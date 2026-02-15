Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Снег ещё не сошёл, а хвоя рыжеет: сосны могут остаться без иголок — дело не в морозе

Февраль легко вводит в заблуждение даже опытных дачников. За окном ещё лежит снег, а в голове уже выстраиваются планы весеннего ухода за участком. Особое внимание достаётся хвойным — соснам, елям и туям, которые круглый год формируют облик сада.

Шютте на сосне
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шютте на сосне

Невидимая угроза под снегом

Пока растения выглядят спящими, под снежным покровом может развиваться шютте — группа грибных заболеваний, поражающих хвою. Весной проблема становится заметной: иголки рыжеют, покрываются тёмными точками и осыпаются. Грибки отлично переносят холод и активизируются при повышенной влажности.

Чаще всего страдают молодые сосны и декоративные ели, включая голубые формы. При плотной посадке и слабой вентиляции риск заражения возрастает, что регулярно обсуждается в разделе Садоводство, цветоводство.

"Даже устойчивые сорта хвойных могут поражаться грибками, если зима была снежной и с частыми оттепелями. В таких условиях профилактика важнее лечения", — считает Почвовед (дачные почвы), обозреватель Pravda. ru Игорь Лыткин.

Различают несколько форм болезни. Обыкновенное шютте окрашивает хвою в буро-красный цвет. Снежное проявляется сразу после схода снега мраморной рыжиной. Бурое способно серьёзно ослабить молодые посадки, оставляя сухие иголки на ветвях.

Профилактика: основа здорового сада

Предотвратить проблему проще, чем бороться с последствиями. Важно регулярно убирать опавшую хвою, проводить санитарную обрезку и избегать загущённых посадок. Споры грибка сохраняются в растительных остатках, поэтому чистота приствольных кругов играет ключевую роль.

Укрепить иммунитет хвойных помогают сбалансированные удобрения и правильный режим полива. Если заражение уже проявилось, применяют системные средства защиты растений, представленные в рубрике Садоводство.

Системный фунгицид "Медея, МЭ" действует как снаружи, так и внутри растения, подавляя развитие инфекции на разных стадиях. Его применяют при первых признаках изменения цвета хвои либо профилактически после схода снега. Повторная обработка возможна через 7-10 дней.

Сравнение: профилактика или лечение

Выбор стратегии зависит от состояния сада и погодных условий. Профилактический подход предполагает:

  1. Регулярную уборку хвои и санитарную обрезку.
  2. Поддержание оптимальной плотности посадок.
  3. Использование укрепляющих удобрений.
  4. Ранневесеннюю обработку защитными средствами.

Лечебная тактика применяется при появлении симптомов и включает целенаправленное использование фунгицидов, а также усиленный контроль за состоянием растений.

Профилактика требует системности, но позволяет снизить риск заражения. Лечение даёт быстрый эффект, однако при запущенной стадии не всегда способно полностью восстановить декоративность кроны. Оптимальный вариант — сочетание обеих стратегий.

Советы по защите хвойных

Чтобы минимизировать риск заражения, придерживайтесь простой последовательности действий:

  1. Осмотрите растения сразу после схода снега.
  2. Удалите и уничтожьте поражённую хвою и ветви.
  3. Проведите профилактическое или лечебное опрыскивание.
  4. Повторите обработку через 7–10 дней при необходимости.
  5. В течение сезона следите за поливом и подкормками.

Регулярный контроль помогает выявить проблему на ранней стадии и избежать серьёзных последствий.

Популярные вопросы о шютте хвойных

Как выбрать средство для обработки хвойных?

Обращайте внимание на препараты с системным действием, предназначенные именно для хвойных культур. Важно учитывать спектр заболеваний, устойчивость к погодным условиям и рекомендации производителя.

Сколько стоит защита хвойных от грибка?

Стоимость зависит от объёма упаковки и бренда. В среднем цена фунгицидов для дачного участка сопоставима с затратами на сезонные удобрения и составляет доступную сумму для большинства садоводов.

Что лучше — народные методы или специализированные препараты?

Народные средства могут применяться как вспомогательные меры, однако при выраженном поражении они редко дают стабильный результат. Специализированные фунгициды действуют быстрее и эффективнее, особенно при массовом распространении инфекции.

Автор Павел Корнеев
Павел Корнеев — специалист по уходу за садом, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
