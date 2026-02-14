Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки

Садоводство

Иногда один неожиданный сорт способен полностью изменить отношение к знакомому растению. Так произошло с аквилегией "Winky Double Red & White" — компактным, махровым и удивительно ярким водосбором, который превращается в настоящую "первую звезду" цветника.

Аквилегия красно-белая
Фото: Pravda.ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аквилегия красно-белая

Чем выделяется аквилегия серии Винки

Многие садоводы привычно считают аквилегию "симпатичным, но скромным" растением: ажурная листва, склонённые вниз цветки, высокая стрелка — рассмотреть красоту бывает сложно. Серия "Winky" полностью меняет это впечатление.

Ее ключевые особенности:

  • махровые двухцветные венчики;
  • цветки, раскрывающиеся строго вверх, а не вниз;
  • устойчивость и плотная форма куста;
  • компактная высота, которая у отдельных экземпляров может быть ниже заявленных 50-60 см.

У сорта "Winky Double Red & White" окраска особенно выразительная: красные лепестки с винным оттенком сочетаются с белым ободком, а бутоны нередко дают немного жёлтого тона, что делает переходы цвета ещё глубже.

"Серия Winky изменила само восприятие аквилегии: направленные вверх цветки работают как полноценный акцент, а не как второстепенный фон. Для переднего плана цветника это редкое качество", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda.Ru Марина Пономарева.

Как выглядит и цветет этот сорт

Кусты вырастают примерно 30-35 см, оставаясь аккуратными и плотными. Во время цветения листьев почти не видно — цветоносы настолько пышные, что создают эффект миниатюрного букета прямо на клумбе.

Сроки цветения зависят от региона. В средней полосе первые бутоны появляются в мае, и раскрытые венчики держатся почти месяц. Если не оставлять коробочки для сбора семян, период цветения может быть ещё дольше.

Зимостойкость сорта впечатляет: растение переносит морозы до -35 °C и без проблем зимует в открытом грунте.

Почему сорт стал звездой цветника

Аквилегия этой серии совсем не выглядит "фоновым растением". Она становится ярким центром группы благодаря:

  • многослойным венчикам, похожим на мини-эустомы;
  • плотной форме куста, который не распадается;
  • насыщенной, почти бархатной окраске;
  • крупным, насыщенным соцветиям.

Именно такие качества заставляют садоводов иначе взглянуть на привычный водосбор и пересмотреть своё отношение к виду в целом.

"У махровых форм особенно ценна стабильность куста. Когда растение не разваливается и держит шарообразный силуэт, композиция выглядит продуманной даже без сложных приёмов", — отмечает агроном, обозреватель Pravda.Ru Алексей Кузьмин.

Какие родственники стоит посадить рядом

У серии "Winky" много эффектных сортов, и они прекрасно работают в одной композиции. Наиболее интересны:

  • Winky Double Dark Blue — густомахровые сине-голубые цветки с белым контуром;
  • Winky Blue & White — воздушная комбинация синего и чистого белого;
  • Winky Double Red & White — яркий контраст красного и белого, который задаёт тон всей группе.

Вместе они создают гармоничную палитру, которая действительно напоминает маленькую "галактику" из разноцветных звезд, сообщает 7dach.

Частые вопросы

Сложно ли выращивать сорт Winky Double Red & White

Нет, он ничуть не капризнее обычных аквилегий.

Подходит ли он для тенистых участков

Да, водосбор хорошо растёт в полутени.

Размножается ли сорт семенами

Да, но при сборе собственных семян возможна лёгкая расщепляемость окраски.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
