Пропустили март — потеряли урожай: ошибка, которую повторяют из года в год

есной сад просыпается одним из первых, и именно март задаёт тон всему будущему сезону. После схода снега растениям нужно восполнить запас питания, чтобы активно нарастить побеги, листья и заложить урожай. Если упустить момент начала сокодвижения и набухания почек, развитие будет менее мощным. Об этом рассказывает Antonovsad.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Удобрения на садовом столе

Зачем нужна первая подкормка в марте

Первая весенняя подкормка проводится, когда почва оттаяла на глубину штыка лопаты. В этот период деревья и кустарники активно потребляют азот — именно он отвечает за рост зелёной массы и формирование крепкой корневой системы.

Весенняя подкормка помогает:

восстановить силы после зимы;

усилить иммунитет растений;

стимулировать рост побегов и листьев;

заложить основу для будущего плодоношения.

Особенно важно правильно подкармливать плодовые деревья — яблоню, грушу, сливу, вишню, а также ягодные кустарники: смородину, крыжовник, малину.

Какие удобрения использовать весной

Азотные минеральные удобрения

В марте чаще всего применяют мочевину (карбамид), аммиачную и кальциевую селитру.

Мочевина содержит 46% азота и подходит для разных типов почв. Её важно заделывать в грунт, иначе часть азота улетучится. Стандартная норма — 20–30 г на 1 кв. м приствольного круга.

Аммиачная селитра содержит 34% азота и эффективна даже в холодную погоду. Она включает две формы азота — нитратную (быстрое питание) и аммиачную (пролонгированное действие), но может подкислять почву.

Кальциевая селитра дополнительно снижает кислотность и подходит для кислых грунтов.

Органические удобрения

Перегной, компост и настой птичьего помёта — традиционные варианты для сада. Свежий навоз весной не вносят, его используют только осенью под перекопку.

Настой куриного помёта готовят с обязательным разбавлением: концентрат разводят водой 1:10 или 1:15 в зависимости от исходного сырья. Это позволяет избежать ожога корней.

Для взрослых плодовых деревьев норма жидкой подкормки составляет примерно 1,5–2 л на 1 кв. м, для кустарников — около 0,5 л.

Комплексные составы и дополнительные элементы

Весной можно применять удобрения с маркировкой «Весеннее» или формулы NPK с преобладанием азота, например 20:10:10.

Для косточковых культур полезна древесная зола — источник калия, кальция и микроэлементов. Молодым деревьям вносят до 4–5 кг на кв. м, взрослым — 500–800 г под дерево.

При этом важно учитывать, что зола подходит не всем культурам и требует правильного применения — особенно в период ранних подкормок. Многие садоводы используют её как часть ухода за почвой и деревьями, о чём подробнее говорится в материале про древесную золу.

Когда и как вносить удобрения

Оптимальный срок — вторая половина марта — начало апреля. Работы проводят после санитарной обрезки и очистки приствольных кругов.

Основные способы внесения:

Рассыпать удобрение по проекции кроны с последующей заделкой в почву.

Сделать борозды или лунки глубиной 20–30 см по периметру кроны.

Провести внекорневую подкормку по «зелёному конусу» слабым раствором мочевины (0,5–1%).

Опрыскивание проводят утром или вечером в сухую безветренную погоду. Важно соблюдать концентрацию, чтобы не обжечь листья.

Сравнение: корневая и внекорневая подкормка

Корневая подкормка обеспечивает постепенное поступление питательных веществ. Она подходит для основного питания и даёт пролонгированный эффект.

Внекорневая подкормка действует быстрее и требует меньшего объёма удобрения. Однако она не заменяет полноценного питания под корень и используется как дополнительная мера, особенно при признаках дефицита.

Особенности почвы и выбор удобрений

Тип почвы влияет на схему подкормки.

На тяжёлых глинистых почвах удобрения заделывают неглубоко, а долю органики можно увеличить.

На песчаных грунтах вещества быстро вымываются, поэтому дозу делят на 2–3 приёма.

На кислых почвах применяют кальциевую селитру или добавляют доломитовую муку.

На щелочных лучше работают аммиачная селитра и мочевина.

Определить тип почвы можно лабораторно или простыми способами — по пластичности, скорости впитывания воды или осадку в стакане.

Плюсы и минусы азотной подкормки весной

Весеннее внесение азота даёт заметный эффект, но требует аккуратности.

Преимущества:

быстрый рост побегов и листьев;

усиление фотосинтеза;

формирование сильной корневой системы;

повышение устойчивости к болезням.

Недостатки:

передозировка приводит к «жированию» — росту листьев в ущерб плодам;

снижается зимостойкость;

возможны ожоги корней при внесении в сухую почву;

избыток азота провоцирует пятнистость и заболевания.

Советы по весенней подкормке сада

Осмотрите деревья: бледные листья, слабый рост и отсутствие цветения — сигнал о нехватке питания.

Проведите санитарную обрезку и очистите приствольные круги.

Выберите удобрение с преобладанием азота.

Учитывайте тип почвы и кислотность.

Вносите удобрение во влажную почву или совместите с поливом.

Не смешивайте несовместимые составы (например, суперфосфат и золу).

Составьте календарь весенних подкормок.

Если дерево перекормлено азотом, необходимо обильно полить его, убрать часть верхнего слоя почвы, замульчировать приствольный круг и временно прекратить подкормки.

Также важно помнить, что мартовские подкормки часто совпадают с возвратными холодами. Если после внесения удобрений прогнозируют заморозки, растения стоит защитить, чтобы они не пострадали в момент активного пробуждения. Для этого подойдут простыни, укрывной материал или агроволокно — такие методы подробно описаны в материале про защиту растений от заморозков.

Популярные вопросы о первой подкормке сада весной

Какие удобрения лучше вносить в марте?

Азотные — мочевину, аммиачную или кальциевую селитру. Также подойдут комплексные весенние составы с преобладанием азота.

Можно ли подкармливать во время заморозков?

Можно в умеренном количестве. Особенно эффективны внекорневые обработки за 1–2 дня до похолодания.

Сколько мочевины нужно на яблоню?

В среднем 20–30 г на 1 кв. м приствольного круга. В столовой ложке содержится примерно 10–12 г гранул.