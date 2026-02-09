Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Цветение, которое не прекращается: кусты будто соревнуются сами с собой за пышность

Садоводство

Мускусные розы — одна из тех садовых "находок", которые удивляют не только красотой, но и выносливостью. Эти растения способны цвести волнами почти весь сезон и при этом не требуют сложного ухода.

Цветы мускусной розы в саду
Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветы мускусной розы в саду

Почему мускусные розы считают особенными

Розы выращивают тысячелетиями — еще в Древнем Риме их ценили как символ роскоши и красоты. С тех пор селекционеры вывели сотни сортов: плетистые и почвопокровные, карликовые и высокие, с махровыми бутонами и простыми цветками, с яркими оттенками и нежной пастелью.

Но среди всего разнообразия есть группа, которую многие садоводы открывают для себя только сейчас. Это мускусные розы — кусты с пышными кистями цветов, характерным "медово-мускусным" ароматом и хорошей устойчивостью к болезням. Они часто становятся удачным выбором для тех, кто хочет красивый розарий без бесконечной борьбы с пятнистостью и капризами погоды.

Что такое мускусные розы и как они появились

Современные мускусные розы чаще всего относятся к группе Hybrid Musk (HMsk). История их популярности началась в начале XX века, когда немецкий селекционер Питер Ламберт вывел сорт Trier. Он стал настоящим прорывом: растение отличалось длительным цветением, нежными кремовыми цветками и обильными соцветиями.

Именно Trier считается основой всей группы. В дальнейшем Ламберт использовал его для создания сильнорослых шрабов и плетистых вариантов с гибкими побегами, небольшим количеством шипов и кистями из десятков бутонов.

Позже селекцию продолжили английские розоводы Джозеф и Флоренс Пембертоны, а затем их коллеги Джон и Энн Бенталл. В других странах мускусными гибридами активно занимались Джорж К. Томас в США и Луи Линс в Бельгии. Благодаря этому сегодня существует уже несколько сотен сортов.

Чем отличаются мускусные розы

Главная черта этих роз — эффектное массовое цветение. Бутоны часто раскрываются почти одновременно, поэтому куст выглядит как цветущий фонтан. Соцветия бывают крупными: иногда в одной кисти распускается до 50 цветков.

Окраска может быть разной — от белой и кремовой до насыщенно-розовой. Чаще встречаются мягкие пастельные тона, но есть и яркие варианты. Цветки могут быть простыми, полумахровыми и махровыми.

Отдельное достоинство — аромат. Его часто описывают как медовый, сладковато-мускусный, с фруктовыми нотами. Для сада это особенно ценно: такие розы становятся настоящим "парфюмерным" акцентом рядом с беседкой, террасой или дорожками.

Особенности выращивания и ухода

Мускусные розы по уходу похожи на флорибунды: их выращивают как шрабы или как плетистые сорта с опорами. Для посадки нужен солнечный участок без сквозняков и рыхлая, хорошо дренированная почва.

Кусты важно не загущать — между ними оставляют минимум 1,5 метра, чтобы снизить риск грибковых болезней. Поливают 1-2 раза в неделю, расходуя не меньше ведра воды на растение, а осенью полив постепенно прекращают.

Подкормки проводят регулярно, начиная со второго года. Обрезку делают весной без сильного укорачивания, а летом удаляют отцветшие соцветия для повторного цветения. В средней полосе молодые кусты на зиму лучше укрывать и пригибать побеги.

"Чаще всего проблемы у роз начинаются не из-за холода, а из-за неправильного укрытия: при плохой вентиляции под материалом образуется влажная среда, и кусты могут выпревать. Поэтому важно защищать растение, но не создавать ему парник", — считает фитопатолог, обозреватель Pravda. ru Наталья Сергеевна Дроздова.

Популярные сорта мускусных роз

Среди самых известных вариантов садоводы часто выделяют Mozart, Buff Beauty, Robin Hood, Sally Holmes и Walferdange. Эти сорта отличаются разной высотой, формой куста и оттенками, но объединяет их мощное цветение и высокая декоративность.

Например, Mozart известен биколорными бело-розовыми цветками, Buff Beauty славится густомахровыми абрикосовыми бутонами и фруктовым ароматом, а Sally Holmes может вырастать очень высокой и подходит для выращивания на опоре. Об этом сообщает Огород. ru.

Популярные вопросы о мускусных розах

Можно ли выращивать мускусные розы в полутени?

Да, многие сорта хорошо переносят полутень и даже сохраняют более насыщенный цвет лепестков.

Нужно ли укрывать мускусные розы зимой?

Это зависит от сорта и региона. В средней полосе чаще всего укрытие рекомендуется, особенно для молодых кустов.

Какие мускусные розы самые неприхотливые?

Садоводы часто выделяют Buff Beauty, Robin Hood и Sally Holmes как устойчивые и надежные сорта.

Темы цветы растения садоводство
