Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Секрет идеальной дачи: хвойные, которые не ранят, не капризничают и живут полвека

Садоводство

Хвойные растения украшают участок круглый год, устойчивы к морозам и хорошо вписываются в любой ландшафт. Их главный минус — колючая хвоя, усложняющая уход. Однако существуют хвойные культуры с мягкими иголками, которые можно трогать без риска уколоться.

Сад с корейской пихтой
Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сад с корейской пихтой

Почему у некоторых хвойных иголки не колются

Обычно хвоя ассоциируется с жесткими иглами, как у ели или некоторых видов сосен. Но у части хвойных "листочки" более мягкие и тонкие, с закругленными концами. Поэтому они не травмируют кожу и удобны в уходе.

Важно уточнить: речь идет не о туях и кипарисовиках с чешуйчатыми листьями, а именно о растениях с настоящей игольчатой хвоей, которая может быть удивительно нежной.

"При выборе мягкохвойных культур дачники часто недооценивают влияние микроклимата участка. Даже самые выносливые виды лучше развиваются там, где почва не пересыхает и нет резких температурных перепадов", — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Неколючие сосны: корейский кедр

Корейский кедр — эффектное долговечное дерево из рода сосен с мягкой голубовато-сизой хвоей и густой пирамидальной кроной, которую можно формировать обрезкой.

У садоводов популярны декоративные сорта: Сильверей, Глаука, Суланж, Моррис Блю, Винтон и Голубой Амур.

Растение любит солнце и плодородную почву, но плохо переносит жару, тёплые влажные зимы, загазованный воздух и переувлажнённый грунт без дренажа.

Неколючие тсуги: мягкость как особенность рода

Тсуга — один из самых удачных вариантов для тех, кто хочет нежную, абсолютно не колючую хвою. Все представители этого рода отличаются мягкими иголками, которые приятно трогать рукой.

Чаще всего в садах выращивают тсугу канадскую и тсугу разнолистную. Хвоя у них уплощенная, короткая, блестящая, зеленая с сероватым оттенком. Шишки небольшие, вытянутые.

Тсуги бывают и высокорослыми, и карликовыми, с разными формами кроны и темпом роста. Это делает растение удобным для оформления участка, живых изгородей и теневых уголков, а также для композиций с декоративными злаками и приёмами вроде мульчирования хвоей.

Однако тсуга любит влагу и не переносит засуху. Лучше всего она чувствует себя в полутени, в защищенном от ветра месте, рядом с водоемами или там, где почва не пересыхает.

Неколючие пихты: декоративность и аромат

Пихты ценят не только за мягкую хвою, но и за густую крону и необычные шишки, которые растут вертикально вверх. Их окраска может быть разной — от серой и коричневой до ярко-фиолетовой.

Хвоя у пихт плоская и не заостренная, поэтому работать с растением проще, чем с елью. Кроме того, у некоторых сортов иголки бывают голубоватыми, золотистыми или даже пестрыми.

Для средней полосы часто выбирают корейскую, бальзамическую, сахалинскую, сибирскую и одноцветную пихту. Эти виды считаются достаточно устойчивыми и подходят для декоративного озеленения, особенно при грамотной подготовке почвы и использовании сезонных укрытий на зиму.

Неколючие лиственницы: хвоя, которая опадает

Лиственница — редкая хвойная порода, сбрасывающая иголки на зиму. Летом она выглядит нарядно: мягкая светло-зелёная хвоя и ажурная крона.

Весной дерево украшено розовыми соцветиями, которые превращаются в шишки и получили название "таёжные розы". Лиственница быстро растёт, устойчива к морозам и любит солнце. Для дач чаще выбирают европейскую и сибирскую виды, а также декоративные формы с необычной кроной. Об этом сообщает Огород.ru.

Неколючие тисы: хвойный куст для сада и живых изгородей

Тис — вечнозелёное растение с мягкой, неколючей хвоей, которое выращивают как кустарник или невысокое дерево. Его украшают яркие красно-оранжевые ягодоподобные образования, появляющиеся к концу лета.

Чаще всего на участках встречаются тис ягодный и средний. Они медленно растут, хорошо переносят обрезку и подходят для живых изгородей и фигурной стрижки.

Важно помнить, что все части тиса ядовиты, поэтому его сажают с осторожностью при наличии детей и животных.

Популярные вопросы о неколючих хвойных для дачи

Какие хвойные лучше всего подходят для средней полосы?

Для средней полосы часто выбирают корейскую пихту, лиственницу, тсугу канадскую и тис ягодный (при наличии укрытия на зиму).

Есть ли у неколючих хвойных недостатки?

Да. Например, тсуга плохо переносит засуху, а тис требует осторожности из-за токсичности. Поэтому важно учитывать условия участка.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача растения садоводство
Новости Все >
Подмосковная роскошь без компромиссов: особняк Лепса за 550 млн ищет нового хозяина
Поход в магазин стал испытанием: рост цен в начале 2026 года меняет правила жизни РФ
Бренд на льду и за его пределами: рынок мерча Трактора оказался под проверкой УФАС
Иностранцы приходят — титулы остаются дома: что показывает опыт РПЛ за 25 лет
Столичные клиники охотятся за стоматологами: ставки растут так, будто это новая нефть
Риск до последнего старта: Олимпиада обернулась финальной травмой
Ключевая ставка готовится к развороту: февраль и март могут изменить кредитный рынок
Выход на мороз оборачивается насморком: причина не в простуде и не в иммунитете
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Проценты больше не радуют: рублёвые вклады стремительно теряют доходность
Сейчас читают
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Еда и рецепты
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Недвижимость
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Еда и рецепты
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс Михаил Дёмин В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро Любовь Степушова
Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров
В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро
Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни
Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни
Последние материалы
Секрет идеальной дачи: хвойные, которые не ранят, не капризничают и живут полвека
Обычный картофель больше не будет прежним: попробуйте это — и забудете про пирожки
Стиль будущего, или модный позор? Новый гибрид обуви расколол интернет на два лагеря
Простой, густой и удивительно сытный: фасолевый суп с характером Средиземноморья
Посеяли в мае — клумба взорвалась цветами в июле: растение для нетерпеливых дачников
Без выпечки, без мороки и шансов устоять: шоко-торт, что ломает силу воли напрочь
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Урожай без сюрпризов и сезон без болезней: эта вишня в огороде набирает популярность
Эти даты творят чудеса: томаты взрываются урожаем, если посеять строго по графику
Весна-2026 устроит обувной переворот: вот пары, за которыми уже охотятся стилисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.