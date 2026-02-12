Этот гибрид даёт до 50 кг плодов и не боится морозов: новый фаворит для средней полосы

Садоводы всё чаще обращают внимание на необычные гибриды плодовых культур, способные удивить вкусом и устойчивостью. Один из таких вариантов — плуот, сочетающий в себе лучшие качества сливы и абрикоса. Эта культура уже давно популярна в Европе, а теперь постепенно осваивает и российские участки.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плуот на ветке

Что такое плуот и чем он интересен садоводам

Плуот — это межвидовой гибрид, в котором около 75 % генетики принадлежит сливе и 25 % — абрикосу. В отечественной научной среде его иногда называют "слибрикос". Культура была создана в 1980-х годах калифорнийским селекционером Флойдом Зайгером.

Внешне дерево компактное, высотой до 2,5 м, с округлой кроной. Весной оно покрывается крупными белыми или нежно-розовыми цветками, а к концу августа формирует крупные плоды с плотной кожицей и сладкой ароматной мякотью.

Плуот начинает плодоносить через 2-3 года после посадки. Урожайность взрослого дерева может достигать 35-50 кг. Для тех, кто интересуется направлением садоводство и огородничество, эта культура способна расширить привычный ассортимент плодовых деревьев.

Преимущества гибрида: морозостойкость и устойчивость

Одно из ключевых достоинств плуота — более высокая зимостойкость по сравнению с абрикосом. Он устойчив к большинству болезней косточковых культур и хорошо переносит перепады температуры.

Регулярное внесение удобрений и грамотный полив помогают сохранить стабильную урожайность даже в неблагоприятные сезоны.

"Сбалансированное питание с упором на калий и магний усиливает иммунитет дерева и повышает сахаристость плодов" — считает Агрохимик, обозреватель Pravda. ru Роман Едигаров.

Плоды содержат витамины A, C, группы B, клетчатку и пектины. Благодаря плотной мякоти они подходят не только для свежего употребления, но и для домашних заготовок и раздела рецепты.

Подготовка участка и уход

Плуот предпочитает солнечные участки без застоя воды. Почва должна быть рыхлой, плодородной, с нейтральной реакцией. При посадке важно не заглублять корневую шейку и обеспечить хороший дренаж.

Полив в первый месяц проводят регулярно, затем сокращают до одного раза в неделю для взрослых деревьев. Весной применяют азотные подкормки, в период цветения — органоминеральные смеси, осенью — комплексные удобрения для плодовых культур.

Зимнее укрытие особенно важно для молодых растений. Приствольный круг мульчируют, ствол защищают укрывным материалом и сеткой от грызунов.

Сравнение плуота со сливой и абрикосом

По сравнению со сливой плуот отличается более сладкой мякотью и выраженным ароматом. В отличие от абрикоса он лучше переносит холодные зимы и менее подвержен болезням.

Такое сочетание делает гибрид перспективным вариантом для средней полосы и регионов с нестабильным климатом.

К преимуществам относятся:

высокая урожайность;

компактность дерева;

устойчивость к болезням;

насыщенный вкус плодов.

Среди ограничений:

необходимость подбора опылителей;

требовательность к освещению;

защита молодых деревьев зимой.

Популярные вопросы о плуоте

Как выбрать сорт для средней полосы?

Лучше выбирать морозостойкие сорта с проверенной урожайностью и совпадающими сроками цветения с опылителями.

Сколько стоит саженец?

Цена зависит от возраста и питомника. Двухлетние растения дороже, но быстрее вступают в плодоношение.

Что лучше — плуот или абрикос?

В регионах с холодными зимами плуот чаще оказывается более надёжным вариантом.