Грядки больше не будут скучными: эта экзотика превратит участок в ботанический сад

Грядки с привычными кабачками и огурцами уже никого не удивляют. Но семейство Тыквенные куда разнообразнее, чем кажется на первый взгляд. Среди сотен видов есть культуры с необычным вкусом, формой и ароматом, которые способны прижиться даже в прохладном климате. Об этом рассказывает Botanichka
Этот необычный представитель бахчевых сочетает черты огурца и дыни. Внешне растение напоминает мощный огуречный куст с длинными плетями до двух метров и крупными листьями. Его можно выращивать как в расстил, так и на шпалере, что удобно для теплиц и компактных участков.
Главная особенность — вкус, который меняется по мере созревания. Молодые зеленцы больше похожи на огурцы и подходят для засолки, маринования и салатов. Полностью созревшие плоды становятся сладкими, с дынными нотами и лёгкими оттенками мёда или даже банана.
Огурдыню ценят за витаминный состав и минеральные вещества. Плоды употребляют свежими, варят из них варенье, готовят компоты и цукаты. В условиях средней полосы культуру чаще выращивают через рассаду, высаживая в открытый грунт после угрозы заморозков. Важно учитывать сроки посева: семена стартуют слишком рано — и сезон уже проигран, поэтому спешка может обернуться слабой рассадой и потерей части урожая.
Момордика, известная как горькая тыква или индийский гранат, — эффектная лиана с резными листьями и яркими плодами. В умеренном климате её чаще выращивают в теплицах, поскольку растение теплолюбиво и чувствительно к заморозкам.
Плоды по мере созревания меняют цвет с зелёного на жёлто-оранжевый и имеют бугристую поверхность. Их вкус специфический — с выраженной горчинкой. Чтобы сделать мякоть мягче по вкусу, её вымачивают в подсоленной воде, после чего используют в супах, рагу и салатах.
Момордика богата бета-каротином, железом, калием и витаминами. Однако употреблять её стоит осторожно: при ряде заболеваний, а также беременным и кормящим женщинам продукт противопоказан. Семена высевают в марте-апреле, а рассаду переносят в грунт в начале июня.
Фицефалия, или фиголистная тыква, отличается длинными плетями и крупными рассечёнными листьями. Плоды весом до 5 кг имеют плотную кожуру, благодаря которой хорошо хранятся.
Мякоть напоминает молодой кабачок, а при полном созревании приобретает лёгкую сладость и свежий аромат. Используют её для супов, гарниров, десертов и диетических блюд. Культура требовательна к теплу и имеет длительный вегетационный период, поэтому выращивается через рассаду.
Кивано — лиана с яркими шипастыми плодами, которые могут быть оранжевыми или жёлтыми. Внутри находится желеобразная мякоть с освежающим вкусом, где сочетаются нотки огурца и тропических фруктов.
Плоды используют в салатах, коктейлях и десертах. Культура содержит витамины группы B, железо и калий. В России выведен сорт "Зелёный дракон", подходящий для теплиц и открытого грунта. Вегетационный период составляет около 80 дней, поэтому рассадный способ предпочтителен. Для стабильного результата важно правильно подготовить защищённый грунт: теплица не спит даже в морозы - зимний уход напрямую влияет на структуру почвы и будущий урожай.
Ангурия — декоративная лиана с резными листьями и мелкими шипастыми плодами. В пищу употребляют только зелёные плоды, так как переспевшие становятся грубыми и теряют вкус.
Мякоть содержит магний, кальций и калий. Огурчики подходят для свежего потребления, засолки и маринования. Растение предпочитает солнечные участки и плодородные почвы, а в средней полосе выращивается через рассаду.
Если выбирать между культурами, стоит учитывать климат и цели выращивания. Огурдыня и кивано подойдут тем, кто ищет необычный вкус и десертные варианты. Момордика интересна как функциональный продукт с выраженными полезными свойствами. Фиголистная тыква ценится за урожайность и хранение, а ангурия — за декоративность и компактные плоды.
По требованиям к теплу наиболее чувствительна момордика. Кивано и огурдыня легче адаптируются к умеренному климату при использовании теплицы. Фицефалия требует больше пространства, а ангурия хорошо чувствует себя на шпалерах.
Перед посадкой важно оценить особенности культур.
Преимущества:
Недостатки:
Подберите солнечный участок с рыхлой, богатой гумусом почвой.
Используйте рассадный способ, особенно для средней полосы.
Высаживайте растения после угрозы заморозков.
Обеспечьте шпалеры или опоры для лиан.
Следите за температурой: оптимум для большинства культур — 20-25 °C.
Как выбрать культуру для участка?
Ориентируйтесь на климат региона и наличие теплицы. Для открытого грунта средней полосы лучше подойдут огурдыня или кивано.
Сколько стоит вырастить экзотические тыквенные?
Основные затраты связаны с семенами, рассадой и укрывным материалом. По уровню расходов они сопоставимы с выращиванием обычных огурцов или дыни.
Что лучше — теплица или открытый грунт?
Для гарантированного урожая в прохладном климате предпочтительнее теплица, особенно для момордики и кивано.
