Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Это не смородина, а сенсация сезона: гигантский сорт доводит дачников до восторга

Садоводство

Садоводы всё чаще ищут культуры, способные давать щедрый урожай без сложного ухода, и новая крупноплодная смородина быстро оказалась в центре внимания. Ягоды размером с монету выглядят эффектно, а кусты демонстрируют стабильную отдачу даже в переменчивом климате. Об этом сообщает портал.

Крупная смородина на кусте
Фото: Pravda.ru by Екатерина Мартынова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупная смородина на кусте

Почему новая смородина так быстро стала популярной

Современные сорта заметно отличаются от привычных мелкоплодных форм. Селекционеры сделали ставку на сочетание размера, вкуса и устойчивости, поэтому плотные кисти напоминают виноградные гроздья, а сами ягоды сохраняют сладость и аромат. При этом кусты лучше переносят возвратные заморозки и менее подвержены распространённым заболеваниям.

"Крупноплодность — это не только эффектный внешний вид, но и серьёзная нагрузка на растение, поэтому важно изначально выбирать сорта с сильным иммунитетом и адаптацией к региону", — считает специалист по ягодным культурам, обозреватель Pravda. ru Екатерина Сергеевна Мартынова.

Стабильность урожая во многом зависит от грамотной агротехники: своевременная обрезка, питание и контроль влажности позволяют кусту ежегодно формировать мощные кисти.

Уход, который действительно работает

Чтобы получить обильные гроздья, достаточно соблюдать базовые правила. Смородине нужно солнечное место без застоя воды и лёгкая, воздухопроницаемая почва. Подкормки особенно важны в начале сезона: весной вносят азотные составы, а после цветения переходят на калийно-фосфорные смеси.

О принципах сбалансированного питания сада подробно говорилось в материале о чем и как подкармливать сад осенью, где подчёркивается значение правильного соотношения элементов.

"Без достаточного питания крупная ягода просто не наберёт заявленную массу, поэтому регулярные подкормки — обязательное условие для раскрытия потенциала сорта", — отмечает Агрохимик, обозреватель Pravda. ru Роман Сергеевич Едигаров.

Полив в период налива ягод должен быть равномерным: пересушивание почвы может снизить размер плодов и их сочность.

Как выбрать сорт под свои цели

Для свежего употребления чаще выбирают десертные разновидности с мягкой сладостью и плотной мякотью. Для переработки подходят варианты с более выраженной кислотностью — они дают насыщенный вкус варенья и сока. В регионах с суровыми зимами обращают внимание на морозостойкость: многие новинки выдерживают температуру до -35 °C.

Тем, кто только формирует ягодник, полезно учитывать общие принципы размещения культур, описанные в материале о сочетаниях на грядках, поскольку правильное соседство влияет на здоровье растений.

Сравнение новых и классических сортов

Современные кусты отличаются по нескольким параметрам.

  • Крупноплодные формы дают больше ягод с одной кисти.
  • Иммунитет к болезням выше, что сокращает число обработок.
  • Вкус стал более сбалансированным.
  • Урожайность остаётся стабильной даже при умеренном уходе.

Советы по выбору и выращиванию

Перед покупкой важно сопоставить характеристики сорта с климатом региона. Лучше выбирать саженцы с развитой корневой системой и гибкими побегами без повреждений. Своевременная обрезка, контроль влажности и сезонные подкормки позволяют получить максимальный результат уже через 2-3 года после посадки, сообщает Сибкрай.ru.

Популярные вопросы

Подходит ли крупноплодная смородина для маленьких участков

Да, существуют компактные и колоновидные формы, дающие высокий урожай при небольших размерах куста.

Нужны ли частые обработки от болезней

Большинство современных сортов устойчивы, поэтому обработка требуется реже, чем у классических разновидностей.

Можно ли выращивать такие сорта в холодных регионах

Да, многие современные виды выдерживают сильные морозы, если правильно выбрать сорт и обеспечить базовый уход.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача урожай огород растения смородина садоводство
Новости Все >
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей
Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников
Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует
Ваши привычки — их болезни: эти повседневные действия владельцев разрушают здоровье питомцев
Быстрый результат с подвохом: как резкое похудение возвращает килограммы в двойном размере
Сейчас читают
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Садоводство, цветоводство
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху Сергей Ивaнов
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Россия может начать судиться с Euroclear в других странах
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Последние материалы
Министр финансов США объяснил, что было не так с курсом доллара
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Сладость за пять минут: лимонные бомбочки, которые удаются даже новичкам
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Кроссовки 2026 стали новой зависимостью: эти пары рушат бюджеты и планы модниц
Яблоки румянятся, а кухня наполняется счастьем: десерт из детства без лишних слов
Пышный граммофон на длинной ножке: весенний цветок, от которого трудно отвести взгляд
11 февраля: убийство Грибоедова, рождение Муми-троллей и революция в Иране
Сладость без бонусов: как привычка добавлять мёд в чай работает против здоровья
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.