Грядки больше не будут скучными: эта экзотика превратит участок в ботанический сад

Грядки с привычными кабачками и огурцами уже никого не удивляют. Но семейство Тыквенные куда разнообразнее, чем кажется на первый взгляд. Среди сотен видов есть культуры с необычным вкусом, формой и ароматом, которые способны прижиться даже в прохладном климате. Об этом рассказывает Botanichka

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Экзотический овощ Момордика

Огурдыня: гибрид со вкусом сюрприза

Этот необычный представитель бахчевых сочетает черты огурца и дыни. Внешне растение напоминает мощный огуречный куст с длинными плетями до двух метров и крупными листьями. Его можно выращивать как в расстил, так и на шпалере, что удобно для теплиц и компактных участков.

Главная особенность — вкус, который меняется по мере созревания. Молодые зеленцы больше похожи на огурцы и подходят для засолки, маринования и салатов. Полностью созревшие плоды становятся сладкими, с дынными нотами и лёгкими оттенками мёда или даже банана.

Огурдыню ценят за витаминный состав и минеральные вещества. Плоды употребляют свежими, варят из них варенье, готовят компоты и цукаты. В условиях средней полосы культуру чаще выращивают через рассаду, высаживая в открытый грунт после угрозы заморозков. Важно учитывать сроки посева: семена стартуют слишком рано — и сезон уже проигран, поэтому спешка может обернуться слабой рассадой и потерей части урожая.

Момордика: горькая тыква с характером

Момордика, известная как горькая тыква или индийский гранат, — эффектная лиана с резными листьями и яркими плодами. В умеренном климате её чаще выращивают в теплицах, поскольку растение теплолюбиво и чувствительно к заморозкам.

Плоды по мере созревания меняют цвет с зелёного на жёлто-оранжевый и имеют бугристую поверхность. Их вкус специфический — с выраженной горчинкой. Чтобы сделать мякоть мягче по вкусу, её вымачивают в подсоленной воде, после чего используют в супах, рагу и салатах.

Момордика богата бета-каротином, железом, калием и витаминами. Однако употреблять её стоит осторожно: при ряде заболеваний, а также беременным и кормящим женщинам продукт противопоказан. Семена высевают в марте-апреле, а рассаду переносят в грунт в начале июня.

Тыква фиголистная: декоративность и польза

Фицефалия, или фиголистная тыква, отличается длинными плетями и крупными рассечёнными листьями. Плоды весом до 5 кг имеют плотную кожуру, благодаря которой хорошо хранятся.

Мякоть напоминает молодой кабачок, а при полном созревании приобретает лёгкую сладость и свежий аромат. Используют её для супов, гарниров, десертов и диетических блюд. Культура требовательна к теплу и имеет длительный вегетационный период, поэтому выращивается через рассаду.

Кивано: рогатая дыня из Африки

Кивано — лиана с яркими шипастыми плодами, которые могут быть оранжевыми или жёлтыми. Внутри находится желеобразная мякоть с освежающим вкусом, где сочетаются нотки огурца и тропических фруктов.

Плоды используют в салатах, коктейлях и десертах. Культура содержит витамины группы B, железо и калий. В России выведен сорт "Зелёный дракон", подходящий для теплиц и открытого грунта. Вегетационный период составляет около 80 дней, поэтому рассадный способ предпочтителен. Для стабильного результата важно правильно подготовить защищённый грунт: теплица не спит даже в морозы - зимний уход напрямую влияет на структуру почвы и будущий урожай.

Ангурия: антильский огурец

Ангурия — декоративная лиана с резными листьями и мелкими шипастыми плодами. В пищу употребляют только зелёные плоды, так как переспевшие становятся грубыми и теряют вкус.

Мякоть содержит магний, кальций и калий. Огурчики подходят для свежего потребления, засолки и маринования. Растение предпочитает солнечные участки и плодородные почвы, а в средней полосе выращивается через рассаду.

Сравнение экзотических тыквенных культур

Если выбирать между культурами, стоит учитывать климат и цели выращивания. Огурдыня и кивано подойдут тем, кто ищет необычный вкус и десертные варианты. Момордика интересна как функциональный продукт с выраженными полезными свойствами. Фиголистная тыква ценится за урожайность и хранение, а ангурия — за декоративность и компактные плоды.

По требованиям к теплу наиболее чувствительна момордика. Кивано и огурдыня легче адаптируются к умеренному климату при использовании теплицы. Фицефалия требует больше пространства, а ангурия хорошо чувствует себя на шпалерах.

Плюсы и минусы выращивания тыквенных экзотов

Перед посадкой важно оценить особенности культур.

Преимущества:

Необычный вкус и разнообразие меню.

Декоративность лиан и плодов.

Богатый витаминный состав.

Возможность выращивания в теплицах и на шпалерах.

Недостатки:

Теплолюбивость большинства видов.

Необходимость рассадного метода.

Риск неполного созревания в холодное лето.

Специфический вкус, который нравится не всем.

Советы по выращиванию тыквенных экзотов

Подберите солнечный участок с рыхлой, богатой гумусом почвой.

Используйте рассадный способ, особенно для средней полосы.

Высаживайте растения после угрозы заморозков.

Обеспечьте шпалеры или опоры для лиан.

Следите за температурой: оптимум для большинства культур — 20-25 °C.

Популярные вопросы о тыквенных экзотах

Как выбрать культуру для участка?

Ориентируйтесь на климат региона и наличие теплицы. Для открытого грунта средней полосы лучше подойдут огурдыня или кивано.

Сколько стоит вырастить экзотические тыквенные?

Основные затраты связаны с семенами, рассадой и укрывным материалом. По уровню расходов они сопоставимы с выращиванием обычных огурцов или дыни.

Что лучше — теплица или открытый грунт?

Для гарантированного урожая в прохладном климате предпочтительнее теплица, особенно для момордики и кивано.