Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте

Садоводство

Клумбы могут не только украшать участок, но и постепенно восстанавливать почву. Есть морозостойкие многолетники, которые одновременно цветут и улучшают структуру грунта. Они помогают сократить количество подкормок и делают сад устойчивее к перепадам погоды.

Морозостойкие многолетники в саду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Морозостойкие многолетники в саду

Многолетники, которые работают на плодородие

Если земля на участке бедная или песчаная, дачники обычно усиливают полив, вносят удобрения и органику. Но существуют культуры, которые сами насыщают почву азотом и повышают содержание гумуса, действуя как природные сидераты. Такой подход особенно ценят сторонники органического земледелия.

"Бобовые многолетники не просто украшают участок, они формируют живую экосистему в почве и постепенно повышают её плодородие без избыточной химии", — считает эксперт по органическому земледелию, обозреватель Pravda. ru Трофимов Владимир .

Яркий пример — люпин. Высота растения достигает 120 см, а кистевидные соцветия вырастают до 40 см. Благодаря клубеньковым бактериям на корнях он накапливает азот и обогащает даже бедные песчаные грунты. Цветёт в июне-июле и способен повторно распуститься в августе после обрезки. Морозостойкость до -30 °C позволяет выращивать его без укрытия, а на одном месте он живёт до 12 лет.

Красный клевер и устойчивый газон

Красный клевер часто используют не только в цветниках, но и в газонных смесях. Он вырастает до 60 см, цветёт с мая по сентябрь и помогает подавлять сорняки, формируя плотный зелёный ковёр.

"Клевер работает как естественный структурообразователь: его корни разрыхляют почву и улучшают водный режим участка", — считает почвовед, обозреватель Pravda. ru Лыткин Игорь .

Растение выдерживает морозы до -35 °C и живёт 5-7 лет без пересадки. Оно активно привлекает пчёл и подходит для природных газонов, где важны устойчивость и минимальный уход.

Люцерна и глубинное восстановление грунта

Люцерна отличается мощной корневой системой, уходящей глубоко в почву. Это улучшает структуру плотных слоёв и повышает содержание органики. Культура вырастает до метра, хорошо переносит засуху и выдерживает морозы до -32 °C, оставаясь на одном месте до 15 лет. При работе с такими растениями важно учитывать структуру земли. Об этом сообщает Попкорн NEWS.

Люпин, клевер и люцерна

Каждая культура выполняет схожую функцию, но имеет особенности. Люпин — декоративный акцент и источник азота для цветников. Клевер — универсальное решение для газона и опылителей. Люцерна — инструмент для глубокой аэрации и восстановления плотных почв.

По сроку жизни лидирует люцерна, по яркости цветения — люпин, по универсальности для природного сада — клевер.

Плюсы и минусы морозостойких бобовых многолетников

Эти культуры помогают снизить затраты на удобрения и уход, но требуют грамотного подхода.

Преимущества:

  1. Повышение содержания азота естественным способом.
  2. Улучшение структуры почвы без химических добавок.
  3. Высокая зимостойкость.
  4. Длительный срок выращивания на одном месте.

Особенности:

  1. Возможен активный самосев.
  2. Требуется контроль разрастания.
  3. Для аккуратного цветника нужна регулярная обрезка.

Советы по выбору и посадке многолетников

  1. Оцените тип почвы и уровень её плотности.
  2. Выберите культуру с подходящей глубиной корней.
  3. Высевайте весной или ранней осенью.
  4. После цветения скашивайте зелёную массу для стимуляции обновления.

Популярные вопросы о морозостойких многолетниках для сада

Как выбрать растение для бедной почвы?

Для песчаных участков подойдёт люпин, для тяжёлых глинистых — люцерна, универсальным вариантом станет клевер.

Сколько лет они растут без пересадки?

Люпин — до 12 лет, клевер — около 7 лет, люцерна — до 15 лет.

Что лучше посадить для улучшения газона?

Красный клевер помогает укрепить дернину и повысить устойчивость покрытия.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения садоводство
Новости Все >
В одной из камер тюремного замка случайно обнаружена фабрика фальшивых монет... — писала газета Русское слово 13 февраля 1908 года
250 тысяч без высшего образования: рабочая профессия, которая обошла айтишников
50 млн в месяц — и стоп: новые лимиты на наличные меняют правила игры на рынке
Гаджет в руке — и ток по телу: электротравма у подростка закончилась госпитализацией
Россия готовит ледовое шоу года: финал Гран-при пройдет в Челябинске
Гаджеты уходят в обмен быстрее, чем стареют: в Омске набирает обороты новый тренд
МОК нажал на красную кнопку: как украинский скелетонист сам подвёл себя под санкции
Бронь стала крепче, но и штрафы ближе: новые правила заселения меняют отдых в России
Южный Йемен стал призом, за который платят ракетами: прежний союз рассыпается на глазах
Дамаск примеряет сценарий чёрных знамён: трансформация режима идёт по жёсткому сценарию
Сейчас читают
Ароматная заливка связывает всё воедино: закуска, которая дружит с мясом и хлебом
Еда и рецепты
Ароматная заливка связывает всё воедино: закуска, которая дружит с мясом и хлебом
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Популярное
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали

Сладкий горох на вертикальной грядке экономит место, почти не требует прополки и нравится детям. Разбираемся, как вырастить его без лишних хлопот.

Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Венесуэла открывает дверь капиталу — и повторяет трюк НЭПа с неожиданным финалом Дарья Митина Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью Любовь Степушова Мифы о моторном масле развенчаны: привычные ошибки водителей губят двигатель Александр Приходько
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Кристалл времени пошатнул Третий закон Ньютона: привычная формула больше не работает
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Последние материалы
Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
В одной из камер тюремного замка случайно обнаружена фабрика фальшивых монет... — писала газета Русское слово 13 февраля 1908 года
Цена сладкая — последствия горькие: 10 дней, после которых начнутся проблемы
Простой способ без плиты: рис и курочка в банке тают, будто томились в печи
6 тонн песчаника и 465 миль пути: кто решился на невозможное в каменном веке
Холодные ноги не бьют по иммунитету: опасность скрывается в другом зимнем факторе
13 февраля: несчастный Челюскин, смерть Дрездена и освобождение Будапешта
Выбирают наугад — теряют урожай: сад рушится, если перепутать два вида препаратов
Любимчик у кошки всегда один: что именно делает человека тем самым в её глазах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.