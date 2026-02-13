Пропустили март — потеряли урожай: ошибка, которую повторяют из года в год

есной сад просыпается одним из первых, и именно март задаёт тон всему будущему сезону. После схода снега растениям нужно восполнить запас питания, чтобы активно нарастить побеги, листья и заложить урожай. Если упустить момент начала сокодвижения и набухания почек, развитие будет менее мощным. Об этом рассказывает Antonovsad.
Первая весенняя подкормка проводится, когда почва оттаяла на глубину штыка лопаты. В этот период деревья и кустарники активно потребляют азот — именно он отвечает за рост зелёной массы и формирование крепкой корневой системы.
Весенняя подкормка помогает:
Особенно важно правильно подкармливать плодовые деревья — яблоню, грушу, сливу, вишню, а также ягодные кустарники: смородину, крыжовник, малину.
В марте чаще всего применяют мочевину (карбамид), аммиачную и кальциевую селитру.
Мочевина содержит 46% азота и подходит для разных типов почв. Её важно заделывать в грунт, иначе часть азота улетучится. Стандартная норма — 20–30 г на 1 кв. м приствольного круга.
Аммиачная селитра содержит 34% азота и эффективна даже в холодную погоду. Она включает две формы азота — нитратную (быстрое питание) и аммиачную (пролонгированное действие), но может подкислять почву.
Кальциевая селитра дополнительно снижает кислотность и подходит для кислых грунтов.
Перегной, компост и настой птичьего помёта — традиционные варианты для сада. Свежий навоз весной не вносят, его используют только осенью под перекопку.
Настой куриного помёта готовят с обязательным разбавлением: концентрат разводят водой 1:10 или 1:15 в зависимости от исходного сырья. Это позволяет избежать ожога корней.
Для взрослых плодовых деревьев норма жидкой подкормки составляет примерно 1,5–2 л на 1 кв. м, для кустарников — около 0,5 л.
Весной можно применять удобрения с маркировкой «Весеннее» или формулы NPK с преобладанием азота, например 20:10:10.
Для косточковых культур полезна древесная зола — источник калия, кальция и микроэлементов. Молодым деревьям вносят до 4–5 кг на кв. м, взрослым — 500–800 г под дерево.
При этом важно учитывать, что зола подходит не всем культурам и требует правильного применения — особенно в период ранних подкормок. Многие садоводы используют её как часть ухода за почвой и деревьями, о чём подробнее говорится в материале про древесную золу.
Оптимальный срок — вторая половина марта — начало апреля. Работы проводят после санитарной обрезки и очистки приствольных кругов.
Основные способы внесения:
Рассыпать удобрение по проекции кроны с последующей заделкой в почву.
Сделать борозды или лунки глубиной 20–30 см по периметру кроны.
Провести внекорневую подкормку по «зелёному конусу» слабым раствором мочевины (0,5–1%).
Опрыскивание проводят утром или вечером в сухую безветренную погоду. Важно соблюдать концентрацию, чтобы не обжечь листья.
Корневая подкормка обеспечивает постепенное поступление питательных веществ. Она подходит для основного питания и даёт пролонгированный эффект.
Внекорневая подкормка действует быстрее и требует меньшего объёма удобрения. Однако она не заменяет полноценного питания под корень и используется как дополнительная мера, особенно при признаках дефицита.
Тип почвы влияет на схему подкормки.
Определить тип почвы можно лабораторно или простыми способами — по пластичности, скорости впитывания воды или осадку в стакане.
Весеннее внесение азота даёт заметный эффект, но требует аккуратности.
Преимущества:
Недостатки:
Осмотрите деревья: бледные листья, слабый рост и отсутствие цветения — сигнал о нехватке питания.
Проведите санитарную обрезку и очистите приствольные круги.
Выберите удобрение с преобладанием азота.
Учитывайте тип почвы и кислотность.
Вносите удобрение во влажную почву или совместите с поливом.
Не смешивайте несовместимые составы (например, суперфосфат и золу).
Составьте календарь весенних подкормок.
Если дерево перекормлено азотом, необходимо обильно полить его, убрать часть верхнего слоя почвы, замульчировать приствольный круг и временно прекратить подкормки.
Также важно помнить, что мартовские подкормки часто совпадают с возвратными холодами. Если после внесения удобрений прогнозируют заморозки, растения стоит защитить, чтобы они не пострадали в момент активного пробуждения. Для этого подойдут простыни, укрывной материал или агроволокно — такие методы подробно описаны в материале про защиту растений от заморозков.
Какие удобрения лучше вносить в марте?
Азотные — мочевину, аммиачную или кальциевую селитру. Также подойдут комплексные весенние составы с преобладанием азота.
Можно ли подкармливать во время заморозков?
Можно в умеренном количестве. Особенно эффективны внекорневые обработки за 1–2 дня до похолодания.
Сколько мочевины нужно на яблоню?
В среднем 20–30 г на 1 кв. м приствольного круга. В столовой ложке содержится примерно 10–12 г гранул.
