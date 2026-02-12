Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Почему пни больше не спешат корчевать: хитрость дачников даёт эффект вау

Садоводство

Старый пень на участке обычно воспринимается как помеха и лишняя деталь ландшафта. Многие дачники торопятся избавиться от него, не задумываясь о возможных альтернативах. Между тем опыт показывает, что пень может превратиться в эффектную и полезную часть сада. Об этом сообщает издание "Стерлеград".

Цветы растущие в пеньке
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему пни не спешат убирать с участка

На даче пни чаще всего остаются после спила старых деревьев или расчистки территории. Корчевание кажется логичным шагом, но на практике оно требует серьёзных усилий. Процесс отнимает много времени, особенно если корневая система глубокая, а почва плотная.

Для пожилых владельцев участков такая работа нередко становится практически невыполнимой. Даже применение садовой техники, селитры, мочевины или гербицидов не всегда даёт быстрый результат. Кроме того, неправильное использование химических средств может ухудшить состояние почвы и повлиять на соседние растения, включая плодовые культуры и декоративные кустарники.

Неочевидное решение с декоративным эффектом

Опытные дачники и специалисты по ландшафтному дизайну предлагают альтернативный подход. Вместо того чтобы убирать пень, его используют как основу для оригинальной клумбы или цветника. Такой приём всё чаще применяют на приусадебных участках и в частных садах, где ценится природный стиль и работа с живыми формами, характерными для ландшафтного дизайна.

"Пень можно превратить в декоративную клумбу, избежав тяжёлых работ и сохранив природный баланс участка", — отмечает специалист по ландшафтному дизайну Елена Соловьёва.

Суть метода заключается в удалении сердцевины пня. Если древесина уже начала разрушаться естественным образом, задача упрощается и не требует специального инструмента. Достаточно аккуратно выбрать внутреннюю часть, не повреждая внешние стенки.

Как пень превращается в клумбу

После очистки внутреннего пространства в образовавшуюся нишу засыпают плодородный грунт. В него высаживают семена или рассаду цветов. Подходят как однолетние растения, так и многолетники, устойчивые к перепадам температуры и влажности.

Со временем на месте пня появляется цветущая композиция. Она гармонично вписывается в сад, подчёркивает природный стиль участка и не требует сложного ухода. Такой элемент ландшафта особенно хорошо смотрится рядом с газоном, дорожками или зоной отдыха с садовой мебелью.

Экологический и практический подход

Садоводы отмечают, что сохранение пня помогает поддерживать микрофлору почвы. Разлагающаяся древесина служит естественным источником питательных веществ и благоприятной средой для полезных микроорганизмов, усиливая процессы, важные для здоровья грунта и такие приёмы, как мульчирование почвы.

"Разлагающаяся древесина работает как медленный природный компост и улучшает структуру почвы без вмешательства химии", — считает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Михайлович Лыткин.

Кроме того, такой вариант избавляет от расходов на вывоз древесины и аренду техники, что особенно актуально для небольших дачных участков.

Сравнение: корчевание пня и декоративная клумба

Корчевание пня предполагает значительные физические усилия, использование инструментов или химических средств и последующее восстановление почвы. Этот способ оправдан не всегда, особенно если пень расположен вдали от построек и грядок.

Декоративная клумба на месте пня требует минимальных затрат и позволяет сразу получить визуальный результат. Она подходит для участков с природным стилем, где ценится естественность и нестандартные решения в оформлении сада.

Советы по созданию клумбы

  1. Осмотрите пень и убедитесь, что древесина не заражена грибком.
  2. Аккуратно удалите сердцевину, оставив прочные стенки.
  3. Обработайте внутреннюю поверхность безопасным антисептиком для сада.
  4. Заполните углубление плодородной почвой.
  5. Высадите подходящие растения и регулярно поливайте их.

Популярные вопросы

Как выбрать растения для такой клумбы?

Лучше отдавать предпочтение неприхотливым цветам и травам с неглубокой корневой системой.

Сколько стоит обустройство клумбы в пне?

В большинстве случаев затраты ограничиваются покупкой грунта и семян или рассады.

Что лучше: убрать пень полностью или оставить его в саду?

Выбор зависит от планировки участка и целей владельца, но декоративное использование часто оказывается более удобным и экологичным вариантом.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
