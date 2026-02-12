Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Выбирают наугад — теряют урожай: сад рушится, если перепутать два вида препаратов

Садоводство

Химические средства защиты растений давно стали привычным инструментом дачника, но вместе с удобством растет и нагрузка на агроэкосистемы.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чем биопрепараты отличаются от химии

Современные садоводы используют пестициды для борьбы с вредителями, болезнями и сорняками, особенно когда нет возможности обрабатывать участок вручную. Однако за последние годы химическое воздействие на почву и растения усилилось, поэтому выбор средств защиты требует более взвешенного подхода.

"Сегодня производители препаратов, предназначенных для борьбы с вредоносными объектами, предлагают широкий спектр средств как химических, так и биологических. У последних есть как ряд преимуществ, так и недостатков. Во-первых, эти препараты практически безвредны для человека. А это немаловажный фактор, при том, что многие огородники пренебрегают при обработках средствами индивидуальной защиты." — рассказал агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев.

Эксперт отметил, что вопрос безопасности особенно актуален для владельцев приусадебных участков, где продукция предназначена для собственного потребления.

"К тому же, зачастую мы не желаем пережидать тот период, который необходим для безопасного потребления фруктов и овощей после проведенных работ", — говорит Иван.

Резистентность и длительность защиты

По словам Ивана Григорьева, биологические препараты не вызывают у вредителей привыкания. В отличие от химических средств, к действующему веществу которых насекомые со временем адаптируются, биопрепараты сохраняют эффективность без эффекта резистентности.

В то же время их действие менее выражено.

"Если мы по вегетации обработаем картофель от колорадского жука биопрепаратами, то избавимся лишь от личинок. Да и на личинки старших возрастов может не повлиять. Второй серьезный недостаток — это короткий период защиты. Химические препараты дольше защищают наши растения.", — говорит агроном Григорьев.

Таким образом, выбор между химическими и биологическими средствами зависит от приоритетов садовода. Быстрый и длительный эффект чаще обеспечивают химические препараты, тогда как биологические подходят тем, кто делает ставку на экологичность и снижение риска для здоровья.

Что учитывать при выборе средств защиты

Выбор между химическими и биологическими препаратами зависит не только от масштаба проблемы, но и от целей самого садовода. Если приоритетом становится быстрый и выраженный результат, чаще прибегают к химическим средствам. Когда же на первый план выходит экологичность продукции и снижение рисков для здоровья, предпочтение отдают биопрепаратам, понимая, что обработки могут потребоваться чаще, сообщает tmn.aif.ru.

