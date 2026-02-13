Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Профлист уходит в прошлое: искусственный газон превращает забор в зелёную стену

Садоводство

Многие владельцы дач и частных домов задумываются, как отгородиться от соседей и при этом сохранить аккуратный вид участка. Металлический профлист долго считался универсальным решением, но сегодня ему всё чаще ищут альтернативу. На смену привычному ограждению приходит вариант, который выглядит более живо и современно.

Забор из искуственного газона
Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова is licensed under publiс domain
Забор из искуственного газона

Почему профлист больше не вдохновляет

Профнастил ценят за прочность и неприхотливость. Он устойчив к дождю и снегу, не требует регулярной покраски и полностью закрывает двор от посторонних глаз.

Однако визуально такой забор нередко напоминает временную конструкцию. Он создаёт ощущение "глухой стены" и плохо сочетается с цветниками, садовой мебелью и продуманным ландшафтом.

Деревянные заборы выглядят теплее, но требуют ухода: пропитки, обновления покрытия и защиты от влаги. Со временем древесина темнеет и нуждается в дополнительном обслуживании.

Забор из искусственного газона

Альтернативой становится искусственная трава. Такое покрытие создаёт эффект живой зелёной изгороди без посадки кустарников и регулярной стрижки.

Монтаж достаточно простой. Между столбами крепят горизонтальные прожилины, натягивают проволоку и фиксируют рулон искусственного газона. Важно тщательно натянуть материал, чтобы он не провисал и сохранял аккуратный вид.

Зелёное покрытие остаётся ярким даже поздней осенью и ранней весной. Оно не требует полива, удобрений или обработки средствами защиты растений, как настоящая изгородь.

"Такое решение удобно для тех, кто не готов тратить время на уход, но хочет сохранить ощущение зелёного пространства", — считает специалист по уходу за садом, обозреватель Pravda. ru Корнеев Павел .

Пыль и загрязнения легко смываются водой из шланга. Особенно выигрышно искусственный газон смотрится на старой сетке-рабице или на фоне неокрашенного металла. Об этом сообщает ProГород.

О чём важно помнить

Материал относится к горючим. Рядом с таким забором не рекомендуется устанавливать мангал или размещать открытый огонь.

Также стоит учитывать климатические условия. Лучше выбирать покрытие с устойчивостью к ультрафиолету и перепадам температур, чтобы оно не теряло цвет и форму.

Сравнение профлиста и искусственного газона

Оба варианта решают задачу приватности, но делают это по-разному.

  • Профлист обеспечивает максимальную изоляцию и пожарную безопасность, но выглядит строго и утилитарно.
  • Искусственный газон выигрывает по декоративности и создаёт мягкий визуальный фон, однако требует аккуратного обращения из-за горючести.

Плюсы и минусы зелёного забора

Перед установкой важно оценить особенности материала.

Плюсы:

  1. Эстетичный вид круглый год.
  2. Минимальный уход.
  3. Возможность обновить старое ограждение.
  4. Быстрый монтаж.

Минусы:

  1. Горючесть.
  2. Необходимость прочного каркаса.
  3. Зависимость от качества покрытия.

Популярные вопросы о заборе из искусственного газона

Как выбрать искусственный газон для ограждения?

Стоит обратить внимание на плотность ворса, основу и устойчивость к солнцу.

Сколько стоит такой забор?

Цена зависит от качества рулона и длины конструкции, но часто сопоставима с металлическим ограждением.

Что лучше — профлист или искусственная трава?

Профлист практичнее с точки зрения безопасности, а искусственный газон — более декоративное решение.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача огород ремонт строительство
