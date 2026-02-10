Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Курортный рай на шести сотках: южные красавцы, цветут пышнее роз и не боятся морозов

Садоводство

Южная экзотика всё чаще появляется в садах средней полосы. Растения, которые раньше считались исключительно курортными, сегодня успешно зимуют при правильном укрытии. Лагерстремия, гранат и гибискус создают атмосферу южного сада и радуют пышным цветением долгие годы. При этом важно учитывать климатические риски: даже мягкая зима может преподнести сюрпризы, ведь риск возрастает с каждым днём при тёплой зиме.

Южные многолетники в цветении
Фото: Pravda.ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Южные многолетники в цветении

Лагерстремия индийская — индийская сирень в умеренном климате

Современные морозостойкие сорта лагерстремии выдерживают до -23 °C при грамотном укрытии. С июля по сентябрь куст покрывается воздушными соцветиями розового, белого или пурпурного оттенка. Осенью листья окрашиваются в красно-оранжевые тона, а декоративная кора с мраморным рисунком украшает сад даже зимой.

В условиях средней полосы растение достигает 2-3 метров в высоту и способно расти более 50 лет. Главное условие — солнечное место и защита от холодных ветров.

Гранат — яркие цветы и возможные плоды

Карликовые и более устойчивые сорта граната всё чаще высаживают в открытый грунт. Растение любит солнце и хорошо переносит жару. При укрытии выдерживает морозы до -20 °C.

Летом куст украшают ярко-красные цветы, а в благоприятных условиях возможен и урожай. На одном месте гранат может расти 30-40 лет, сохраняя декоративность и компактную форму.

Гибискус садовый — крупные цветы до осени

Садовый гибискус славится эффектными цветами белого, розового, сиреневого и бордового оттенков. Цветение продолжается с июля до осени, создавая выразительный акцент на участке, сообщает PopcornNews.

При укрытии растение переносит морозы до -25 °C, устойчиво к жаре и кратковременной засухе. Срок жизни куста достигает 25-30 лет без потери декоративности. Для успешной зимовки важно соблюдать базовые приёмы защиты — подходы во многом схожи с теми, что применяются, когда зимние заморозки подбираются к саду.

"Экзотические культуры требуют продуманной агротехники: ошибки в укрытии и дренировании почвы чаще приводят к выпреванию, чем сами морозы", — отмечает садовник-практик, обозреватель Pravda. ru Сергей Анатольевич Михеев.

Сравнение южных многолетников для сада

Выбор зависит от задач и климатических условий.

  • Лагерстремия — самая эффектная по декоративности коры и осенней окраске.
  • Гранат — сочетает цветение и возможность получения плодов.
  • Гибискус — лидер по размеру и продолжительности цветения.
  • Морозостойкость — наиболее устойчив гибискус, гранат требует более тщательного укрытия.

Советы по выращиванию шаг за шагом

  • Выберите максимально солнечный и защищённый от сквозняков участок.
  • Подготовьте плодородную, хорошо дренированную почву.
  • Осенью проведите обрезку и организуйте укрытие агроволокном или лапником.
  • Весной постепенно снимайте укрытие, чтобы избежать выпревания.

Популярные вопросы о южных многолетниках

Можно ли выращивать лагерстремию в средней полосе

Да, при выборе морозостойкого сорта и обязательном укрытии.

Плодоносит ли гранат в умеренном климате

При благоприятных условиях возможно формирование плодов.

Какой куст цветёт дольше всего

Садовый гибискус радует цветением с июля до осени.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
