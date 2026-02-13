Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта

Черри давно перестали быть просто декоративными помидорами — сегодня это один из самых популярных видов томатов у дачников. Маленькие плоды удобно собирать, приятно есть прямо с куста, а ещё они отлично подходят для салатов, консервации и сушки. При этом современные черри бывают не только красными, но и жёлтыми, оранжевыми, розовыми и даже тёмными. Об этом сообщает Botanichka.
Откуда появились томаты черри
Название "черри" происходит от английского слова cherry — "вишня". Многие мини-помидоры действительно похожи на неё по размеру. Точное происхождение культуры неизвестно, но предполагается, что родиной черри могли быть Перу или север Чили. Считается, что выращивать их начали ещё в XIX веке сначала как декоративное растение, а позже как овощ.
Особое внимание к черри появилось в 1973 году, когда израильские учёные Нахум Кейдар и Хаим Рабинович вывели растения с замедленным созреванием плодов. Это помогло выращивать томаты в жарком климате и лучше хранить урожай.
Чем черри отличаются от обычных томатов
Вес плодов черри редко превышает 30 г. В кисти обычно формируется от 10 до 20 помидорчиков, но у некоторых сортов встречаются длинные кисти, где может быть до 50 плодов.
По типу роста черри делятся на:
детерминантные — компактные кусты;
индетерминантные — высокорослые томаты до 1,5-3 м;
полудетерминантные — промежуточный вариант.
Правила выращивания почти такие же, как у обычных помидоров. Однако черри ценят за универсальность: их удобно мариновать целиком, использовать для салатов, замораживать и сушить. Многие сорта отличаются сладким вкусом и приятными фруктовыми оттенками. При выборе семян стоит учитывать не только вкус, но и устойчивые сорта томатов, которые легче переносят перепады температуры и болезни.
Лучшие сорта томатов черри для теплицы, огорода и дома
"Вишня жёлтая"
Ранний сорт (92-97 дней) с кустом выше 2 метров. Подходит для теплиц и открытого грунта. Плоды жёлтые, круглые, массой 15-20 г, собраны в кисти по 20-40 штук. Вкус сладкий и гармоничный.
"Детская радость F1"
Ранний индетерминантный гибрид для теплиц (100-105 дней). Куст вырастает до 2 метров, урожайность достигает 5-5,7 кг/м². Плоды красные, округлые, до 30 г, сладкие и плотные.
"Карамель красная F1"
Гибрид для закрытого грунта (98-105 дней). Урожайность до 5-7 кг/м². Куст мощный, до 2 метров, требует подвязки. В кисти бывает 22-35 плодов массой 18-20 г.
"Киш-миш оранжевый F1"
Среднеранний гибрид (105-110 дней) для теплиц. Куст высокий, плоды оранжевые, массой 15-17 г, собраны по 20 штук в кисти. Вкус десертный.
"Клюква в сахаре"
Отечественный сорт, подходящий даже для подоконника. Ранний (105-110 дней), куст компактный 25-35 см, подвязка не нужна. Плоды красные, 15-18 г, со сладко-кислым вкусом.
"Диковинка"
Раннеспелый сорт (100-105 дней). В теплице урожайность выше, чем в открытом грунте. Куст индетерминантный, требует пасынкования. Плоды тёмные, сладкие, массой 17-20 г.
"Монеточка"
Ультраранний сорт (85-90 дней), устойчивый к перепадам температур. В огороде куст вырастает до 70-80 см. Плоды золотисто-оранжевые, около 20 г, с фруктовыми нотками.
"Розовый бутон"
Сорт среднего срока созревания (около 115 дней) для теплиц. Куст около 1 м. Плоды розовые, вытянутые, массой 18-20 г, вкус мягкий и сладковатый.
"Медовая конфетка F1"
Ранний гибрид (100-105 дней) для теплиц. Куст до 1 м. В кисти формируется 14-28 плодов по 15-20 г. Томаты жёлтые, очень сладкие.
"Помисолька"
Ранний сорт (95-100 дней). Куст индетерминантный, выше 2 метров. Плоды красные, 15-20 г, собраны в кисти по 20-40 штук, созревают дружно и не трескаются.
Плюсы и минусы черри
Черри особенно ценят за удобство и внешний вид, но у них есть особенности.
Плюсы:
подходят для салатов, маринования и сушки;
часто имеют сладкий вкус;
красиво выглядят на кусте и в банках;
хорошо хранятся.
Минусы:
высокорослые сорта требуют подвязки и пасынкования;
урожай обычно собирают постепенно;
в теплице нужно следить за влажностью.
Советы по выращиванию черри
Выберите место — огород, теплица или контейнер для дома.
Для высокорослых сортов заранее установите опоры.
Поливайте регулярно, но не переливайте, чтобы плоды не трескались.
Подкармливайте калийно-фосфорными удобрениями во время плодоношения.
Пасынкуйте индетерминантные кусты.
Снимайте плоды кистями — так они дольше сохраняются. Если вы выращиваете черри в открытом грунте, полезно заранее продумать подготовку грядок весной, чтобы почва была рыхлой и плодородной.
Популярные вопросы о томатах черри
Какие сорта лучше подходят для теплицы?
Для теплиц чаще выбирают "Карамель красную F1", "Киш-миш оранжевый F1", "Помисольку", так как они дают стабильный урожай и долго плодоносят.
Можно ли выращивать черри дома?
Да, для этого подходят компактные сорта, например "Клюква в сахаре".
Подходят ли черри для консервации?
Да, они особенно удобны для маринования целиком и красиво смотрятся в банках.
