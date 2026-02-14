Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки

Иногда один неожиданный сорт способен полностью изменить отношение к знакомому растению. Так произошло с аквилегией "Winky Double Red & White" — компактным, махровым и удивительно ярким водосбором, который превращается в настоящую "первую звезду" цветника.
Многие садоводы привычно считают аквилегию "симпатичным, но скромным" растением: ажурная листва, склонённые вниз цветки, высокая стрелка — рассмотреть красоту бывает сложно. Серия "Winky" полностью меняет это впечатление.
Ее ключевые особенности:
У сорта "Winky Double Red & White" окраска особенно выразительная: красные лепестки с винным оттенком сочетаются с белым ободком, а бутоны нередко дают немного жёлтого тона, что делает переходы цвета ещё глубже.
"Серия Winky изменила само восприятие аквилегии: направленные вверх цветки работают как полноценный акцент, а не как второстепенный фон. Для переднего плана цветника это редкое качество", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda.Ru Марина Пономарева.
Кусты вырастают примерно 30-35 см, оставаясь аккуратными и плотными. Во время цветения листьев почти не видно — цветоносы настолько пышные, что создают эффект миниатюрного букета прямо на клумбе.
Сроки цветения зависят от региона. В средней полосе первые бутоны появляются в мае, и раскрытые венчики держатся почти месяц. Если не оставлять коробочки для сбора семян, период цветения может быть ещё дольше.
Зимостойкость сорта впечатляет: растение переносит морозы до -35 °C и без проблем зимует в открытом грунте.
Аквилегия этой серии совсем не выглядит "фоновым растением". Она становится ярким центром группы благодаря:
Именно такие качества заставляют садоводов иначе взглянуть на привычный водосбор и пересмотреть своё отношение к виду в целом.
"У махровых форм особенно ценна стабильность куста. Когда растение не разваливается и держит шарообразный силуэт, композиция выглядит продуманной даже без сложных приёмов", — отмечает агроном, обозреватель Pravda.Ru Алексей Кузьмин.
У серии "Winky" много эффектных сортов, и они прекрасно работают в одной композиции. Наиболее интересны:
Вместе они создают гармоничную палитру, которая действительно напоминает маленькую "галактику" из разноцветных звезд, сообщает 7dach.
Нет, он ничуть не капризнее обычных аквилегий.
Да, водосбор хорошо растёт в полутени.
Да, но при сборе собственных семян возможна лёгкая расщепляемость окраски.
Один куст, посаженный в феврале, может превратить сад в настоящий магнит для бабочек и пчёл. Но есть важный приём, который решает всё.