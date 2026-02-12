Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Прямо по снегу и без лопаты: хитрая зимняя подкормка, которая спасает весь сезон

Садоводство

Конец зимы кажется не самым подходящим временем для заботы об огороде, но именно сейчас можно заложить фундамент будущего урожая. Даже промерзшая земля откликается на удобрения, если внести их правильно. Опытные садоводы уверяют: подкормка по снегу работает лучше, чем классическое удобрение весной.

Подкормка грядок по снегу
Фото: Pravda.ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкормка грядок по снегу

Почему подкормка по снегу действительно работает

Зимой земля "спит", но талая вода становится идеальным проводником питательных веществ. Когда снег начинает таять, полезные элементы проникают в верхний слой почвы мягко, равномерно и без риска перекорма. Благодаря этому метод удобрения подходит даже тем, кто не любит копать грядки или не успевает подготовиться заранее.

Такие природные "доставщики" позволяют обогатить почву без тяжелых работ и запускают восстановление структуры, которая ослабла за зиму. Особенно важны органические добавки, ведь они не обжигают корни и создают благоприятную среду для почвенной микрофлоры.

"Подкормка по снегу особенно эффективна на участках с истощённой структурой: талая вода равномерно распределяет элементы и снижает риск локального переизбытка", — считает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Лыткин.

Органика действует мягко, но результат становится заметен уже через несколько недель после схода снега: почва легче, рассыпчатее и лучше удерживает влагу.

Что можно вносить по снегу в феврале

Органические удобрения — лучший выбор для зимнего внесения. Среди самых эффективных материалов садоводы выделяют несколько.

  • Доломитовая мука: она снижает кислотность почвы и помогает предотвратить гниение луковичных культур. Кальций и магний делают землю структурной и подходят для огородов, где почвы "устают" от постоянных посадок.
  • Костная и рыбная мука: богаты фосфором, укрепляют корни и идеально подходят для томатов, перцев, чеснока и роз. Весной растения получают мягкий, но очень ценный старт.
  • Компост, зола, перепревший навоз, торф: эти материалы лучше раскладывать в бороздки или вокруг стволов деревьев. Если рассыпать хаотично, талая вода может унести питательные вещества в сторону — их просто смоет.

"Фосфор из костной муки не работает мгновенно, но при внесении по снегу он успевает равномерно распределиться и становится доступным к моменту активного роста корней", — поясняет агрохимик, обозреватель Pravda. ru Роман Едигаров.

Натуральные удобрения улучшают структуру грунта, насыщают микроэлементами и помогают растениям легче переносить весенние колебания температуры.

Что нельзя вносить по снегу

Не все удобрения безопасны для зимнего внесения. Некоторые могут навредить растениям или привести к накоплению нитратов.

Комплексные минеральные смеси стоит использовать только после оттаивания земли.

Особенно опасны:

  • аммиачная селитра,
  • азофоска.

В холодной земле они накапливают нитраты, которые весной слишком быстро впитаются растениями.

Карбамид также не подходит: его обязательно нужно заделывать в почву. На снег его вносить нельзя — он может выделять аммиак, что вредно и для растений, и для корней.

"Азотные удобрения в холодной почве работают непредсказуемо: часть элементов теряется, а часть может накапливаться в форме, нежелательной для культур", — отмечает эксперт по органическому земледелию, обозреватель Pravda. ru Владимир Трофимов.

Правило простое: зимние подкормки должны быть мягкими и органическими, а сильные азотные удобрения — исключительно для тёплой почвы.

Сравнение органических и минеральных удобрений по снегу

Органические вещества действуют постепенно и не обжигают почву. Минеральные смеси дают быстрый эффект, но риск неправильного внесения зимой слишком велик. Органика улучшает структуру, а минералы требуют точной дозировки и теплой земли. Для февральской подкормки выбор очевиден: мягкие природные материалы безопаснее и эффективнее.

Советы по правильной подкормке по снегу

Вносите удобрения при тонком слое снега или в период активного таяния. Делайте разбрасывание равномерным. Органику лучше класть в бороздки или вокруг деревьев. Следите, чтобы снег не был слишком мокрым — иначе удобрение уйдет с потоками воды в сторону, сообщает UssurMedia.

Популярные вопросы

Можно ли вносить золу по снегу

Да, но лучше распределять ее в бороздках — так ее не смоет талая вода.

Когда лучше это делать — в феврале или марте

Оптимально — в феврале, когда снег уже начинает рыхлеть, но еще не полностью тает.

Подходит ли метод для теплиц

Да, если в теплице есть снежный покров. При его отсутствии удобрения вносят по влажной почве.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача огород урожай подкормка удобрения
Новости Все >
Под атмосферой обнаружили горящую полость размером с город: Венера раскрывает тайник
Кристалл времени пошатнул Третий закон Ньютона: привычная формула больше не работает
Масленичная ловушка: с чем блины вызывают тяжесть, изжогу и сорванный праздник
Платёжка толстеет, кошелёк худеет: какие начисления в ЖКХ можно оспорить россиянам
Киллеры охотятся не на самых влиятельных: жертву определяют по одной уязвимой детали
Игра сорвалась с рельсов: Амур и Трактор выдали развязку, которая ошеломила арену
Река потекла вверх: скрытый процесс в недрах Земли опустил горы и изменил карту США
Сердце Земли оказалось уязвимым: редкие породы мантии подняли из глубин Атлантики
Даже гибель крупных фигур в погонах — лишь фон: диверсии выбирают другую цель
Цены уперлись, ставки застыли: как в 2026 году решить, покупать квартиру или снимать
Сейчас читают
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Газ
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Недвижимость
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Популярное
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад

Лагерстремия, гранат и садовый гибискус помогают создать атмосферу южного сада даже в умеренном климате при правильном выборе и уходе.

Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Французский разворот: Макрон хочет говорить с Путиным вопреки мнению Брюсселя Любовь Степушова Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Советский Союз раскопал ворота в ад: что на самом деле нашли на глубине 12 км
Чугунная ванна потеряла блеск, но не прочность: способ вернуть белизну за выходные
Чугунная ванна потеряла блеск, но не прочность: способ вернуть белизну за выходные
Последние материалы
Челка, которую примеряют все в 2026-м: ретро-вариант снова стал мечтой стилистов
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Почему пни больше не спешат корчевать: хитрость дачников даёт эффект вау
Домашний торт перестаёт быть лотереей: этот крем держится несколько дней и не плывёт
460 км/ч и ни капли фантазии: какие гиперкары делят пьедестал скорости
Лучше, чем Кашкай? Пять кроссоверов до 1,5 млн, которые удивили надежностью
Фонари на участке меняют правила природы: что происходит с урожаем по ночам
Помидоры с яйцом делают утро особенным: простой трюк меняет вкус до неузнаваемости
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Главные бьюти-тренды ко Дню Валентина: образы, которые меняют настроение за минуту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.