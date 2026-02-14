Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Садоводство

Однолетний амарант "Вишнёвый бархат" ценят за насыщенный фиолетово-вишнёвый оттенок и эффектные соцветия, которые поднимаются почти до половины роста куста. Он одинаково хорошо смотрится на клумбе, в ландшафтных композициях и в срезке.

Амарант вишневый
Фото: Pravda.ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Амарант вишневый

Основные особенности сорта

Амарант формирует плотный куст высотой около 60 см с густой тёмной листвой и выразительными колосьями, которые поднимаются примерно на 40 см. Цвет соцветий — глубокий вишнёво-фиолетовый, за что сорт и получил своё название.

Растение подходит для солнечных участков и лёгкой полутени. Его используют как декоративный элемент в саду, для составления свежих и сухих букетов, а также в гербариях: соцветия долго сохраняют форму и насыщенность цвета.

"Амаранты особенно эффектны в контрастных посадках — рядом со светлыми культурами их тёмный оттенок работает как цветовой якорь всей композиции", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda.Ru Анна Беспалова.

Где выращивать и как использовать амарант

Сорт подходит для клумб, миксбордеров, рабаток и одиночных посадок. Благодаря плотной листве куст хорошо заполняет пространство и создаёт яркий вертикальный акцент. В сочетании с приёмами, которые применяют при работе с декоративными злаками в частных садах, амарант помогает выстроить устойчивую структуру цветника.

В срезке и сухоцветах амарант востребован за долговечность: высушенные колосья практически не выцветают и сохраняют декоративность много месяцев.

Агротехника: посадка и уход

Как посадить рассаду

Семена высевают в ящики на глубину около 15 мм. Оптимальная температура проращивания — около 25°C. Всходы появляются через 4-5 дней. Чтобы сеянцы развивались равномерно, лишние ростки удаляют.

После появления двух настоящих листьев растения пересаживают в отдельные горшочки. В открытый грунт амарант высаживают, когда минует угроза заморозков, соблюдая схему посадки примерно 40x40 см.

"Для рассады важно обеспечить умеренную влажность: при переувлажнении молодые амаранты быстро поражаются грибковыми заболеваниями", — считает фитопатолог, обозреватель Pravda.Ru Наталья Дроздова.

Выращивание в грунте

Амарант предпочитает рыхлую, лёгкую почву и солнечные места. Подход к структуре грунта во многом схож с принципами, которые применяются при осенней посадке многолетников, где важна воздухопроницаемость и дренаж.

Уход включает:

  • поливы по необходимости;
  • прополку;
  • рыхление;
  • стандартные подкормки для декоративных культур.

Растение неприхотливо и быстро наращивает зелёную массу, сообщает "Умный огород".

Период цветения

Цветение начинается во второй половине лета. Соцветия стремительно вытягиваются вверх, достигая 40 см. Яркий вишнёво-фиолетовый оттенок делает их заметными издалека.

Сорт цветёт до заморозков, часто оставаясь единственной цветущей культурой в саду к поздней осени.

Вишнёвый бархат и другие сорта амаранта

  • В отличие от зелёных и красных амарантов, этот сорт выделяется глубоким вишнёвым оттенком соцветий.
  • Компактный рост удобнее для клумб, чем более высокорослые виды.
  • Соцветия дольше сохраняют форму при сушке, чем у многих декоративных сортов.
  • В ландшафтных композициях "Вишнёвый бархат" создаёт более плотный и структурированный куст.

Такой обзор помогает садоводам выбрать сорт под задачи участка.

Советы садоводам

  • Для рассады используйте лёгкий грунт, чтобы избежать загнивания.
  • Не загущайте посадки — так куст формируется лучше.
  • Удаляйте сорняки в первые недели, пока амарант медленно набирает силу.
  • Для эффектных сухоцветов срезайте соцветия до полного созревания.

Популярные вопросы

Когда он начинает цвести

Во второй половине лета, затем цветёт до заморозков.

Подходит ли сорт для срезки

Да, его часто используют в букетах и сухоцветах благодаря долговечности.

Где лучше выращивать амарант

На солнечных участках с рыхлой почвой.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача цветы огород растения садоводство
Новости Все >
НАТО накачивает Сувалкский коридор: участок может обернуться огневым котлом
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
17 февраля небо исказит привычный полдень: Солнце потеряет центр и вспыхнет по краям
Топливо дорожает второй год подряд: что толкает Новосибирск к рекордам
Telegram замедляют без запрета: странный сценарий, который пугает сильнее блокировки
Ставка упала, а платёж нет: когда рефинансирование работает, а когда подводит
Сувалкский коридор накаляется: разговоры о блокаде ведут к опасной черте
Сельский стаж превращается в деньги: кому надбавку начисляют автоматически
Болезнь-призрак из учебников возвращается: симптомы могут ждать своего часа 15 лет
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Сейчас читают
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Садоводство, цветоводство
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Премиум, который никто не хочет: кроссоверы, ставшие чемпионами по неликвидности
Авто
Премиум, который никто не хочет: кроссоверы, ставшие чемпионами по неликвидности
Причёска без нервов и танцев с феном: стрижка весны-2026 оставляет свободу прядям
Красота и стиль
Причёска без нервов и танцев с феном: стрижка весны-2026 оставляет свободу прядям
Популярное
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора

Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.

Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов Тук-тук исчез навсегда: как бесстыковой путь превратил поезд в стального гепарда Сергей Милешкин Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Томаты обгоняют грядку за грядкой: одна хитрость запускает мощный рост с первого дня
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
Последние материалы
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Одна акцентная зона меняет всё пространство: прием, который добавит объем без ремонта
Хилая рассада уходит в прошлое: подкормка, которая запускает скрытые резервы роста
15 февраля: Сретение, YouTube и День памяти воинов-интернационалистов
Посылки тонут в складах: нехватка сотрудников замедлила почту страны
Курорты Таиланда манят ценами: за 60 тысяч дают уровень, который раньше был элитным
Цветы, будто подсвеченные изнутри: сорт, превращающий участок в тихий праздничный зал
Утерянный телефон может обнулить счёт: как остановить чужие операции
Накрывает в самолёте? Эти шаги быстро оборвут нарастающую панику и вернут контроль
Зажатое тело старит быстрее лет: мобильность стала недостающим звеном здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.