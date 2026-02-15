Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес

Садоводство

Амарант "Ёлочная игрушка" — один из тех летников, которые моментально делают участок эффектным, даже если вы не любите возиться с капризными цветами. Это быстрорастущее однолетнее растение формирует крепкие стебли высотой около метра и сразу привлекает внимание необычными поникающими соцветиями, похожими на нитки бус. Они могут достигать 60-100 см и к осени иногда даже ложатся на землю, создавая впечатление живого каскада.

Амарант "Ёлочная игрушка"
Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Амарант "Ёлочная игрушка"

Чем интересен амарант Ёлочная игрушка

Главное украшение этого сорта — длинные соцветия с цветками, расположенными мутовками. Благодаря такой форме растение выглядит необычно и декоративно даже без сложного ухода.

Амарант часто используют как "фон" в цветниках: он отлично подходит для заднего плана клумб, оформления стен, заборов и невысоких построек. Также растение применяют для зонирования участка, когда нужно отделить одну часть сада от другой.

"Даже декоративные однолетники стоит подбирать с учётом структуры почвы и её влагоёмкости: при правильном подборе места амарант формирует более мощную корневую систему и устойчивее переносит перепады погоды", — считает почвовед (дачные почвы), обозреватель Pravda.RU Игорь Лыткин.

Особенно выигрышно амарант смотрится в центре клумбы, а ещё его часто высаживают в декоративных огородах, где он добавляет композиции яркости и объёма.

Где использовать на участке

Амарант подходит для разных задач в ландшафтном дизайне:

  • задний план цветников и миксбордеров;
  • оформление ограждений и стен;
  • украшение беседок и хозяйственных построек;
  • создание живых "ширм" для зонирования;
  • акцентные посадки на клумбах;
  • декоративные огороды.

Отдельный плюс — соцветия долго держатся в срезке. В сухом виде они становятся отличным элементом зимних букетов и интерьерных композиций.

Как выращивать амарант

Сорт считается неприхотливым, но есть несколько правил, которые помогут получить максимально красивое растение.

Посев проводят в открытый грунт в конце мая. Всходы появляются быстро — обычно через 4-5 дней. Когда у ростков появляется настоящий лист, посадки прореживают, чтобы растения не мешали друг другу развиваться. Об этом сообщают semena. ru

"Однолетние культуры быстрее реагируют на дефицит питания, поэтому регулярные, но умеренные подкормки позволяют сохранить декоративность до осени без риска перекорма", — считает агрохимик, обозреватель Pravda.RU Роман Едигаров.

Амарант любит солнце и тепло, поэтому в тени он будет слабее и менее декоративным.

Почва предпочтительна лёгкая, плодородная и с нейтральной кислотностью. В тяжёлых или кислых грунтах растение развивается хуже.

Подкормки и уход

Чтобы амарант выглядел пышным и продолжал активно наращивать зелень и соцветия, рекомендуется подкармливать его комплексным удобрением каждые две недели. Это особенно важно, если растение высажено вдоль заборов или стен, где почва часто истощена.

Полив нужен умеренный, но регулярный в жаркие периоды. При нехватке влаги рост может замедлиться, а соцветия станут менее выразительными.

Сравнение: амарант или другие высокие летники

По сравнению с декоративными подсолнухами или мальвой амарант выигрывает своей необычной формой и тем, что хорошо держит декоративность до самой осени. В отличие от многих высокорослых цветов, он не требует сложной подвязки и не капризничает в уходе.

Также амарант удобен тем, что его можно использовать не только на клумбе, но и как элемент живой изгороди.

Популярные вопросы об амаранте Ёлочная игрушка

Когда лучше сеять амарант?

Оптимальный срок — конец мая, когда почва уже хорошо прогрета.

Можно ли выращивать амарант в полутени?

Можно, но растение будет ниже, а соцветия менее крупными и выразительными.

Подходит ли сорт для срезки?

Да, соцветия долго стоят в воде, а в сухом виде сохраняют декоративность для зимних букетов.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
