Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе

Компактные кустики с длинными ниспадающими побегами давно стали настоящим хитом для балконов, террас и дачных участков. Такие растения выглядят эффектно даже в небольшом пространстве и способны превратить обычный подоконник в мини-сад. Особенно красиво они смотрятся в подвесных кашпо, где побеги образуют живописные каскады.
Ампельные цветы и декоративно-лиственные культуры используют для вертикального озеленения. Они помогают украсить фасад дома, добавить уюта беседке, скрыть неприглядный угол сада или сделать балкон нарядным. Такие растения удобно выращивать в горшках и контейнерах, что особенно важно в городских условиях.
Ампельные композиции хорошо сочетаются с мебелью, декоративными фонарями и элементами ландшафтного дизайна. При грамотном подборе видов можно добиться цветения с весны до поздней осени.
Бакопа считается одной из лучших культур для подвесных кашпо. Ее гибкие побеги покрываются мелкими цветками, а цветение длится почти весь сезон. Растение переносит жару и дождь, но не любит пересушенную почву.
Среди популярных сортов выделяют Лавину, Double Lavender и Snowflake. Для пышности бакопе нужен регулярный полив и защита от паутинного клеща.
Ампельные формы бегонии ценят за яркое и длительное цветение. Особенно хороши сорта Pendula и Illumination F1, а также беллеконии с махровыми цветками.
Бегониям подходят места с рассеянным светом. Почва должна быть слегка влажной, без пересыхания и застоя воды.
Вербена гибридная отличается обильным цветением и неприхотливостью. Она хорошо переносит засуху, любит солнце и цветет с середины лета до осени. Чтобы куст оставался аккуратным, стоит удалять отцветшие соцветия и подкармливать растение.
Дихондра выделяется декоративной листвой. Ее побеги могут достигать двух метров, а мелкие листья создают эффект струящегося водопада. Особенно популярны Silver Falls и Emerald Falls.
Растение переносит полутень, но серебристые формы требуют больше солнца. Дихондра часто служит фоном для цветущих культур, например петуний.
"В кашпо растения быстрее теряют влагу и питание, поэтому даже неприхотливым видам нужна регулярная подкормка, иначе цветение становится слабее", — отмечает агрохимик, обозреватель Pravda.RU Роман Едигаров.
Лобелия требует внимания на стадии рассады. Взрослые растения любят тепло, хорошее освещение и регулярный полив. В жару куст лучше притенять, чтобы цветение не ослабевало.
При хорошем уходе лобелия цветет с июня по октябрь. Популярны Sapphire, Niagara и Cascade.
Настурция подходит тем, кто хочет яркие каскады без сложного ухода. Цветение продолжается до холодов, а среди сортов выделяют Double Gleam и Milkmaid.
Пеларгония плющелистная — классика балконного озеленения. Она цветет с весны до осени, главное — не допускать переувлажнения и пересыхания грунта. Об этом сообщает Огород.RU
Петуния остается самым востребованным вариантом. Она цветет до заморозков и эффектно смотрится в кашпо. Для пышности ей нужны полив, подкормки и удаление отцветших бутонов.
Среди удачных гибридов выделяют Opera Supreme F1, Shock Wave и Night Sky.
Какие ампельные растения лучше всего подходят для начинающих?
Самыми неприхотливыми считаются пеларгония, лобулярия и настурция, поскольку они легко переносят небольшие ошибки в уходе.
Что выбрать для солнечного балкона: петунию или бакопу?
Для яркого солнца подойдет и то, и другое, но петуния требует больше подкормок, а бакопа особенно чувствительна к пересыханию.
