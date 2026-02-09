Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза

Даже зимой сад может выглядеть ярко и выразительно. Достаточно сделать ставку не на цветы, а на декоративные побеги и листву, которые меняют окраску в течение года. Три морозостойких многолетника способны украсить участок без сложного ухода. Похожие приёмы используют и в проектах с декоративными злаками, создающими магию даже в конце сезона, где акцент делается на фактуру и цвет побегов.

Фото: Pravda.ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яркие многолетники в летнем саду

Бересклет Компактус — бордюр, который горит осенью

Этот декоративный кустарник ценят за плотные побеги и кожистые листья. Летом они насыщенно-зелёные, а с наступлением осени становятся розово-бордовыми, создавая эффект яркого акцента на клумбе или в контейнере.

Бересклет хорошо переносит морозы до -30 °C и способен расти на одном месте 25-40 лет. Он теневынослив, легко поддаётся стрижке и подходит для создания живых бордюров, оформления альпийских горок и низких изгородей.

"При выборе кустарников для участка важно учитывать не только декоративность, но и влияние на окружающую среду — некоторые виды могут разрастаться и менять баланс экосистемы", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Валерьевич Никитин.

Дёрен белый — зимний фаворит сада

Дёрен особенно эффектен в холодное время года. Его побеги окрашены в насыщенные красные и коралловые оттенки, которые контрастируют со снегом. Летом куст радует зелёной листвой, а осенью приобретает жёлто-оранжевый тон.

Морозостойкость достигает -40 °C, а срок жизни — до 50 лет. Растение быстро растёт, неприхотливо и легко омолаживается обрезкой, что делает его удобным вариантом для живых изгородей и декоративных групп. В зимних композициях он хорошо сочетается с культурами, где осенний сад может быть ярким до холодов.

Ива пурпурная Нана — компактный акцент

Невысокая декоративная ива с тонкими фиолетово-красными побегами особенно заметна ранней весной. Летом она формирует аккуратный шар из ажурной листвы и хорошо вписывается в современные ландшафтные решения.

Растение выдерживает морозы до -35 °C и живёт 20-30 лет. Ива предпочитает солнечные участки и влажную почву, отлично переносит формирующую стрижку, сообщает PopcornNews.

Декоративные кустарники для сада

Выбор зависит от задач и условий участка.

Бересклет — идеален для бордюров и контейнерного озеленения.

Дёрен — лучший вариант для яркой зимней композиции.

Ива "Нана" — компактное решение для небольших садов.

Морозостойкость — у всех трёх растений высокая, но дёрен выдерживает самые низкие температуры.

Советы по посадке и уходу

Подберите место с учётом освещённости: дёрен и бересклет переносят полутень, ива предпочитает солнце.

Обеспечьте дренаж и рыхлую почву при посадке.

Проводите омолаживающую обрезку ранней весной.

Мульчируйте приствольный круг для сохранения влаги и защиты корней.

Популярные вопросы

Какие растения сохраняют декоративность зимой

Дёрен белый благодаря ярким побегам выглядит эффектно даже под снегом.

Можно ли выращивать их в контейнерах

Бересклет подходит для контейнерного озеленения.

Что выбрать для маленького участка

Компактная ива "Нана" станет оптимальным вариантом.