Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора

Среди множества декоративных культур есть растения, которые покоряют не яркостью, а настроением. Гелиотроп из их числа: компактный куст с бархатистой листвой и ароматом ванили способен оживить любую клумбу и создать эффект "уютного сада", куда хочется возвращаться.
Гелиотроп появился в Европе благодаря Южной Америке, где он растет как многолетник. В умеренном климате его чаще выращивают как однолетнее растение, но статус "временного гостя" ничуть не мешает ему оставаться одним из самых ароматных и декоративных летников.
Его узнают сразу: шапки плотных соцветий могут достигать 10-20 см, а листья выглядят так выразительно, будто сама природа задумала их как отдельный декоративный элемент. В продаже встречаются сорта высотой от 20 до 60 см, с окраской цветов от насыщенно-фиолетовой до чисто-белой. Благодаря этой вариативности гелиотроп легко вписывается и в миксбордер, и в подвесное кашпо.
Главная "фишка" растения — движение за солнцем. Соцветия в течение дня поворачиваются вслед за светом, а теплый ванильный аромат ощущается особенно ярко в вечерние часы.
Гелиотроп цветет через 3-4 месяца после появления всходов, поэтому высевать его лучше в конце февраля — начале марта.
Семенам, собранным в нашем климате, доверять не стоит: они часто не вызревают, дают слабую всхожесть и разноразмерные кусты. Лучше выбирать фирменные гибриды: они стабильнее и декоративнее.
Гелиотроп любит рыхлый и питательный субстрат. Подойдет смесь:
Пропорции — равные. Перед посевом почву обязательно обеззараживают.
Семена раскладывают поверх влажного субстрата и присыпают слоем земли толщиной 1-2 мм. Ящик закрывают пленкой и ставят в тепло (+18…20 °С). Всходы могут появляться до 3 недель.
Когда ростки покажутся, пленку снимают, а рассаду переносят на яркий свет. Через 12-14 дней проводят первую подкормку комплексным удобрением.
На стадии двух настоящих листьев растения рассаживают по отдельным горшкам глубиной не менее 9 см. Через неделю после пикировки — повторная подкормка.
Чтобы куст был густым, у растений прищипывают верхушки, когда те вырастут до 10-12 см.
"При выращивании рассады гелиотропа ключевым фактором становится свет. Без достаточной подсветки сеянцы вытягиваются и теряют декоративность, а значит будущий куст не будет плотным", — отмечает биолог, обозреватель Pravda.Ru Ирина Сушилова.
Гелиотроп высаживают на клумбу, когда минует риск заморозков — в конце мая — начале июня.
Ему нужно солнечное место и рыхлая, богатая органикой почва.
Схема посадки — 30-50 см между кустами, в зависимости от сорта. Полив — обильный сразу после пересадки.
Гелиотроп очень влаголюбив. Почва должна быть всегда умеренно влажной: в жару — ежедневный полив, в дождливые периоды — строго корректируем режим, чтобы не допустить загнивания.
Подкормки начинают через 10-14 дней после посадки и продолжают каждые 2 недели. Лучший вариант — чередовать органику и минеральный комплекс.
Чтобы сохранить влагу и уменьшить риск грибковых заболеваний, почву мульчируют травой, опилками или соломой.
При избытке влаги возможны:
В этих случаях применяют фунгициды.
Из вредителей опасны: тля, паутинный клещ и белокрылка. Подойдут препараты контактного и системного действия.
Хотя в открытом грунте он не зимует, куст можно выкопать и перенести в дом. При +15…17 °С и дополнительной подсветке растение сохранится до весны и даст материал для черенкования.
В конце февраля — начале марта верхушки побегов длиной 4-5 см укореняют в торфяных таблетках. Весной молодые растения готовы к высадке, сообщает 7dach.
Самый популярный вид — гелиотроп перуанский. Он послужил основой для множества декоративных сортов.
Низкорослый сорт до 35 см. Густые фиолетово-синие соцветия и плотная зелёная листва. Хорош для бордюров и контейнеров.
Куст высотой около 40 см с крупными пурпурными соцветиями и насыщенным ароматом.
35-40 см. Цветки с лавандовым центром создают эффект легкого свечения.
Миниатюрные 30-сантиметровые кустики с ярко-синими "шапками".
Один из самых эффектных белых сортов: бутоны розовые, а распустившиеся цветы образуют снежно-белые крупные соцветия.
Нет, если соблюдать полив и обеспечить яркий свет.
Да, низкорослые сорта прекрасно развиваются в контейнерах.
Аромат усиливается вечером и в сухую погоду.
Один куст, посаженный в феврале, может превратить сад в настоящий магнит для бабочек и пчёл. Но есть важный приём, который решает всё.