Посеяли в мае — клумба взорвалась цветами в июле: растение для нетерпеливых дачников

Для многих садоводов ожидание цветения по несколько сезонов — сомнительное удовольствие. Хочется увидеть результат как можно быстрее, особенно если речь идёт о клумбе, которую планировали ещё зимой. Есть растение, которое полностью решает эту задачу и не требует сложного ухода. Об этом сообщает NEWS. ru.

Цветок для тех, кто не любит ждать

Космея давно считается одним из самых благодарных однолетников для открытого грунта. Её сеют весной, а уже через пару месяцев участок заметно преображается. Растение быстро набирает рост и активно формирует бутоны, не откладывая цветение "на потом".

Ажурная листва, внешне напоминающая укроп, создаёт лёгкий фон для крупных соцветий. Цветки похожи на ромашки, но выглядят значительно выразительнее за счёт насыщенных оттенков и аккуратной формы. Высота куста может варьироваться от 50 сантиметров до полутора метров, поэтому космею используют и в миксбордерах, и как фон для низкорослых растений.

"Космея — хороший пример растения с быстрым циклом развития, которое успевает пройти все фазы в течение одного сезона даже при минимальном уходе" — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Разнообразие сортов и оттенков

Современная селекция заметно расширила привычное представление о космее. Помимо классических белых и розовых вариантов, сегодня встречаются сорта с насыщенно-бордовыми, шоколадными и лимонными лепестками. Отдельного внимания заслуживают махровые формы, внешне напоминающие миниатюрные георгины.

Такое разнообразие позволяет подобрать растение под любой стиль сада — от деревенского до более строгого и минималистичного. Космея одинаково хорошо смотрится как в одиночных посадках, так и в группах, особенно рядом с культурами, выращиваемыми через подзимний посев астр.

Минимум ухода — максимум эффекта

Главное преимущество космеи — её неприхотливость. Она спокойно растёт на бедных почвах, хорошо переносит засуху и не нуждается в регулярных подкормках. Напротив, слишком плодородная земля может привести к активному росту зелени в ущерб цветению.

Семена высевают прямо в открытый грунт в конце апреля или в мае. Их достаточно слегка присыпать землёй и полить. Уже к середине лета растение вступает в фазу активного цветения и продолжает радовать глаз до осени, органично вписываясь в композиции с такими культурами, как декоративные злаки.

"На бедных и умеренно сухих почвах космея ведёт себя стабильнее, чем на перекормленных участках, где цветение часто уходит на второй план" — отмечает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Михайлович Лыткин.

Сравнение космеи с другими однолетниками

Если сравнивать космею с популярными однолетними цветами, разница становится очевидной. Петунии и бегонии часто требуют рассады, регулярного полива и подкормок. Бархатцы устойчивы, но уступают в высоте и воздушности. Космея же сочетает быстрый рост, декоративность и практически полное отсутствие хлопот, что делает её универсальным вариантом для дачи и сада.

Советы по посеву и уходу

Чтобы растение показало себя с лучшей стороны, важно соблюдать несколько простых шагов.

Выберите солнечное место без застоя воды. Сейте семена неглубоко, не загущая посадки. Поливайте умеренно, особенно в начале роста. При необходимости подвязывайте высокие кусты.

Популярные вопросы

Как выбрать сорт космеи для участка?

Ориентируйтесь на высоту растения и цветовую гамму, подходящую к общей композиции сада.

Когда лучше сеять космею в открытый грунт?

Оптимальное время — конец апреля или май, когда почва уже прогрелась.

Нужно ли удобрять космею?

В большинстве случаев нет. На бедных почвах она цветёт даже обильнее, чем на плодородных.