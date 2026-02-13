Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта

Откуда появились томаты черри

Название "черри" происходит от английского слова cherry — "вишня". Многие мини-помидоры действительно похожи на неё по размеру. Точное происхождение культуры неизвестно, но предполагается, что родиной черри могли быть Перу или север Чили. Считается, что выращивать их начали ещё в XIX веке сначала как декоративное растение, а позже как овощ.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Томаты черри

Особое внимание к черри появилось в 1973 году, когда израильские учёные Нахум Кейдар и Хаим Рабинович вывели растения с замедленным созреванием плодов. Это помогло выращивать томаты в жарком климате и лучше хранить урожай.

Чем черри отличаются от обычных томатов

Вес плодов черри редко превышает 30 г. В кисти обычно формируется от 10 до 20 помидорчиков, но у некоторых сортов встречаются длинные кисти, где может быть до 50 плодов.

По типу роста черри делятся на:

детерминантные — компактные кусты;

индетерминантные — высокорослые томаты до 1,5-3 м;

полудетерминантные — промежуточный вариант.

Правила выращивания почти такие же, как у обычных помидоров. Однако черри ценят за универсальность: их удобно мариновать целиком, использовать для салатов, замораживать и сушить. Многие сорта отличаются сладким вкусом и приятными фруктовыми оттенками. При выборе семян стоит учитывать не только вкус, но и устойчивые сорта томатов, которые легче переносят перепады температуры и болезни.

Лучшие сорта томатов черри для теплицы, огорода и дома

"Вишня жёлтая"

Ранний сорт (92-97 дней) с кустом выше 2 метров. Подходит для теплиц и открытого грунта. Плоды жёлтые, круглые, массой 15-20 г, собраны в кисти по 20-40 штук. Вкус сладкий и гармоничный.

"Детская радость F1"

Ранний индетерминантный гибрид для теплиц (100-105 дней). Куст вырастает до 2 метров, урожайность достигает 5-5,7 кг/м². Плоды красные, округлые, до 30 г, сладкие и плотные.

"Карамель красная F1"

Гибрид для закрытого грунта (98-105 дней). Урожайность до 5-7 кг/м². Куст мощный, до 2 метров, требует подвязки. В кисти бывает 22-35 плодов массой 18-20 г.

"Киш-миш оранжевый F1"

Среднеранний гибрид (105-110 дней) для теплиц. Куст высокий, плоды оранжевые, массой 15-17 г, собраны по 20 штук в кисти. Вкус десертный.

"Клюква в сахаре"

Отечественный сорт, подходящий даже для подоконника. Ранний (105-110 дней), куст компактный 25-35 см, подвязка не нужна. Плоды красные, 15-18 г, со сладко-кислым вкусом.

"Диковинка"

Раннеспелый сорт (100-105 дней). В теплице урожайность выше, чем в открытом грунте. Куст индетерминантный, требует пасынкования. Плоды тёмные, сладкие, массой 17-20 г.

"Монеточка"

Ультраранний сорт (85-90 дней), устойчивый к перепадам температур. В огороде куст вырастает до 70-80 см. Плоды золотисто-оранжевые, около 20 г, с фруктовыми нотками.

"Розовый бутон"

Сорт среднего срока созревания (около 115 дней) для теплиц. Куст около 1 м. Плоды розовые, вытянутые, массой 18-20 г, вкус мягкий и сладковатый.

"Медовая конфетка F1"

Ранний гибрид (100-105 дней) для теплиц. Куст до 1 м. В кисти формируется 14-28 плодов по 15-20 г. Томаты жёлтые, очень сладкие.

"Помисолька"

Ранний сорт (95-100 дней). Куст индетерминантный, выше 2 метров. Плоды красные, 15-20 г, собраны в кисти по 20-40 штук, созревают дружно и не трескаются.

Плюсы и минусы черри

Черри особенно ценят за удобство и внешний вид, но у них есть особенности.

Плюсы:

подходят для салатов, маринования и сушки;

часто имеют сладкий вкус;

красиво выглядят на кусте и в банках;

хорошо хранятся.

Минусы:

высокорослые сорта требуют подвязки и пасынкования;

урожай обычно собирают постепенно;

в теплице нужно следить за влажностью.

Советы по выращиванию черри

Выберите место — огород, теплица или контейнер для дома.

Для высокорослых сортов заранее установите опоры.

Поливайте регулярно, но не переливайте, чтобы плоды не трескались.

Подкармливайте калийно-фосфорными удобрениями во время плодоношения.

Пасынкуйте индетерминантные кусты.

Снимайте плоды кистями — так они дольше сохраняются. Если вы выращиваете черри в открытом грунте, полезно заранее продумать подготовку грядок весной, чтобы почва была рыхлой и плодородной.

Популярные вопросы о томатах черри

Для теплиц чаще выбирают "Карамель красную F1", "Киш-миш оранжевый F1", "Помисольку", так как они дают стабильный урожай и долго плодоносят.

Да, для этого подходят компактные сорта, например "Клюква в сахаре".

Да, они особенно удобны для маринования целиком и красиво смотрятся в банках.