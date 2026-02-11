Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Бархат, неон и снежная вспышка в одном кусте: клематис меняет дачу до неузнаваемости

Садоводство

Весной одни дачники ежегодно обновляют клумбы, а другие делают ставку на многолетники, которые работают на участок десятилетиями. Есть лиана, способная за один сезон превратить обычный забор в цветущий каскад. Её крупные звёздчатые цветы становятся главным акцентом сада без сложной агротехники. Об этом сообщает NEWS.

Цветы в саду на арке
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Цветы в саду на арке

Клематис — выразительная лиана для вертикального озеленения

Крупноцветковые гибриды клематиса давно считаются фаворитами вертикального озеленения. Лиана быстро наращивает побеги, оплетает арки, перголы и беседки, создавая плотную зелёную ширму.

Цветки достигают 15-20 см в диаметре и напоминают раскрытые звёзды. Оттенки варьируются от бархатисто-фиолетовых и небесно-голубых до белоснежных и насыщенно-красных с контрастной серединкой. Благодаря множеству бутонов растение выглядит как сплошной цветущий водопад.

"Клематис ценят не только за размер цветка, но и за способность формировать объём на вертикали, что особенно важно для небольших участков", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda. ru Беспалова Анна Романовна .

Посадка и устойчивость к зиме

Современные сорта адаптированы к условиям средней полосы. При правильном укрытии на зиму лиана демонстрирует хорошую зимостойкость, что важно для многолетников.

При посадке корневую шейку заглубляют, чтобы стимулировать образование новых побегов и повысить устойчивость растения. Обязателен дренаж, так как застой воды провоцирует выпревание корней. Вопрос зимней защиты актуален и для других культур — например, при зимовке растений в контейнерах важно учитывать промерзание корневого кома.

"Грамотное укрытие и правильная глубина посадки позволяют многолетникам стабильно развиваться без риска подмерзания", — считает консультант по сезонным работам в саду, обозреватель Pravda. ru Колесникова Ирина Павловна .

Где клематис раскрывается лучше всего

Лиана органично смотрится вдоль ограждений и рядом с зонами отдыха. Она помогает зонировать пространство и скрыть хозяйственные постройки, сохраняя декоративность весь сезон.

Клематис удачно сочетается с плетистыми розами и морозостойкими лианами, о которых подробно говорится в подборке про морозостойкие лианы для сада. Такое сочетание усиливает эффект вертикали и продлевает период декоративности участка.

Сравнение клематиса и других лиан

При выборе между клематисом, жимолостью или плетистой розой важно учитывать задачи озеленения.

  1. Клематис даёт крупные яркие цветы и широкий выбор оттенков.
  2. Плетистая роза привлекает ароматом и классическим обликом.
  3. Жимолость быстрее разрастается и менее требовательна к почве.

Для акцентной композиции с выразительными цветами чаще выбирают клематис.

Плюсы и минусы выращивания

Перед посадкой стоит оценить практические особенности культуры.

К преимуществам относятся:

  • Долговечность и многолетний цикл роста.
  • Обильное и продолжительное цветение.
  • Возможность вертикального оформления небольших участков.

Среди нюансов:

  • Необходимость обрезки по группе сорта.
  • Чувствительность к переувлажнению.
  • Потребность в надёжной опоре и укрытии на зиму.

Советы по посадке клематиса ш

  1. Выберите солнечное место с лёгкой плодородной почвой.
  2. Подготовьте яму с дренажным слоем из щебня или керамзита.
  3. Заглубите корневую шейку на несколько сантиметров.
  4. Установите прочную опору и замульчируйте почву.
  5. Регулярно проводите обрезку и умеренный полив.

Популярные вопросы о клематисе

Как выбрать сорт для дачи?

Ориентируйтесь на климат региона и группу обрезки. Для начинающих подходят зимостойкие крупноцветковые гибриды.

Сколько стоит уход?

Основные расходы связаны с покупкой саженца и установкой опоры. В дальнейшем культура не требует ежегодных затрат, как однолетники.

Что лучше для арки — клематис или роза?

Если нужен яркий цветовой акцент и разнообразие оттенков, чаще выбирают клематис.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения садоводство
Новости Все >
Кристалл времени пошатнул Третий закон Ньютона: привычная формула больше не работает
Масленичная ловушка: с чем блины вызывают тяжесть, изжогу и сорванный праздник
Платёжка толстеет, кошелёк худеет: какие начисления в ЖКХ можно оспорить россиянам
Киллеры охотятся не на самых влиятельных: жертву определяют по одной уязвимой детали
Игра сорвалась с рельсов: Амур и Трактор выдали развязку, которая ошеломила арену
Река потекла вверх: скрытый процесс в недрах Земли опустил горы и изменил карту США
Сердце Земли оказалось уязвимым: редкие породы мантии подняли из глубин Атлантики
Даже гибель крупных фигур в погонах — лишь фон: диверсии выбирают другую цель
Цены уперлись, ставки застыли: как в 2026 году решить, покупать квартиру или снимать
Криптовалюта обошла планы ЕС: в сети выявился механизм, который никто не контролирует
Сейчас читают
Пресс становится плотным, как броня: техника, которая работает без штанги
Новости спорта
Пресс становится плотным, как броня: техника, которая работает без штанги
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Недвижимость
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Популярное
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад

Лагерстремия, гранат и садовый гибискус помогают создать атмосферу южного сада даже в умеренном климате при правильном выборе и уходе.

Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Советский Союз раскопал ворота в ад: что на самом деле нашли на глубине 12 км
Советский Союз раскопал ворота в ад: что на самом деле нашли на глубине 12 км
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Чугунная ванна потеряла блеск, но не прочность: способ вернуть белизну за выходные
Французский разворот: Макрон хочет говорить с Путиным вопреки мнению Брюсселя Любовь Степушова Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Последние материалы
Кристалл времени пошатнул Третий закон Ньютона: привычная формула больше не работает
Бархат, неон и снежная вспышка в одном кусте: клематис меняет дачу до неузнаваемости
Масленичная ловушка: с чем блины вызывают тяжесть, изжогу и сорванный праздник
Платёжка толстеет, кошелёк худеет: какие начисления в ЖКХ можно оспорить россиянам
Киллеры охотятся не на самых влиятельных: жертву определяют по одной уязвимой детали
Налог на выгул собак под угрозой: схема обхода появилась раньше, чем законопроект
Игра сорвалась с рельсов: Амур и Трактор выдали развязку, которая ошеломила арену
Река потекла вверх: скрытый процесс в недрах Земли опустил горы и изменил карту США
Сердце Земли оказалось уязвимым: редкие породы мантии подняли из глубин Атлантики
Барнаул обсуждает загадочный аппарат: внутри нашли то, что не ожидаешь от самоделки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.