Цветы, будто подсвеченные изнутри: сорт, превращающий участок в тихий праздничный зал

Белоснежные соцветия антирринума давно стали символом изящных летних садов. Сорт "Белый лев" ценят за крупные цветки, аккуратный силуэт и способность долго стоять в вазе. Он одинаково хорош и в срезке, и на клумбе, где создаёт акценты на солнечных участках.

Фото: Pravda.ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый антирринум

Особенности сорта

Антирринум "Белый лев" относится к декоративным крупноцветковым сортам, которые используют в монобукетах и смешанных композициях. Цветки достигают около 4 см в диаметре, а побеги поднимаются на высоту 70-90 см. Белая окраска делает растение универсальным — оно сочетается с любыми оттенками других цветов.

Листья узкие, вытянутые, тёмно-зелёные, что подчёркивает белизну соцветий. Растение подходит для выращивания на солнечных местах или в лёгкой полутени, в цветниках и в садовых композициях.

"Белые крупноцветковые формы особенно чувствительны к качеству почвы и дренажу — при застое влаги они теряют силу цветения быстрее, чем яркоокрашенные сорта", — считает почвовед, обозреватель Pravda. Ru Игорь Лыткин.

Где выращивать и как использовать

Высокорослый антирринум удобен для посадки на заднем плане клумб, вдоль дорожек или в декоративных миксбордерах. Цветоносы плотные, устойчивые, поэтому срезанные стебли сохраняют декоративность до двух недель.

Многие садоводы выбирают сорт для украшения летних букетов: белый оттенок делает его идеальным фоновым или центральным элементом. В сочетании с многолетниками он помогает выстраивать композиции по принципу, который часто применяют при работе с декоративными злаками в частных садах.

Агротехника: как вырастить качественную рассаду

Высев семян проводят с начала до середины весны. Семена размещают на поверхности грунта, не присыпая сверху, и ставят ёмкости на хорошо освещённый подоконник. Первые всходы обычно появляются на 8-12 день.

В открытый грунт рассаду переносят в конце мая, выдерживая расстояние около 35-40 см между растениями. Место выбирают солнечное, без плотной тени: в таких условиях формируются более крепкие цветоносы.

"Для рассады важно не перекармливать азотом: избыток зелёной массы почти всегда происходит в ущерб цветению, особенно у высокорослых форм", — считает агрохимик, обозреватель Pravda. ru Роман Едигаров.

Период цветения и уход

Цветение начинается в конце июня и продолжается до устойчивых осенних заморозков. При регулярном поливе и умеренной подкормке удобрениями для цветущих растений бутоны раскрываются обильно.

Когда соцветия достигают максимального размера, их срезают для букетов или оставляют на клумбе. В вазе цветы сохраняются свежими до 14 дней при своевременной смене воды и использовании садового инвентаря для срезки. При планировании цветника важно учитывать принципы, которые применяют при осенней посадке многолетников, чтобы сохранить структуру композиции на следующий сезон.

Антирринум Белый лев и другие сорта львиного зева

Если рассматривать сорт среди аналогов, заметны особенности.

"Белый лев" отличается насыщенным белым оттенком, что делает его универсальным для букетов.

Высокорослые формы лучше подходят для срезки, чем компактные бордюрные сорта.

Крупные цветки выгоднее смотрятся в одиночных посадках.

В отличие от низкорослых сортов, он предпочтителен для монокомпозиций в саду.

Такое сравнение помогает выбрать правильный вариант для клумбы или теплицы, сообщает Огород.ru.

Советы садоводам

Используйте лёгкий грунт для рассады, чтобы обеспечить быстрые всходы.

Следите, чтобы семена всегда находились на свету.

Подкармливайте растения удобрениями для цветущих культур раз в 2-3 недели.

Высаживайте на клумбу так, чтобы кусты не затеняли друг друга.

Популярные вопросы

Когда начинается цветение

В конце июня, при тёплой погоде — раньше.

Можно ли выращивать сорт в полутени

Да, но максимально декоративным он бывает на солнце.

Для чего используют этот сорт

Для оформления клумб, садовых композиций и для срезки в букеты.