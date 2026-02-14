Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Участок становится журнальным: 9 хитростей ландшафтного дизайна без лишних трат

Садоводство

Ландшафтный дизайн дачного участка кажется задачей для профессионалов, но на практике многое можно сделать самостоятельно. Достаточно продумать план, определить стиль и не спешить с посадками. Грамотный подход помогает превратить даже обычные шесть соток в уютное место для отдыха и работы.

Уютная терраса в саду
Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уютная терраса в саду

Что такое ландшафтный дизайн и зачем он нужен

Ландшафтный дизайн — это комплексное обустройство участка с учётом почвы, рельефа, освещённости и климата. Его цель — сделать территорию удобной, функциональной и гармоничной. Грамотное проектирование помогает избежать ошибок и рационально использовать пространство.

Основные этапы

1. Анализ участка

Оценивают освещённость, рельеф, состав почвы и влажность. При необходимости планируют дренаж или улучшение грунта.

2. Создание проекта

Фиксируют границы, строения, коммуникации и будущие зоны (сад, отдых, хозяйственная часть). План можно сделать на бумаге или в специальных программах.

3. Выбор стиля

Регулярный, пейзажный, кантри и другие варианты. Важно учитывать не только эстетику, но и объём ухода.

4. Зонирование

Обычно выделяют входную зону, место отдыха, хозяйственную часть, сад и огород, детскую площадку. Это делает участок логичным и удобным.

5. Зона отдыха

Терраса, беседка или костровище размещаются с учётом безопасности. Добавляют мебель, навес и освещение.

6. Озеленение по ярусам

Деревья, кустарники и цветы высаживают слоями для объёма. Растения подбирают с разными сроками цветения и с учётом влажности почвы.

7. Дорожки

Основные — прямые, второстепенные — извилистые. Покрытие должно быть прочным и нескользким, ширина — 90-120 см.

8. Освещение

Комбинируют общий, рабочий и декоративный свет для безопасности и уюта.

9. Декор и коммуникации

Используют 2-3 выразительных элемента без перегруза. Полив, дренаж и электричество планируют заранее. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Популярные вопросы о ландшафтном дизайне участка

Что лучше для дорожек: плитка или гравий?

Плитка долговечнее и удобнее в уборке, но дороже и требует подготовки основания. Гравий дешевле и проще укладывается, но его нужно периодически подсыпать и выравнивать.

Какие растения проще всего использовать новичкам?

Для начинающих подойдут неприхотливые кустарники и многолетники: спирея, барбарис, хосты, лилейники, ирисы. Они хорошо приживаются и не требуют сложного ухода.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача растения садоводство
Новости Все >
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Пираты сменили ром на регламенты: Балтийское море втягивают в опасную игру
Закрытые ворота, открытый интерес: граница Финляндии уже собирает тургруппы
Новый налог ударит по покупателям: жильё в Новосибирске может подорожать
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
НАТО стягивает силы к Сувалкскому коридору: участок может стать огневым котлом
Огурцы дороже фруктов: что скрыто формирует шокирующую стоимость овоща
Смена поясов превращает ночь в утро: как пережить сбой, который мозг считает угрозой
Самокритика выходит из-под контроля: когда стремление к лучшему становится ловушкой
Ледяные наросты зимой рушат кузов: опасные точки на машине, о которых забывают
Сейчас читают
Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза
Еда и рецепты
Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Красота и стиль
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Популярное
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей

Один куст, посаженный в феврале, может превратить сад в настоящий магнит для бабочек и пчёл. Но есть важный приём, который решает всё.

Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова
Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели
Стиральная машина начинает работать как новая: простой приём вымывает скрытую грязь
BMW потребовал от отделения в КНР возражать против экспорта в Россию. Но есть нюанс
BMW потребовал от отделения в КНР возражать против экспорта в Россию. Но есть нюанс
Последние материалы
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Грядка как с картинки, а урожай с гулькин нос: невидимая проблема крадёт силу корней
Обычный вечер превращается в дегустацию: винная тарелка балансирует характер и вкус
Весна-2026 отменяет классический верх: этот хит превращает любой выход в яркое заявление
Тонкая полоса вместо узоров: новый корейский маникюр выглядит сдержанно и эффектно
Когда нет сил готовить — эта запеканка делает всё сама: мужчины обожают такой ужин
Профлист уходит в прошлое: искусственный газон превращает забор в зелёную стену
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Смелый обувной микс выбивается в лидеры сезона: весна делает ставку на неожиданность
Слабая рассада — скромный урожай: 7 ошибок, которые всё портят ещё дома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.