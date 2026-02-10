Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Корнеев

Посеяли в мае — клумба взорвалась цветами в июле: растение для нетерпеливых дачников

Садоводство

Для многих садоводов ожидание цветения по несколько сезонов — сомнительное удовольствие. Хочется увидеть результат как можно быстрее, особенно если речь идёт о клумбе, которую планировали ещё зимой. Есть растение, которое полностью решает эту задачу и не требует сложного ухода. Об этом сообщает NEWS. ru.

Цветы в саду
Фото: Pravda.Ru by Павел Корнеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветы в саду

Цветок для тех, кто не любит ждать

Космея давно считается одним из самых благодарных однолетников для открытого грунта. Её сеют весной, а уже через пару месяцев участок заметно преображается. Растение быстро набирает рост и активно формирует бутоны, не откладывая цветение "на потом".

Ажурная листва, внешне напоминающая укроп, создаёт лёгкий фон для крупных соцветий. Цветки похожи на ромашки, но выглядят значительно выразительнее за счёт насыщенных оттенков и аккуратной формы. Высота куста может варьироваться от 50 сантиметров до полутора метров, поэтому космею используют и в миксбордерах, и как фон для низкорослых растений.

"Космея — хороший пример растения с быстрым циклом развития, которое успевает пройти все фазы в течение одного сезона даже при минимальном уходе" — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Разнообразие сортов и оттенков

Современная селекция заметно расширила привычное представление о космее. Помимо классических белых и розовых вариантов, сегодня встречаются сорта с насыщенно-бордовыми, шоколадными и лимонными лепестками. Отдельного внимания заслуживают махровые формы, внешне напоминающие миниатюрные георгины.

Такое разнообразие позволяет подобрать растение под любой стиль сада — от деревенского до более строгого и минималистичного. Космея одинаково хорошо смотрится как в одиночных посадках, так и в группах, особенно рядом с культурами, выращиваемыми через подзимний посев астр.

Минимум ухода — максимум эффекта

Главное преимущество космеи — её неприхотливость. Она спокойно растёт на бедных почвах, хорошо переносит засуху и не нуждается в регулярных подкормках. Напротив, слишком плодородная земля может привести к активному росту зелени в ущерб цветению.

Семена высевают прямо в открытый грунт в конце апреля или в мае. Их достаточно слегка присыпать землёй и полить. Уже к середине лета растение вступает в фазу активного цветения и продолжает радовать глаз до осени, органично вписываясь в композиции с такими культурами, как декоративные злаки.

"На бедных и умеренно сухих почвах космея ведёт себя стабильнее, чем на перекормленных участках, где цветение часто уходит на второй план" — отмечает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Михайлович Лыткин.

Сравнение космеи с другими однолетниками

Если сравнивать космею с популярными однолетними цветами, разница становится очевидной. Петунии и бегонии часто требуют рассады, регулярного полива и подкормок. Бархатцы устойчивы, но уступают в высоте и воздушности. Космея же сочетает быстрый рост, декоративность и практически полное отсутствие хлопот, что делает её универсальным вариантом для дачи и сада.

Советы по посеву и уходу

Чтобы растение показало себя с лучшей стороны, важно соблюдать несколько простых шагов.

  1. Выберите солнечное место без застоя воды.
  2. Сейте семена неглубоко, не загущая посадки.
  3. Поливайте умеренно, особенно в начале роста.
  4. При необходимости подвязывайте высокие кусты.

Популярные вопросы

Как выбрать сорт космеи для участка?

Ориентируйтесь на высоту растения и цветовую гамму, подходящую к общей композиции сада.

Когда лучше сеять космею в открытый грунт?

Оптимальное время — конец апреля или май, когда почва уже прогрелась.

Нужно ли удобрять космею?

В большинстве случаев нет. На бедных почвах она цветёт даже обильнее, чем на плодородных.

Автор Павел Корнеев
Павел Корнеев — специалист по уходу за садом, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача цветы садоводство
Новости Все >
Подмосковная роскошь без компромиссов: особняк Лепса за 550 млн ищет нового хозяина
Поход в магазин стал испытанием: рост цен в начале 2026 года меняет правила жизни РФ
Бренд на льду и за его пределами: рынок мерча Трактора оказался под проверкой УФАС
Иностранцы приходят — титулы остаются дома: что показывает опыт РПЛ за 25 лет
Столичные клиники охотятся за стоматологами: ставки растут так, будто это новая нефть
Риск до последнего старта: Олимпиада обернулась финальной травмой
Ключевая ставка готовится к развороту: февраль и март могут изменить кредитный рынок
Выход на мороз оборачивается насморком: причина не в простуде и не в иммунитете
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Проценты больше не радуют: рублёвые вклады стремительно теряют доходность
Сейчас читают
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Красота и стиль
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Садоводство, цветоводство
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс Михаил Дёмин В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро Любовь Степушова
Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров
В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро
Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни
Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни
Последние материалы
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Урожай без сюрпризов и сезон без болезней: эта вишня в огороде набирает популярность
Эти даты творят чудеса: томаты взрываются урожаем, если посеять строго по графику
Весна-2026 устроит обувной переворот: вот пары, за которыми уже охотятся стилисты
Томятся в сливках и тают во рту: куриные сердечки, которые подают как деликатес
Хруст слышно сразу: сырные палочки для тёплого вечера и хорошей компании
Лук пошёл в стрелку? Ошибка начинается при покупке — как выбрать севок без сюрпризов
Обуви много, места нет? Японский подход расширяет прихожую без ремонта
Курортный рай на шести сотках: южные красавцы, цветут пышнее роз и не боятся морозов
Этот трикотажный хит ворует внимание: любой образ с ним выглядит в три раза дороже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.