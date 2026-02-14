Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии

Каждый дачник мечтает защитить грядки и теплицу от клещей и тли без химии и постоянных обработок. Оказывается, некоторые цветы способны работать как естественный барьер от вредителей. Достаточно правильно подобрать растения и высадить их рядом с овощными культурами.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кореопсис в саду

Почему не все народные советы работают

Многие огородники уверены, что бархатцы — универсальное средство от вредителей. Однако практика показывает, что результат может отличаться в зависимости от участка и условий. Иногда растение, которое считается защитным, наоборот, может привлечь нежелательных гостей.

Поэтому всё больше дачников ищут альтернативные варианты: цветы, которые не только украшают участок, но и помогают снизить активность вредителей.

Топ-5 цветов против клещей и тли

Некоторые декоративные культуры способны снижать количество вредителей благодаря запаху, эфирным маслам или особенностям роста. Их удобно высаживать вдоль грядок, рядом с теплицей или в цветниках рядом с овощами.

1. Кореопсис — яркий и неприхотливый

Этот многолетник ценят за обильное цветение и устойчивость к погодным условиям. Он хорошо переносит морозы и летнюю жару, при этом редко становится объектом внимания вредителей. Кореопсис подходит для оформления клумб и посадки вдоль грядок.

2. Пиретрум — природный инсектицид

Пиретрум содержит вещества, которые используются в натуральных инсектицидных средствах. Его запах помогает отпугивать насекомых и снижать активность клещей. Особенно удобно высаживать пиретрум в теплицах, где действие растений ощущается сильнее.

3. Календула — живучий помощник

Ноготки обладают выраженными защитными свойствами и легко размножаются самосевом. Календула хорошо подходит для посадки между рядами овощей и возле ягодных кустов. Если не хочется, чтобы она слишком активно распространялась, можно выбирать декоративные махровые сорта.

4. Настурция — отвлекающий манёвр

Настурция часто используют как "живую ловушку" для тли. Она притягивает вредителей на себя, отвлекая их от томатов, огурцов и других культур. Кроме того, настурция помогает улучшать почву и может подавлять развитие некоторых почвенных вредителей.

5. Петуния — декоративная защита

Петуния остаётся одной из самых популярных культур на даче. Её ценят за яркие оттенки и большое количество сортов. При этом растение редко поражается вредителями и может служить спокойным соседом для овощей и зелени. Об этом сообщает IrkutskMedia.

"Если участок уже заражён тлёй или клещами, цветы могут снизить нагрузку, но полностью проблему не решат — потребуется комбинированный подход и регулярный осмотр посадок", — считает энтомолог, обозреватель Pravda.ru Дмитрий Савельев.

Популярные вопросы о цветах против вредителей

Можно ли полностью избавиться от клещей и тли только с помощью цветов?

Цветы снижают активность вредителей и создают барьер, но при сильном заражении могут понадобиться дополнительные способы защиты.

Какие цветы лучше всего подходят для теплицы?

Для теплицы чаще всего выбирают пиретрум и календулу, так как их запах и свойства эффективнее проявляются в закрытом пространстве.

Правда ли, что настурция притягивает тлю?

Да, настурция часто работает как растение-приманка и отвлекает вредителей от овощных культур.