Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии

Каждый дачник мечтает защитить грядки и теплицу от клещей и тли без химии и постоянных обработок. Оказывается, некоторые цветы способны работать как естественный барьер от вредителей. Достаточно правильно подобрать растения и высадить их рядом с овощными культурами.
Многие огородники уверены, что бархатцы — универсальное средство от вредителей. Однако практика показывает, что результат может отличаться в зависимости от участка и условий. Иногда растение, которое считается защитным, наоборот, может привлечь нежелательных гостей.
Поэтому всё больше дачников ищут альтернативные варианты: цветы, которые не только украшают участок, но и помогают снизить активность вредителей.
Некоторые декоративные культуры способны снижать количество вредителей благодаря запаху, эфирным маслам или особенностям роста. Их удобно высаживать вдоль грядок, рядом с теплицей или в цветниках рядом с овощами.
Этот многолетник ценят за обильное цветение и устойчивость к погодным условиям. Он хорошо переносит морозы и летнюю жару, при этом редко становится объектом внимания вредителей. Кореопсис подходит для оформления клумб и посадки вдоль грядок.
Пиретрум содержит вещества, которые используются в натуральных инсектицидных средствах. Его запах помогает отпугивать насекомых и снижать активность клещей. Особенно удобно высаживать пиретрум в теплицах, где действие растений ощущается сильнее.
Ноготки обладают выраженными защитными свойствами и легко размножаются самосевом. Календула хорошо подходит для посадки между рядами овощей и возле ягодных кустов. Если не хочется, чтобы она слишком активно распространялась, можно выбирать декоративные махровые сорта.
Настурция часто используют как "живую ловушку" для тли. Она притягивает вредителей на себя, отвлекая их от томатов, огурцов и других культур. Кроме того, настурция помогает улучшать почву и может подавлять развитие некоторых почвенных вредителей.
Петуния остаётся одной из самых популярных культур на даче. Её ценят за яркие оттенки и большое количество сортов. При этом растение редко поражается вредителями и может служить спокойным соседом для овощей и зелени. Об этом сообщает IrkutskMedia.
"Если участок уже заражён тлёй или клещами, цветы могут снизить нагрузку, но полностью проблему не решат — потребуется комбинированный подход и регулярный осмотр посадок", — считает энтомолог, обозреватель Pravda.ru Дмитрий Савельев.
Можно ли полностью избавиться от клещей и тли только с помощью цветов?
Цветы снижают активность вредителей и создают барьер, но при сильном заражении могут понадобиться дополнительные способы защиты.
Какие цветы лучше всего подходят для теплицы?
Для теплицы чаще всего выбирают пиретрум и календулу, так как их запах и свойства эффективнее проявляются в закрытом пространстве.
Правда ли, что настурция притягивает тлю?
Да, настурция часто работает как растение-приманка и отвлекает вредителей от овощных культур.
Один куст, посаженный в феврале, может превратить сад в настоящий магнит для бабочек и пчёл. Но есть важный приём, который решает всё.