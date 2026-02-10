Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад

Садоводство

Сад с атмосферой южного курорта сегодня всё чаще появляется не только на юге, но и в умеренных широтах. Экзотические многолетники перестали быть редкостью и постепенно входят в стандартный набор декоративных растений для участка. Главное — правильно выбрать сорта и обеспечить базовый уход.

Цветущий кустарник в саду
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова is licensed under publiс domain
Цветущий кустарник в саду

Южные многолетники, которые приживаются в умеренном климате

Ещё несколько лет назад лагерстремия, гранат и садовый гибискус воспринимались как культуры исключительно тёплых регионов. Сейчас ситуация меняется: морозостойкие формы успешно выращивают в средней полосе при условии солнечного места и грамотного укрытия на зиму. Эти растения ценят за выразительное цветение и способность сохранять декоративность много лет подряд.

Подобный подход давно применяют и при работе с многолетниками, которые требуют внимания в первый сезон, но затем становятся устойчивой частью сада.

Лагерстремия индийская — декоративность круглый год

Лагерстремия индийская, известная как индийская сирень, быстро становится визуальным центром сада. Морозостойкие сорта выдерживают понижение температуры до -23 °C при укрытии, а цветение продолжается с июля по сентябрь. Соцветия бывают белыми, розовыми и пурпурными, создавая яркий акцент на участке.

Даже вне сезона цветения растение не теряет привлекательности. Осенью листья окрашиваются в красно-оранжевые тона, а зимой внимание привлекает кора с характерным мраморным узором. В умеренном климате куст обычно вырастает до 2-3 метров и может жить более 50 лет.

Гранат — декоративный куст с южным характером

Карликовые и морозостойкие сорта граната всё чаще высаживают в открытый грунт. Растение предпочитает солнечные места, хорошо переносит жару и при укрытии выдерживает морозы до -20 °C. Летом гранат украшают ярко-красные цветы, а в благоприятные годы возможны и плоды.

Даже без урожая куст остаётся декоративным за счёт компактной формы и плотной листвы. На одном месте гранат способен расти 30-40 лет, не требуя сложного ухода.

"Гранат ценен не только цветением, но и устойчивостью к засухе, что особенно важно для участков с лёгкими почвами", — отмечает почвовед, обозреватель Pravda. ru Лыткин Игорь Михайлович.

Садовый гибискус — крупные цветы до холодов

Садовый гибискус остаётся одним из самых эффектных кустарников для декоративных посадок. Его крупные цветы раскрываются с середины лета и сохраняются до осени. Палитра оттенков включает белый, розовый, сиреневый и бордовый цвета.

Гибискус хорошо переносит жару и кратковременную засуху, а при укрытии выдерживает морозы до -25 °C. На одном месте куст может расти 25-30 лет, не теряя формы и декоративности.

Подготовка к холодам для таких культур во многом схожа с укрытием растений на зиму, где важны сроки и правильные материалы. Об этом сообщает ПопкорнNEWS.

"Основная ошибка садоводов — слишком раннее или чрезмерное укрытие, которое иногда вредит больше, чем мороз", — считает специалист по уходу за садом, обозреватель Pravda. ru Корнеев Павел Викторович .

Сравнение лагерстремии, граната и садового гибискуса

Все три культуры любят солнце и нуждаются в защите от холодных ветров. Лагерстремия выделяется продолжительным цветением и декоративной корой. Гранат сочетает декоративность с возможным плодоношением. Гибискус привлекает самыми крупными цветами и устойчивостью к засухе.

Плюсы и минусы южных многолетников в саду

Эти растения способны кардинально изменить облик участка, но требуют осознанного подхода к выбору места и уходу.

К преимуществам относят:

  • эффектное цветение;
  • долговечность кустов;
  • устойчивость к жаре.

Среди недостатков:

  • необходимость зимнего укрытия;
  • повышенные требования к освещению.

Советы по выращиванию южных многолетников 

  1. Подбирайте морозостойкие сорта для своего региона.
  2. Высаживайте растения на солнечных, защищённых местах.
  3. Используйте дренированный грунт.
  4. Обеспечьте укрытие на зиму.
  5. Проводите умеренную формирующую обрезку.

Популярные вопросы о южных многолетниках для сада

Как выбрать растение для средней полосы?

Ориентируйтесь на морозостойкие сорта и микроклимат участка.

Сколько лет живут такие кустарники?

В среднем от 25 до 50 лет при правильном уходе.

Что лучше посадить ради цветения?

Чаще всего выбирают лагерстремию или садовый гибискус.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад растения садоводство
Новости Все >
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей
Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников
Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует
Ваши привычки — их болезни: эти повседневные действия владельцев разрушают здоровье питомцев
Быстрый результат с подвохом: как резкое похудение возвращает килограммы в двойном размере
Сейчас читают
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Мир. Новости мира
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Красота и стиль
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Садоводство, цветоводство
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены Сергей Милешкин
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Россия может начать судиться с Euroclear в других странах
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Последние материалы
Сладость за пять минут: лимонные бомбочки, которые удаются даже новичкам
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Кроссовки 2026 стали новой зависимостью: эти пары рушат бюджеты и планы модниц
Яблоки румянятся, а кухня наполняется счастьем: десерт из детства без лишних слов
Пышный граммофон на длинной ножке: весенний цветок, от которого трудно отвести взгляд
11 февраля: убийство Грибоедова, рождение Муми-троллей и революция в Иране
Сладость без бонусов: как привычка добавлять мёд в чай работает против здоровья
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Россияне бросают пляжный отдых: юг стал манить тайной, ради которой забывают о море
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.