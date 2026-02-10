Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Пышный граммофон на длинной ножке: весенний цветок, от которого трудно отвести взгляд

Садоводство

Весна ещё только на подходе, а подоконники уже превращаются в мини-оранжереи с яркими акцентами. В этом сезоне внимание любителей домашнего уюта неожиданно сместилось к одному луковичному растению, которое не требует сложного ухода. Его выбирают за эффектное цветение и предсказуемый результат даже у новичков.

Цветы на подоконнике
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Цветы на подоконнике

Почему амариллис оказался в центре внимания

Амариллис уверенно закрепился в статусе весеннего фаворита благодаря сочетанию выразительной внешности и практичности. Высокий цветонос с крупными бутонами делает его заметным элементом интерьера, а разнообразие оттенков позволяет легко вписать растение в любую обстановку. При этом он не нуждается в сложных агротехнических приёмах, что выгодно отличает его от многих капризных культур.

Интерес к амариллису во многом связан с общей тенденцией на простые, но эффектные решения для дома. Как и в случае с комнатными растениями, здесь решающую роль играет стабильность результата при базовом уходе.

"Люди всё чаще выбирают растения, которые не требуют постоянного контроля, но при этом дают яркий визуальный эффект", — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Как выбрать луковицу и не ошибиться

Качество луковицы напрямую определяет будущий результат. Оптимальный вариант — плотный экземпляр диаметром от 7 сантиметров без повреждений и следов гнили. Перед посадкой луковицу рекомендуют замочить в слегка тёплой воде на несколько часов, чтобы запустить процессы роста.

Такой подход используют и при выгонке других луковичных культур, включая гиацинты, где подготовка материала часто оказывается решающим фактором успеха.

Условия, при которых цветок растёт без хлопот

Горшок для амариллиса подбирают всего на несколько сантиметров шире луковицы. На дно укладывают дренаж, затем засыпают универсальный грунт для цветущих растений. Важно, чтобы треть луковицы оставалась над поверхностью почвы — это снижает риск загнивания.

Горшок размещают в светлом месте, избегая прямого солнца. Полив должен быть умеренным, без застоя воды. В период формирования бутонов допустима подкормка удобрением для цветущих растений по инструкции.

"Чрезмерный полив — самая частая ошибка при выращивании луковичных в квартире, и амариллис здесь не исключение", — отмечает агрохимик, обозреватель Pravda. ru Роман Сергеевич Едигаров.

Амариллиса или другие луковичные для дома

Если сравнивать амариллис с тюльпанами или гиацинтами, он выигрывает по длительности цветения и простоте подготовки. Ему не требуется длительный период охлаждения, а само растение легче адаптируется к комнатному микроклимату. При этом декоративный эффект остаётся сопоставимым, а иногда и превосходит другие культуры. Об этом сообщает "Дом и сад".

Плюсы и минусы выращивания амариллиса

Амариллис часто выбирают как альтернативу срезанным цветам. Он дольше сохраняет декоративность и не требует регулярной замены. Кроме того, растение подходит для стандартных горшков и не нуждается в специализированном инвентаре.

К основным преимуществам относят:

  • крупные и яркие цветы;
  • минимальные требования к уходу;
  • устойчивость к условиям квартиры.

Среди минусов выделяют необходимость соблюдать режим полива и учитывать период покоя после цветения.

Советы по уходу за амариллисом

  1. Выбирайте только плотные и крупные луковицы.
  2. Используйте горшок с дренажными отверстиями и лёгкий грунт.
  3. Поливайте умеренно, не допуская застоя влаги.
  4. Подкармливайте растение в фазе бутонизации.
  5. После цветения обеспечьте растению восстановительный период.

Популярные вопросы о выращивании амариллиса

Как выбрать луковицу для домашнего цветения?

Лучше всего подходят экземпляры без повреждений, диаметром от 7 сантиметров.

Сколько стоит вырастить амариллис дома?

Основные затраты — покупка луковицы, горшка и грунта, без необходимости в дополнительном оборудовании.

Что лучше для квартиры: амариллис или гиацинт?

Амариллис проще в уходе и дольше цветёт, поэтому его чаще выбирают для длительного декора.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дом растения садоводство комнатные растения
Новости Все >
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей
Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников
Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует
Ваши привычки — их болезни: эти повседневные действия владельцев разрушают здоровье питомцев
Быстрый результат с подвохом: как резкое похудение возвращает килограммы в двойном размере
Сейчас читают
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Садоводство, цветоводство
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными
Еда и рецепты
Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Наука и техника
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены Сергей Милешкин
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Россия может начать судиться с Euroclear в других странах
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Последние материалы
Пышный граммофон на длинной ножке: весенний цветок, от которого трудно отвести взгляд
11 февраля: убийство Грибоедова, рождение Муми-троллей и революция в Иране
Сладость без бонусов: как привычка добавлять мёд в чай работает против здоровья
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Россияне бросают пляжный отдых: юг стал манить тайной, ради которой забывают о море
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле
Талия сужается сама: упражнение, которое работает за пресс и осанку сразу
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.