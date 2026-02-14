Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Цветы, будто подсвеченные изнутри: сорт, превращающий участок в тихий праздничный зал

Садоводство

Белоснежные соцветия антирринума давно стали символом изящных летних садов. Сорт "Белый лев" ценят за крупные цветки, аккуратный силуэт и способность долго стоять в вазе. Он одинаково хорош и в срезке, и на клумбе, где создаёт акценты на солнечных участках.

Белый антирринум
Фото: Pravda.ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый антирринум

Особенности сорта

Антирринум "Белый лев" относится к декоративным крупноцветковым сортам, которые используют в монобукетах и смешанных композициях. Цветки достигают около 4 см в диаметре, а побеги поднимаются на высоту 70-90 см. Белая окраска делает растение универсальным — оно сочетается с любыми оттенками других цветов.

Листья узкие, вытянутые, тёмно-зелёные, что подчёркивает белизну соцветий. Растение подходит для выращивания на солнечных местах или в лёгкой полутени, в цветниках и в садовых композициях.

"Белые крупноцветковые формы особенно чувствительны к качеству почвы и дренажу — при застое влаги они теряют силу цветения быстрее, чем яркоокрашенные сорта", — считает почвовед, обозреватель Pravda. Ru Игорь Лыткин.

Где выращивать и как использовать

Высокорослый антирринум удобен для посадки на заднем плане клумб, вдоль дорожек или в декоративных миксбордерах. Цветоносы плотные, устойчивые, поэтому срезанные стебли сохраняют декоративность до двух недель.

Многие садоводы выбирают сорт для украшения летних букетов: белый оттенок делает его идеальным фоновым или центральным элементом. В сочетании с многолетниками он помогает выстраивать композиции по принципу, который часто применяют при работе с декоративными злаками в частных садах.

Агротехника: как вырастить качественную рассаду

Высев семян проводят с начала до середины весны. Семена размещают на поверхности грунта, не присыпая сверху, и ставят ёмкости на хорошо освещённый подоконник. Первые всходы обычно появляются на 8-12 день.

В открытый грунт рассаду переносят в конце мая, выдерживая расстояние около 35-40 см между растениями. Место выбирают солнечное, без плотной тени: в таких условиях формируются более крепкие цветоносы.

"Для рассады важно не перекармливать азотом: избыток зелёной массы почти всегда происходит в ущерб цветению, особенно у высокорослых форм", — считает агрохимик, обозреватель Pravda. ru Роман Едигаров.

Период цветения и уход

Цветение начинается в конце июня и продолжается до устойчивых осенних заморозков. При регулярном поливе и умеренной подкормке удобрениями для цветущих растений бутоны раскрываются обильно.

Когда соцветия достигают максимального размера, их срезают для букетов или оставляют на клумбе. В вазе цветы сохраняются свежими до 14 дней при своевременной смене воды и использовании садового инвентаря для срезки. При планировании цветника важно учитывать принципы, которые применяют при осенней посадке многолетников, чтобы сохранить структуру композиции на следующий сезон.

Антирринум Белый лев и другие сорта львиного зева

Если рассматривать сорт среди аналогов, заметны особенности.

  • "Белый лев" отличается насыщенным белым оттенком, что делает его универсальным для букетов.
  • Высокорослые формы лучше подходят для срезки, чем компактные бордюрные сорта.
  • Крупные цветки выгоднее смотрятся в одиночных посадках.
  • В отличие от низкорослых сортов, он предпочтителен для монокомпозиций в саду.

Такое сравнение помогает выбрать правильный вариант для клумбы или теплицы, сообщает Огород.ru.

Советы садоводам

  • Используйте лёгкий грунт для рассады, чтобы обеспечить быстрые всходы.
  • Следите, чтобы семена всегда находились на свету.
  • Подкармливайте растения удобрениями для цветущих культур раз в 2-3 недели.
  • Высаживайте на клумбу так, чтобы кусты не затеняли друг друга.

Популярные вопросы

Когда начинается цветение

В конце июня, при тёплой погоде — раньше.

Можно ли выращивать сорт в полутени

Да, но максимально декоративным он бывает на солнце.

Для чего используют этот сорт

Для оформления клумб, садовых композиций и для срезки в букеты.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
