Участок становится журнальным: 9 хитростей ландшафтного дизайна без лишних трат

Ландшафтный дизайн дачного участка кажется задачей для профессионалов, но на практике многое можно сделать самостоятельно. Достаточно продумать план, определить стиль и не спешить с посадками. Грамотный подход помогает превратить даже обычные шесть соток в уютное место для отдыха и работы.

Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уютная терраса в саду

Что такое ландшафтный дизайн и зачем он нужен

Ландшафтный дизайн — это комплексное обустройство участка с учётом почвы, рельефа, освещённости и климата. Его цель — сделать территорию удобной, функциональной и гармоничной. Грамотное проектирование помогает избежать ошибок и рационально использовать пространство.

Основные этапы

1. Анализ участка

Оценивают освещённость, рельеф, состав почвы и влажность. При необходимости планируют дренаж или улучшение грунта.

2. Создание проекта

Фиксируют границы, строения, коммуникации и будущие зоны (сад, отдых, хозяйственная часть). План можно сделать на бумаге или в специальных программах.

3. Выбор стиля

Регулярный, пейзажный, кантри и другие варианты. Важно учитывать не только эстетику, но и объём ухода.

4. Зонирование

Обычно выделяют входную зону, место отдыха, хозяйственную часть, сад и огород, детскую площадку. Это делает участок логичным и удобным.

5. Зона отдыха

Терраса, беседка или костровище размещаются с учётом безопасности. Добавляют мебель, навес и освещение.

6. Озеленение по ярусам

Деревья, кустарники и цветы высаживают слоями для объёма. Растения подбирают с разными сроками цветения и с учётом влажности почвы.

7. Дорожки

Основные — прямые, второстепенные — извилистые. Покрытие должно быть прочным и нескользким, ширина — 90-120 см.

8. Освещение

Комбинируют общий, рабочий и декоративный свет для безопасности и уюта.

9. Декор и коммуникации

Используют 2-3 выразительных элемента без перегруза. Полив, дренаж и электричество планируют заранее. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Популярные вопросы о ландшафтном дизайне участка

Что лучше для дорожек: плитка или гравий?

Плитка долговечнее и удобнее в уборке, но дороже и требует подготовки основания. Гравий дешевле и проще укладывается, но его нужно периодически подсыпать и выравнивать.

Какие растения проще всего использовать новичкам?

Для начинающих подойдут неприхотливые кустарники и многолетники: спирея, барбарис, хосты, лилейники, ирисы. Они хорошо приживаются и не требуют сложного ухода.