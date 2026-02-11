Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Пустыня в миниатюре: этот формат сада переживёт зной без ежедневного полива

Садоводство

Палящее солнце, мягкие линии дюн и редкие силуэты злаков — всё это можно воссоздать прямо на собственном участке. Аренарий превращает привычный сад в атмосферный уголок пустыни, где главную роль играют песок, камень и лаконичные акценты. Такой формат ландшафтного дизайна особенно ценят за выразительность и минимальный уход.

Аренарий в саду
Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова is licensed under publiс domain
Аренарий в саду

Истоки идеи и философия пустынного сада

Аренарий — это разновидность сухого сада, в котором доминирует песчаная или гравийная основа. Концепция возникла на стыке японского сада камней и европейской традиции ксерофитных посадок. В японском сэкитэй важна медитативность и символизм: камни, галька и песок создают абстрактный пейзаж без яркой растительности.

"Песчаные и гравийные композиции особенно актуальны там, где тяжёлые почвы и избыток влаги создают проблемы для традиционных цветников. Грамотно организованный дренаж и правильный подбор растений позволяют добиться устойчивого результата без лишних затрат", — считает почвовед обозреватель Pravda. ru Игорь Лыткин.

Сухие сады получили развитие благодаря принципу "правильное растение в правильном месте". Вместо изменения почвы и климата дизайнеры подбирают культуры, способные расти на бедных, дренированных грунтах без регулярного полива. Такой подход актуален и сегодня — особенно в условиях жаркого лета и экономии воды.

Что включает в себя аренарий

Основу композиции составляет крупнозернистый песок или каменная отсыпка: гравий, щебень, галька. Для выразительности используют песчаник тёплых оттенков — от охры до терракоты. Камни частично заглубляют, создавая эффект естественного ландшафта.

Растительность должна быть умеренной. В азиатском стиле подойдут ковыль, овсяница, просо, полынь и лаванда. Африканское направление предполагает злаки и суккуленты, а мексиканское — кактусы, агавы, эхеверии и юкки, чаще в контейнерах.

"Даже в декоративных композициях важно помнить о биологии культур. Суккуленты и злаки по-разному реагируют на переувлажнение и подкормки, поэтому их нельзя высаживать по принципу обычной клумбы", — считает агрохимик, обозреватель Pravda. ru Роман Едигаров.

В северных регионах аренарий часто носит сезонный характер: теплолюбивые растения заносят в помещение до заморозков. Возможен и компактный вариант — широкая чаша с литопсами, молодилом и декоративной отсыпкой, которую размещают на террасе или балконе.

Как выбрать место и оформить пространство

Лучшее расположение — самое солнечное и сухое место на участке. В низинах необходим дренаж, иначе суккуленты и злаки могут пострадать от переувлажнения. На склонах предпочтительнее использовать гравий вместо песка — он устойчивее к размыванию.

Аренарий должен гармонировать с архитектурой дома и общим стилем сада. Рядом с каменным фасадом или террасой из натурального материала пустынная композиция выглядит естественно. В современных проектах можно сыграть на контрасте фактур, используя разные фракции щебня и светлый песок. Об этом сообщает "Ботаничка".

Даже на небольшом участке можно создать выразительный desert garden design, если грамотно расставить акценты и не перегружать композицию растениями.

Советы по созданию аренария

  1. Выберите солнечное место и разметьте контур.
  2. Удалите сорняки и подготовьте дренаж при необходимости.
  3. Уложите геотекстиль и разместите крупные камни.
  4. Высадите засухоустойчивые растения или установите контейнеры.
  5. Засыпьте поверхность песком или гравием и выровняйте её.

Популярные вопросы о аренарии

Как выбрать растения для пустынного сада?

Ориентируйтесь на климат региона. Для средней полосы подойдут злаки, молодило, очитки и морозостойкие юкки, а теплолюбивые кактусы лучше выращивать в контейнерах.

Сколько стоит обустройство аренария?

Бюджет зависит от площади, типа отсыпки, декоративных камней и ассортимента растений. Самостоятельное устройство снижает расходы.

Что лучше — песок или гравий?

Песок создаёт эффект дюн, но на ветреных участках практичнее гравий или щебень — они стабильнее и требуют меньше корректировки.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад растения садоводство
Новости Все >
Под атмосферой обнаружили горящую полость размером с город: Венера раскрывает тайник
Кристалл времени пошатнул Третий закон Ньютона: привычная формула больше не работает
Масленичная ловушка: с чем блины вызывают тяжесть, изжогу и сорванный праздник
Платёжка толстеет, кошелёк худеет: какие начисления в ЖКХ можно оспорить россиянам
Киллеры охотятся не на самых влиятельных: жертву определяют по одной уязвимой детали
Игра сорвалась с рельсов: Амур и Трактор выдали развязку, которая ошеломила арену
Река потекла вверх: скрытый процесс в недрах Земли опустил горы и изменил карту США
Сердце Земли оказалось уязвимым: редкие породы мантии подняли из глубин Атлантики
Даже гибель крупных фигур в погонах — лишь фон: диверсии выбирают другую цель
Цены уперлись, ставки застыли: как в 2026 году решить, покупать квартиру или снимать
Сейчас читают
Пресс становится плотным, как броня: техника, которая работает без штанги
Новости спорта
Пресс становится плотным, как броня: техника, которая работает без штанги
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Садоводство, цветоводство
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Популярное
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад

Лагерстремия, гранат и садовый гибискус помогают создать атмосферу южного сада даже в умеренном климате при правильном выборе и уходе.

Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Советский Союз раскопал ворота в ад: что на самом деле нашли на глубине 12 км
Советский Союз раскопал ворота в ад: что на самом деле нашли на глубине 12 км
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Французский разворот: Макрон хочет говорить с Путиным вопреки мнению Брюсселя Любовь Степушова Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Чугунная ванна потеряла блеск, но не прочность: способ вернуть белизну за выходные
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Последние материалы
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Под атмосферой обнаружили горящую полость размером с город: Венера раскрывает тайник
Кристалл времени пошатнул Третий закон Ньютона: привычная формула больше не работает
Бархат, неон и снежная вспышка в одном кусте: клематис меняет дачу до неузнаваемости
Масленичная ловушка: с чем блины вызывают тяжесть, изжогу и сорванный праздник
Платёжка толстеет, кошелёк худеет: какие начисления в ЖКХ можно оспорить россиянам
Киллеры охотятся не на самых влиятельных: жертву определяют по одной уязвимой детали
Налог на выгул собак под угрозой: схема обхода появилась раньше, чем законопроект
Игра сорвалась с рельсов: Амур и Трактор выдали развязку, которая ошеломила арену
Река потекла вверх: скрытый процесс в недрах Земли опустил горы и изменил карту США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.