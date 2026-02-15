Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе

Садоводство

Компактные кустики с длинными ниспадающими побегами давно стали настоящим хитом для балконов, террас и дачных участков. Такие растения выглядят эффектно даже в небольшом пространстве и способны превратить обычный подоконник в мини-сад. Особенно красиво они смотрятся в подвесных кашпо, где побеги образуют живописные каскады. 

Ампельные растения на балконе
Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ампельные растения на балконе

Зачем нужны ампельные растения

Ампельные цветы и декоративно-лиственные культуры используют для вертикального озеленения. Они помогают украсить фасад дома, добавить уюта беседке, скрыть неприглядный угол сада или сделать балкон нарядным. Такие растения удобно выращивать в горшках и контейнерах, что особенно важно в городских условиях.

Ампельные композиции хорошо сочетаются с мебелью, декоративными фонарями и элементами ландшафтного дизайна. При грамотном подборе видов можно добиться цветения с весны до поздней осени.

Бакопа: нежный цветущий водопад

Бакопа считается одной из лучших культур для подвесных кашпо. Ее гибкие побеги покрываются мелкими цветками, а цветение длится почти весь сезон. Растение переносит жару и дождь, но не любит пересушенную почву.

Среди популярных сортов выделяют Лавину, Double Lavender и Snowflake. Для пышности бакопе нужен регулярный полив и защита от паутинного клеща.

Бегония: эффектные каскады с крупными бутонами

Ампельные формы бегонии ценят за яркое и длительное цветение. Особенно хороши сорта Pendula и Illumination F1, а также беллеконии с махровыми цветками.

Бегониям подходят места с рассеянным светом. Почва должна быть слегка влажной, без пересыхания и застоя воды.

Вербена: яркие соцветия без лишних хлопот

Вербена гибридная отличается обильным цветением и неприхотливостью. Она хорошо переносит засуху, любит солнце и цветет с середины лета до осени. Чтобы куст оставался аккуратным, стоит удалять отцветшие соцветия и подкармливать растение.

Дихондра: серебристый или зеленый каскад

Дихондра выделяется декоративной листвой. Ее побеги могут достигать двух метров, а мелкие листья создают эффект струящегося водопада. Особенно популярны Silver Falls и Emerald Falls.

Растение переносит полутень, но серебристые формы требуют больше солнца. Дихондра часто служит фоном для цветущих культур, например петуний.

"В кашпо растения быстрее теряют влагу и питание, поэтому даже неприхотливым видам нужна регулярная подкормка, иначе цветение становится слабее", — отмечает агрохимик, обозреватель Pravda.RU Роман Едигаров.

Лобелия: пышные шары для балконов

Лобелия требует внимания на стадии рассады. Взрослые растения любят тепло, хорошее освещение и регулярный полив. В жару куст лучше притенять, чтобы цветение не ослабевало.

При хорошем уходе лобелия цветет с июня по октябрь. Популярны Sapphire, Niagara и Cascade.

Настурция и пеларгония: надежные варианты

Настурция подходит тем, кто хочет яркие каскады без сложного ухода. Цветение продолжается до холодов, а среди сортов выделяют Double Gleam и Milkmaid.

Пеларгония плющелистная — классика балконного озеленения. Она цветет с весны до осени, главное — не допускать переувлажнения и пересыхания грунта. Об этом сообщает Огород.RU

Петуния: королева подвесных композиций

Петуния остается самым востребованным вариантом. Она цветет до заморозков и эффектно смотрится в кашпо. Для пышности ей нужны полив, подкормки и удаление отцветших бутонов.

Среди удачных гибридов выделяют Opera Supreme F1, Shock Wave и Night Sky.

Популярные вопросы о ампельных растениях для балкона и сада

Какие ампельные растения лучше всего подходят для начинающих?

Самыми неприхотливыми считаются пеларгония, лобулярия и настурция, поскольку они легко переносят небольшие ошибки в уходе.

Что выбрать для солнечного балкона: петунию или бакопу?

Для яркого солнца подойдет и то, и другое, но петуния требует больше подкормок, а бакопа особенно чувствительна к пересыханию.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы цветы растения садоводство
Новости Все >
Заморозки переписывают планы дачников: средства, которые удерживают будущие плоды
НАТО накачивает Сувалкский коридор: участок может обернуться огневым котлом
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
17 февраля небо исказит привычный полдень: Солнце потеряет центр и вспыхнет по краям
Топливо дорожает второй год подряд: что толкает Новосибирск к рекордам
Telegram замедляют без запрета: странный сценарий, который пугает сильнее блокировки
Ставка упала, а платёж нет: когда рефинансирование работает, а когда подводит
Сувалкский коридор накаляется: разговоры о блокаде ведут к опасной черте
Сельский стаж превращается в деньги: кому надбавку начисляют автоматически
Болезнь-призрак из учебников возвращается: симптомы могут ждать своего часа 15 лет
Сейчас читают
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Садоводство, цветоводство
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Россия рекордно нарастила поставки нефти в Китай
Нефть
Россия рекордно нарастила поставки нефти в Китай
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Недвижимость
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Популярное
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора

Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.

Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов Тук-тук исчез навсегда: как бесстыковой путь превратил поезд в стального гепарда Сергей Милешкин Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Томаты обгоняют грядку за грядкой: одна хитрость запускает мощный рост с первого дня
Томаты обгоняют грядку за грядкой: одна хитрость запускает мощный рост с первого дня
Последние материалы
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Картофель покрывается золотой корочкой, сыр тянется нитями: ужин, который тает во рту
Весна выбирает максимализм: кожаная куртка с акцентным воротником в центре внимания
Подледный рейх: как Германия построила города там, где человек не может выжить
Скучная стена исчезает под зелёным потоком: растения, которые добавят в сад объёма
Заморозки переписывают планы дачников: средства, которые удерживают будущие плоды
Убить короля в пеленках: хитрый и жестокий план обезьян по захвату саванны
Бетонная классика ушла в сторону: новая отмостка выдерживает годы дождей и морозов
Быстрый перекус превращается в праздник: румяные оладьи, сытно и без лишнего труда
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.