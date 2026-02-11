Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Неожиданные формы и оттенки: наперстянки, которые задают саду новый ритм

Садоводство

Наперстянка долгое время ассоциировалась прежде всего с пурпурными свечами, которые встречаются почти в каждом саду. Однако более внимательный взгляд на род Digitalis показывает, что он значительно шире привычных представлений. Среди наперстянок есть виды, которые работают не на романтический образ, а на структуру, ритм и сложные цветовые оттенки.

Наперстянка в саду
Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наперстянка в саду

Почему наперстянки бывают такими разными

Род Digitalis куда богаче, чем кажется на первый взгляд. Среди наперстянок встречаются строгие архитектурные вертикали, редкие "нюансные" оттенки и формы, которые больше напоминают арт-объекты, чем классические цветы. Многие из них являются многолетниками, некоторые отличаются капризным характером, но все они незаменимы для создания глубины и высоты в цветнике.

Наперстянка ржавая — опора композиции

Это один из самых внушительных видов. При хорошем уходе растение вырастает до 120-150 см и сразу задаёт ритм посадкам. Узкие кожистые листья формируют плотную розетку ещё до начала цветения.

Цветки появляются во второй половине лета. Их оттенок сложно описать одним словом: ржаво-золотистый, глубокий и благородный. Форма также нетипична — вместо привычных "колокольчиков" формируются сложные, почти скульптурные цветы.

"Наперстянка ржавая — не про романтику, а про архитектуру", — отмечает садовод Людмила Светлицкая.

Наперстянка шерстистая — жемчужная строгость

Несмотря на название, листья у этого вида гладкие. Опушение скрыто в бутонах и чашечках, благодаря чему соцветия выглядят мягкими и слегка припылёнными. Окраска — сложная кремово-кофейная, редкая для садовых растений.

Высота обычно составляет 60-90 см, что делает наперстянку шерстистую подходящей для среднего плана цветника. Часто она ведёт себя как двулетник, но легко возобновляется самосевом.

Наперстянка крупноцветковая — надёжная классика

Один из самых стабильных многолетников для полутени. Соцветия сначала поникают, а затем выпрямляются, формируя стройную вертикаль с ванильно-кремовыми цветками.

Растение годами растёт на одном месте, не теряя декоративности после цветения. Именно его выносливость стала основой для выведения многих современных гибридов. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Наперстянка Мертонская — магнит для шмелей

Этот вид часто называют "земляничным" из-за тёплого розово-кораллового оттенка. Цветки бархатистые, с мягким внутренним рисунком.

Гибрид лучше переносит солнечные участки, чем пурпурная наперстянка, но отличается коротким жизненным циклом — обычно 2-3 года. При этом растение активно привлекает опылителей и легко даёт самосев.

"Гибридные формы ценны тем, что одновременно поддерживают биоразнообразие сада и визуальную сложность композиций", — считает агрохимик, обозреватель Pravda. ru Роман Сергеевич Едигаров.

Наперстянка гладкая — редкий акцент

Настоящая находка для коллекционеров. Окраска — сложная абрикосовая с золотистыми полутонами, без резкой яркости. Узкие гладкие листья придают растению строгий графичный облик.

Высота составляет около 100-120 см. Вид считается зимостойким многолетником, но пока остаётся редкостью в садах.

Наперстянка жёлтая — сила в массе

На первый взгляд этот вид кажется скромным, однако в куртине он превращается в светящееся облако. Цветки восковые, палево-жёлтые, с холодным подтоном.

Это надёжный многолетник высотой 60-90 см, особенно эффектный в полутени и лесных композициях.

Популярные вопросы о наперстянках

Какие наперстянки лучше для многолетнего сада?

Крупноцветковая и жёлтая считаются наиболее стабильными многолетниками.

Можно ли сажать наперстянки рядом с детьми?

Нежелательно, так как все части растения ядовиты и требуют осторожного обращения.

Что лучше — видовые растения или сорта?

Видовые формы чаще оказываются устойчивее и не уступают сортам по декоративности.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
