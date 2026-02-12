Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Счета могут заморозить уже в марте: владельцам дач и гаражей напомнили о важном нюансе

Садоводство

Перед началом дачного сезона владельцам участков и гаражей стоит проверить расчёты с налоговой, чтобы не столкнуться с пенями и ограничениями по счетам. Юрист Ирина Зуй предупреждает: весной просрочки могут обернуться не только дополнительными начислениями, но и блокировкой банковских операций. В зоне риска — те, кто давно не заходил в личный кабинет налогоплательщика или недавно приобрёл недвижимость.

Деревянный дом
Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деревянный дом

Какие платежи нельзя откладывать

Ирина Зуй напомнила, что у собственников дач, домов и гаражей есть три обязательных ежегодных платежа. Это налог на имущество физических лиц, земельный налог и транспортный налог, если автомобиль зарегистрирован на владельца. Каждый из них начисляется автоматически, а при задержке образуются пени.

"Это обязательные ежегодные платежи, при просрочке начисляются пени, а в отдельных случаях налоговая может блокировать банковские счета", — отметила юрист Ирина Зуй.

По её словам, чаще всего граждане забывают о земельном налоге, особенно если участок приобретён недавно или используется нерегулярно. Дополнительный риск связан с изменением кадастровой стоимости: её рост автоматически увеличивает сумму начислений.

Эксперт рекомендовала проверить личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России и при необходимости обратиться в инспекцию для сверки начислений. Это позволяет заранее выявить задолженность или ошибки в расчётах.

Кто может оформить льготы

Часть собственников вправе снизить налоговую нагрузку, если своевременно заявят о своём статусе. По словам Зуй, пенсионеры освобождаются от налога на один объект каждого вида имущества — это может быть дом, квартира или гараж. Для этого необходимо подать заявление в налоговый орган и подтвердить статус.

Она уточнила, что многодетные семьи обычно получают уменьшение налоговой базы по земельному налогу — как правило, на площадь около шести соток, однако точный размер зависит от муниципалитета. Инвалиды I и II групп могут быть освобождены от налога на имущество в отношении одного объекта, а также рассчитывать на пониженную ставку по земельному налогу.

Какие документы подготовить заранее

Чтобы избежать спешки перед сроками уплаты, юрист советует оформить льготы заранее, в осенне-зимний период. В базовый пакет документов входят копия паспорта, пенсионное удостоверение для пенсионеров, документы о статусе многодетной семьи и справка об инвалидности при наличии соответствующего основания.

"Обращаться за льготами лучше заблаговременно, а не в последний момент, когда уже подошли сроки уплаты налогов. Это позволит без спешки подтвердить статус, учесть льготы при расчетах и минимизировать расходы в предстоящем сезоне", — подчеркнула специалист.

Почему проверка налогов весной — это вопрос финансовой безопасности

Своевременная сверка начислений и оформление положенных льгот позволяют избежать не только пеней, но и более серьёзных последствий в виде ограничений по банковским операциям. Весной финансовая нагрузка традиционно возрастает из-за подготовки к дачному сезону, поэтому дополнительные расходы могут оказаться особенно чувствительными. Заблаговременное урегулирование налоговых обязательств помогает снизить риски и встретить сезон без лишних финансовых сюрпризов, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
