Бархат, неон и снежная вспышка в одном кусте: клематис меняет дачу до неузнаваемости

Весной одни дачники ежегодно обновляют клумбы, а другие делают ставку на многолетники, которые работают на участок десятилетиями. Есть лиана, способная за один сезон превратить обычный забор в цветущий каскад. Её крупные звёздчатые цветы становятся главным акцентом сада без сложной агротехники. Об этом сообщает NEWS.
Крупноцветковые гибриды клематиса давно считаются фаворитами вертикального озеленения. Лиана быстро наращивает побеги, оплетает арки, перголы и беседки, создавая плотную зелёную ширму.
Цветки достигают 15-20 см в диаметре и напоминают раскрытые звёзды. Оттенки варьируются от бархатисто-фиолетовых и небесно-голубых до белоснежных и насыщенно-красных с контрастной серединкой. Благодаря множеству бутонов растение выглядит как сплошной цветущий водопад.
"Клематис ценят не только за размер цветка, но и за способность формировать объём на вертикали, что особенно важно для небольших участков", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda. ru Беспалова Анна Романовна .
Современные сорта адаптированы к условиям средней полосы. При правильном укрытии на зиму лиана демонстрирует хорошую зимостойкость, что важно для многолетников.
При посадке корневую шейку заглубляют, чтобы стимулировать образование новых побегов и повысить устойчивость растения. Обязателен дренаж, так как застой воды провоцирует выпревание корней. Вопрос зимней защиты актуален и для других культур — например, при зимовке растений в контейнерах важно учитывать промерзание корневого кома.
"Грамотное укрытие и правильная глубина посадки позволяют многолетникам стабильно развиваться без риска подмерзания", — считает консультант по сезонным работам в саду, обозреватель Pravda. ru Колесникова Ирина Павловна .
Лиана органично смотрится вдоль ограждений и рядом с зонами отдыха. Она помогает зонировать пространство и скрыть хозяйственные постройки, сохраняя декоративность весь сезон.
Клематис удачно сочетается с плетистыми розами и морозостойкими лианами, о которых подробно говорится в подборке про морозостойкие лианы для сада. Такое сочетание усиливает эффект вертикали и продлевает период декоративности участка.
При выборе между клематисом, жимолостью или плетистой розой важно учитывать задачи озеленения.
Для акцентной композиции с выразительными цветами чаще выбирают клематис.
Перед посадкой стоит оценить практические особенности культуры.
К преимуществам относятся:
Среди нюансов:
Ориентируйтесь на климат региона и группу обрезки. Для начинающих подходят зимостойкие крупноцветковые гибриды.
Основные расходы связаны с покупкой саженца и установкой опоры. В дальнейшем культура не требует ежегодных затрат, как однолетники.
Если нужен яркий цветовой акцент и разнообразие оттенков, чаще выбирают клематис.
