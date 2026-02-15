Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цветочный конвейер с мая по октябрь: как создать сад, который не требует ухода

Садоводство

Многолетние цветы давно стали настоящим спасением для дачников и владельцев садов. Они украшают участок год за годом, не требуя постоянной пересадки и сложного ухода. Такие растения радуют не только ярким цветением, но и декоративной листвой, благодаря которой клумбы выглядят ухоженно даже без ежедневного внимания.

Лилейник
Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лилейник

Почему многолетники так популярны

Главное преимущество многолетних цветов в том, что их можно посадить один раз и наслаждаться результатом несколько сезонов подряд. Они подходят тем, кто приезжает на дачу только по выходным или не хочет тратить время на постоянные посадки.

Многие многолетники устойчивы к перепадам температуры, редко болеют и легко адаптируются к разным условиям. При этом ассортимент огромен: от ранневесенних первоцветов до роскошных осенних астр.

"Чаще всего проблемы с многолетниками возникают не из-за климата, а из-за ошибок в почве: чрезмерно плотный грунт и застой влаги быстро ослабляют корневую систему" — считает почвовед, обозреватель Pravda.RU Лыткин Игорь .

Справочник_авторов_Pravda_v2

Самые неприхотливые многолетники для сада

Примулы

Примулы часто называют символом весны: ранние сорта зацветают сразу после схода снега, а другие распускаются в мае. Цветение продолжается до полутора месяцев. Растения хорошо растут как на солнце, так и в полутени и подходят для бордюров.

Ирисы

Ирисы цветут в конце весны и отличаются необычной формой цветков. Они предпочитают солнечные участки, но могут переносить легкую тень. Корневища делят и пересаживают чаще всего весной.

Аквилегия

Аквилегия (водосбор) ценится за оригинальные цветки разных оттенков — от белых до сиреневых. Лучше всего цветет в полутени и легко размножается семенами или делением куста.

Дицентра

Дицентра привлекает яркими цветами в форме сердечек. Она может расти на одном месте более шести лет и предпочитает полутень. Размножают растение делением корневища.

Пионы

Пионы считаются настоящими долгожителями и способны расти без пересадки десятилетиями. Цветут в конце весны или начале лета, а после сохраняют декоративность благодаря красивой листве. При посадке важно не заглублять корневую шейку.

Флоксы

Флоксы известны пышными соцветиями и ароматом. Они подходят для клумб, бордюров и миксбордеров. Цветут в июле и августе, хорошо растут на солнце и в полутени, а деление кустов проводят весной или осенью.

Астильба

Астильба — отличный вариант для тенистых уголков сада. Она выделяется декоративными листьями и пушистыми соцветиями. Цветет с июля по сентябрь и может расти на одном месте до 15 лет.

Лилейники

Лилейники способны расти без пересадки 15-20 лет. Они не боятся тени и сквозняков, но плохо переносят низины с близкими грунтовыми водами. Цветки напоминают лилии и бывают самых разных оттенков. Об этом сообщает АЭЛИТА.

Многолетние астры

Многолетние астры украшают участок осенью, когда большинство растений уже отцветает. Они неприхотливы, легко размножаются и радуют цветками, похожими на маленькие звездочки.

Популярные вопросы о многолетних цветах для сада и дачи

Какие многолетние цветы самые неприхотливые?

Чаще всего к ним относят пионы, лилейники, астры и ирисы, поскольку они легко зимуют и редко требуют пересадки.

Какие растения лучше посадить в тени?

Для тенистых мест хорошо подходят астильба, дицентра и аквилегия, которые сохраняют декоративность даже при недостатке солнца.

Что посадить, чтобы клумба цвела с весны до осени?

Весной украсят сад примулы, летом — пионы, ирисы, флоксы и астильба, а осенью — многолетние астры.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
