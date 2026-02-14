Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства

Садоводство

Среди эффектных однолетников есть растения, которые работают на клумбе как фокус света. Дурман махровый "Ballerina Purple' из их числа: крупные бело-фиолетовые венчики, густая листва и неизменное ощущение экзотики делают его ярким центром любого цветника.

Дурман фиолетовый цветок
Фото: Pravda.ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дурман фиолетовый цветок

Как выглядит дурман Балерина Парпл

Сорт отличается плотными кустами высотой около 50 см и крупными, до 15 см, двойными цветками. Бело-фиолетовая окраска формирует выразительный градиент, а фиолетовый оттенок стеблей делает растение ещё заметнее. Цветки источают легкий аромат, раскрываются всё лето и держатся до осени, особенно при тёплой погоде.

Дурман отлично подходит для солнечных клумб, балконных контейнеров и террас. Однако важно помнить: растение ядовито. Его размещают так, чтобы дети и животные не имели доступа к кустам.

"Дурман производит сильный визуальный эффект именно за счёт масштаба цветка. Один куст способен заменить целую группу более скромных однолетников, но при этом требует продуманного размещения", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda.Ru Марина Пономарева.

Преимущества сорта

  • Очень крупные махровые цветки;
  • Длительное цветение с июля по сентябрь;
  • Подходит для клумб, кашпо и контейнеров;
  • Переносит пересадки и быстро восстанавливается;
  • Легко размножается самосевом.

Где и как выращивать

Дурман любит солнце, тепло и защищённые от ветра участки. Лучшее место — компостная или плодородная рыхлая почва. На бедных грунтах растение развивается хуже.

Посев и рассада

Семена высевают в апреле или мае. Чтобы ускорить всходы, их замачивают на ночь в растворе стимулятора роста. Сеять можно как рассадным способом, так и сразу в грунт.

После укоренения дурман легко размножается самосевом: один раз посадив растение, вы, скорее всего, будете находить новые всходы многие годы подряд. Возможен и череночный способ — осенний саженец зимуют дома, а весной снова высаживают в сад.

"При выращивании дурмана главное — не допускать пересушивания субстрата. Это культура с мощной вегетацией, и нехватка влаги быстро отражается на размере бутонов и длительности цветения", — отмечает агроном, обозреватель Pravda.Ru Ольга Воронова.

Что важно учесть

Несмотря на общую неприхотливость, у сорта есть несколько требований:

  • любит яркое солнце;
  • не переносит сквозняков;
  • летом нуждается в обильном поливе и опрыскивании;
  • удобрения вносят еженедельно;
  • молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в 2-3 года.

Зимой дурман лучше содержать в светлом, но прохладном помещении.

Когда ждать цветение

Дурман начинает цвести в июле, а пик приходится на август. Цветение продолжается до сентября, иногда дольше, если осень тёплая. Расцветки у гибридов встречаются разные: белые, сиренево-голубые, фиолетовые, но именно "Ballerina Purple" выделяется контрастной двухцветностью, сообщает  "Огород.ру".

Частые вопросы

Ядовит ли дурман

Да. Все части растения токсичны, сажают на недоступных участках.

Нужна ли прищипка

Нет, куст формируется самостоятельно и сохраняет компактность.

Можно ли держать в полутени

Возможно, но цветение будет слабее, окраска — менее насыщенной.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
