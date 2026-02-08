Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Данилов

Эти помидоры называют золотыми не ради цвета: проверенные фавориты для щедрых грядок

Садоводство

Жёлтые томаты давно перестали быть редкостью: многие дачники выращивают их не только ради красоты, но и из-за мягкого вкуса. Такие плоды часто менее кислые, хорошо подходят для салатов и домашних заготовок. Особую популярность получили сорта с "золотым" оттенком — они эффектно смотрятся на грядке и дают стабильный урожай. .

Желтые томаты на ветке
Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов is licensed under publiс domain
Желтые томаты на ветке

Почему "золотые" томаты ценят на даче

Большинство жёлтоплодных сортов отличаются сочной мякотью и приятным вкусом. Их часто выбирают те, кто не любит резкую кислотность. Кроме того, яркие плоды красиво выглядят в теплице и на открытых грядках, а в банках делают ассорти более аппетитным.

Самые крупные сорта: для салатов и сока

Среди гигантов выделяют старинный сорт 'Мамонт немецкий золотой', выведенный ещё в 1880-х годах. Это биф-томат с мясистой мякотью, высоким содержанием сухого вещества и крупными плодами до 500 г и больше. Кусты вырастают до 2 метров и требуют теплицы или хорошей опоры.

Ещё один крупноплодный вариант — 'Золотая королева'. Сибирский сорт хорошо растёт даже в сложных условиях. Плоды могут достигать 700 г, а кусты обычно не превышают 1 метра, поэтому сорт подходит и для плёночных укрытий, и для открытого грунта.

Популярные универсалы: надёжный выбор

Очень востребован сорт 'Золотой ананас' - американская классика с крупными плоскоокруглыми плодами по 200-600 г. Его выращивают и в теплицах, и в открытом грунте, а первые томаты обычно бывают самыми большими.

Не менее известен 'Золотой Кенигсберг', созданный на основе популярного красного "родственника". Он даёт удлинённые плотные плоды, хорошо переносит условия открытого грунта и стабильно плодоносит в теплице.

Гибриды: урожайность и устойчивость

Для тех, кто хочет предсказуемый результат, подойдут гибриды. Например, 'Золотой мужичок F1' - раннеспелый вариант с плодами по 200-220 г, который отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням.

Также дачники хвалят 'Золотую тёщу F1' - гибрид уральской селекции с оранжевыми плодами по 150-200 г. Он хорошо завязывает кисти и подходит для свежих блюд. Об этом сообщает 7dach.

Компактные сорта для банок и грядок

Если нужен урожай с небольшого куста, стоит присмотреться к сорту 'Золотое сердце'. Он даёт красивые плоды по 90-130 г, подходит для открытого грунта и часто используется для цельноплодного консервирования.

Для заготовок также подходит сорт 'Золотое руно'. Он раннеспелый, неприхотливый и даёт плотные плоды по 90-100 г. А сорт 'Золотой лимон' ценят за оригинальную форму и способность не трескаться при консервировании.

Черри и декоративные сорта

Любителям мини-томатов часто советуют сорт 'Золотая кисть' - он формирует длинные грозди с плодами по 25-30 г, напоминающими маленькие лампочки. Сорт выращивают в теплице, ценят за сладость и обильное плодоношение.

"Всхожесть отличная, и в агротехнике просты, растут, как сорняки, только поливать не забывать. Вкус — сладкий, но не приторный, чем грешат некоторые современные сорта, а присутствует именно помидорная сладость, с легкой ноткой кислинки при раскусывании", — считает Агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Среди гибридов черри выделяют 'Золотой колокольчик F1' - он даёт кисти по 8-10 ярких плодов, которые отлично подходят для закусок и цельноплодных заготовок.

Плюсы и минусы золотых сортов

Золотистые томаты выбирают не только за цвет, но и за удобство в кулинарии. При этом некоторые сорта требуют подвязки и формирования.

Плюсы:

  • эффектный внешний вид плодов;
  • мягкий вкус без сильной кислоты;
  • хороши для салатов и консервирования;
  • многие сорта дают мясистые плоды.

Минусы:

  • высокорослые сорта нуждаются в подвязке;
  • часть разновидностей лучше растёт в теплице;
  • гибриды не позволяют собирать семена.

Советы по выращиванию 

  1. Подбирайте сорт под условия участка — теплица или открытый грунт.
  2. Индетерминантные кусты формируйте в 1-2 стебля и подвязывайте.
  3. Поливайте регулярно, но без застоя воды.
  4. Проветривайте теплицу, чтобы снизить риск болезней.
  5. Для консервирования выбирайте плотные плоды среднего или малого размера.

Популярные вопросы о золотых томатах

Какие сорта самые крупные?

Среди гигантов чаще всего выделяют 'Мамонт немецкий золотой', 'Золотую королеву' и 'Золотой ананас'.

Что лучше для консервирования?

Для банок подойдут 'Золотое руно', 'Золотой лимон', 'Золотое сердце' и черри 'Золотой колокольчик F1'.

Что выбрать: сорт или гибрид?

Сорт удобен для сбора семян, а гибрид лучше, если важны устойчивость и стабильный урожай.

Автор Алексей Данилов
Алексей Данилов — специалист по овощным культурам открытого грунта, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
