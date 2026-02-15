Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности

Крупные, сочные ягоды, которые легко помещаются на ладони, — мечта почти каждого дачника. Особенно если сбор продолжается не пару недель, а до самой осени. Есть сорта, способные давать до 2 кг с куста и радовать стабильной сладостью.

Какие сорта клубники выбрать в 2026 году

Правильно подобранный сорт — половина успеха. От него зависят размер ягод, устойчивость к болезням, зимостойкость и способность переносить транспортировку без потери вкуса и плотности.

"Машенька"

Этот сорт ценят за впечатляющие размеры плодов. Отдельные ягоды достигают 100 граммов — почти как куриное яйцо. Мякоть плотная, ягоды не текут и подходят как для свежего потребления, так и для заморозки или варенья.

С одного куста реально собрать более 2 кг за сезон при грамотной агротехнике. "Машенька" не относится к ремонтантным сортам, плодоносит один раз, но отличается хорошей зимостойкостью и устойчивостью к большинству типичных заболеваний садовой земляники.

"Крупноплодные сорта вроде "Машеньки" особенно чувствительны к качеству почвы: без регулярного внесения органики и калийных подкормок ягода быстро мельчает", — считает почвовед, обозреватель Pravda.Ru Игорь Лыткин.

При подготовке грядки стоит учитывать структуру грунта, уровень кислотности и дренаж.

"Чудо Мира"

Этот сорт относится к ремонтантным и даёт несколько волн урожая. Первые ягоды появляются в июне, вторая волна обычно приходится на август. При тёплой осени плодоношение способно продолжаться до октября.

Осенние ягоды немного мельче летних, но сохраняют сладость и аромат. Сорт требует более внимательного ухода: регулярных подкормок, контроля полива и своевременного удаления лишних усов.

"Ремонтантные сорта работают на износ, поэтому без сбалансированного питания и защиты от вредителей стабильной отдачи ждать не стоит", — считает энтомолог, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Савельев.

Особое внимание стоит уделять профилактике болезней и зимней подготовке кустов.

Урожайность и базовые принципы ухода

Даже самый перспективный сорт не раскроет потенциал без правильной агротехники. Клубника предпочитает солнечные участки, рыхлую плодородную почву, умеренный полив и своевременные подкормки удобрениями с калием и фосфором.

Регулярное обновление посадок раз в 3-4 года помогает сохранить размер ягод. Мульчирование, капельный полив и удаление старых листьев после плодоношения снижают риск грибковых заболеваний. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Сравнение "Машенька" и "Чудо Мира"

Оба сорта подходят для открытого грунта и теплицы, но отличаются по характеру плодоношения.

  1. Тип плодоношения: "Машенька" — однократное, "Чудо Мира" — несколько волн.
  2. Размер ягод: у "Машеньки" крупнее и стабильнее.
  3. Сроки сбора: "Чудо Мира" плодоносит дольше.
  4. Требования к уходу: ремонтантный сорт более требователен к подкормкам.

Выбор зависит от целей: мощный разовый урожай или растянутое плодоношение до осени.

Плюсы и минусы сортов

Перед посадкой стоит оценить практические аспекты.

Преимущества:

  • Крупные и сладкие ягоды.
  • Урожайность до 2 кг с куста.
  • Подходят для заморозки, варенья и транспортировки.
  • Возможность выращивания в теплице и открытом грунте.

Недостатки:

  • Ремонтантные сорта требуют частых подкормок.
  • Крупноплодные разновидности чувствительны к истощению почвы.
  • При нехватке света ягоды мельчают.

Советы по выращиванию крупной клубники

  1. Выбирайте солнечное место без застоя воды.
  2. Вносите перегной или компост перед посадкой.
  3. Подкармливайте кусты в период цветения и завязи.
  4. Используйте мульчу для сохранения влаги.
  5. Обновляйте грядки каждые несколько лет.

Популярные вопросы о сортах клубники

Какие сорта дают самый крупный урожай?

Крупноплодные сорта при хорошем уходе способны давать более 2 кг с куста.

Что лучше выбрать: ремонтантную или обычную клубнику?

Для длительного сбора — ремонтантную, для одного обильного урожая — обычную.

Как выбрать качественную рассаду?

Обращайте внимание на развитую корневую систему, отсутствие пятен на листьях и плотную сердцевину куста.

