально для арочных теплиц и сооружений с лёгким металлическим профилем.

Очищать крышу лучше пластиковой лопатой без металлической кромки, чтобы не повредить покрытие. Двигаться удобнее снизу вверх — верхние пласты при этом скатываются сами, уменьшая объём работы.

После очистки крыши важно убрать сугробы по периметру. Снежные валы у стен могут деформировать боковины. Рекомендуется сформировать вокруг теплицы свободную дорожку шириной не менее метра.

Зачем засыпать грядки снегом

Внутри теплицы снег выполняет противоположную функцию — он работает как природный утеплитель и источник влаги. Если почва остаётся без снежного покрова, она пересыхает, уплотняется и промерзает глубже — особенно на участках с лёгкими грунтами, где многое зависит от работы почвоведа (дачные почвы).

Сугробы на грядках помогают сохранить полезную микрофлору. Мороз в незащищённой земле уничтожает не только вредителей, но и ценные микроорганизмы, отвечающие за плодородие.

Кроме того, талый снег:

Восстанавливает кислотно-щелочной баланс почвы.

Обеспечивает мягкое и глубокое увлажнение.

Насыщает грунт микро- и макроэлементами.

Весной талая вода пропитывает почву на значительную глубину, что особенно важно для ранних посадок — томатов, огурцов, зелени и рассады.

Какой слой снега оптимален

Высота снежного покрова зависит от условий участка. Если грунтовые воды расположены глубоко и нет риска подтопления, слой можно делать более плотным и высоким.

При близком залегании воды или заболоченной почве лучше ограничиться слоем около 30 см. Это предотвратит переувлажнение и застой влаги в корневой зоне.

Снег можно подбрасывать частями в течение зимы, не дожидаясь определённой даты. Главное — следить за погодой и не упускать момент в регионах, где осадки быстро тают.

Сравнение: снег снаружи и внутри теплицы

Снаружи снежная масса — это нагрузка и риск повреждения поликарбоната. Она может деформировать каркас и привести к дорогостоящему ремонту.

Внутри теплицы снег становится природным регулятором влажности и температуры. Он защищает грядки, прикопанные черенки и посадочный материал от глубокого промерзания.

Правильное распределение снега — это простой способ продлить срок службы конструкции и одновременно улучшить состояние почвы.

Плюсы и минусы зимнего "снегования" грядок

Перед тем как засыпать грядки, стоит учитывать особенности участка.

Плюсы:

Сохранение плодородия почвы.

Естественное увлажнение без жёсткой водопопроводной воды.

Защита прикопанных черенков и многолетников.

Улучшение структуры грунта к весне.

Минусы:

Риск переувлажнения при высоких грунтовых водах.

Необходимость регулярной уборки крыши.

Дополнительные зимние работы на участке.

Советы по уходу за теплицей зимой

Регулярно очищайте крышу пластиковой лопатой.

Убирайте снег у стен, формируя свободное пространство вокруг.

Подбрасывайте снег на грядки при каждом визите на дачу.

Контролируйте высоту слоя с учётом уровня грунтовых вод.

Держите двери и форточки теплицы закрытыми, чтобы избежать повреждений ветром и проникновения грызунов — эту меру часто рекомендует консультант по сезонным работам в саду.

Популярные вопросы о снеге в теплице

Нужно ли полностью убирать снег с участка?
Нет, полезнее перераспределить его: убрать с крыши и перенести внутрь теплицы на грядки.

Можно ли заменить снег обычным поливом?
Талая вода мягче и полезнее водопроводной, поэтому снег предпочтительнее для восстановления почвы.

Когда лучше начинать засыпать грядки снегом?
Ориентируйтесь на погодные условия региона и переносите снег по мере выпадения осадков.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
