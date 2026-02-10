Лук пошёл в стрелку? Ошибка начинается при покупке — как выбрать севок без сюрпризов

Каждую весну многие дачники наступают на одну и ту же граблю: покупают красивый лук-севок, высаживают его на грядку, а летом вместо крупных репок получают стрелки и разочарование. На самом деле проблема чаще всего возникает не из-за почвы или погоды, а из-за неправильного выбора посадочного материала.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лук-севок

Почему лук уходит в стрелку ещё до посадки

Стрелкование — это не каприз растения, а часть его природной программы. Лук рассчитан на двухлетний цикл: в первый год он наращивает луковицу, а во второй — выбрасывает стрелку и дает семена.

Если севок слишком крупный или неправильно хранился, он "решает", что уже готов к цветению. И тогда никакие подкормки, поливы и прополки не смогут убедить его заниматься репкой.

Размер севка: важный нюанс, который многие игнорируют

Покупатели часто берут самые крупные луковички, но именно они чаще уходят в стрелку. Севок делят по диаметру: мелкий до 1 см (овсюжка), средний 1-2 см и крупный — больше 2-2,5 см.

Для весенней посадки лучше всего подходит севок 1-2 см: он достаточно сильный для хорошей репки, но ещё не склонен к цветению. Мелкий севок почти не стрелкуется, но хуже переносит холодную весну, поэтому его чаще сажают под зиму или на зелень.

Как выбрать качественный лук-севок: быстрый чек-лист

На рынке севок может выглядеть идеально, но это не значит, что он подходит для посадки. Чтобы не купить проблемный материал, достаточно проверить несколько деталей.

Луковички должны быть плотными и твёрдыми. Если они легко проминаются пальцами, значит, внутри уже началось гниение.

Донце должно быть сухим и чистым, без тёмных пятен. Плесень или налёт — тревожный сигнал.

Шелуха обязана быть целой и сухой. Если севок голый и блестящий, защитный слой повреждён, а риск болезней выше.

Многое говорит и запах: хороший севок пахнет сухой шелухой и не имеет признаков затхлости.

Почему условия хранения важнее, чем внешний вид

Главная причина стрелкования часто скрыта в том, как севок хранили до продажи. Лук чувствителен к температуре. Если он долго находился в диапазоне от +2 до +15°C, запускается процесс яровизации — растение получает сигнал, что "зима уже прошла" и пора готовиться к цветению.

Именно поэтому севок может выглядеть здоровым, но всё равно уйдет в стрелку после посадки.

Правильное хранение бывает двух типов: либо при температуре около 0…+3°C всю зиму, либо в тепле при +18…+25°C. Самый опасный вариант — промежуточные температуры.

После покупки лучше держать севок дома в сухом месте при комнатной температуре и не убирать его в холодильник.

Подготовка лука-севка перед посадкой

Чтобы снизить риск стрелкования, севок прогревают — это работает на уровне физиологии растения и тормозит цветение. Луковицы держат при +30…+40 °C около 8-10 часов, например рядом с батареей.

Перед посадкой севок снова перебирают, удаляя мягкие и проросшие, и сортируют по размеру. Сажают на глубину так, чтобы над "плечиками" было 2-3 см земли.

Верхушки обрезать не стоит: это ускоряет всходы, но повышает риск инфекций и стрелкования.

"Для дачников ключевая ошибка — ориентироваться на внешний вид, а не на биологический возраст лука. Средний севок даёт стабильный результат именно потому, что ещё не перешёл в фазу генеративного развития и работает на формирование репки", — считает агроном-консультант, обозреватель Pravda. ru Ольга Семёнова.

Восемь сортов лука, которые редко стрелкуются

Даже хороший севок может дать стрелки, если сорт не подходит для вашего климата или условий. Для надежного результата чаще выбирают сорта с пометкой "устойчив к стрелкованию" или "низкий риск цветушности".

Среди проверенных вариантов выделяют Штутгартер Ризен, Золотистый Семко, Центурион, Геркулес F1, Стурон, Румба, Шетана и Ред Барон. Эти сорта хорошо зарекомендовали себя по урожайности и стабильности.

Для длительного хранения чаще выбирают Стурон, Центурион и Геркулес F1, а для раннего употребления подходят Золотистый Семко и Ред Барон. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Популярные вопросы о луке-севке без стрелок

Какой размер севка лучше всего подходит для весенней посадки?

Оптимальным считается диаметр 1-2 см. Такой материал дает крупную репку и редко стрелкуется.

Можно ли избежать стрелкования, если севок был неправильно хранился?

Полностью — нет. Если луковицы прошли яровизацию, они могут уйти в стрелку независимо от ухода.