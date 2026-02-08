Эти помидоры называют золотыми не ради цвета: проверенные фавориты для щедрых грядок

Жёлтые томаты давно перестали быть редкостью: многие дачники выращивают их не только ради красоты, но и из-за мягкого вкуса. Такие плоды часто менее кислые, хорошо подходят для салатов и домашних заготовок. Особую популярность получили сорта с "золотым" оттенком — они эффектно смотрятся на грядке и дают стабильный урожай. .
Большинство жёлтоплодных сортов отличаются сочной мякотью и приятным вкусом. Их часто выбирают те, кто не любит резкую кислотность. Кроме того, яркие плоды красиво выглядят в теплице и на открытых грядках, а в банках делают ассорти более аппетитным.
Среди гигантов выделяют старинный сорт 'Мамонт немецкий золотой', выведенный ещё в 1880-х годах. Это биф-томат с мясистой мякотью, высоким содержанием сухого вещества и крупными плодами до 500 г и больше. Кусты вырастают до 2 метров и требуют теплицы или хорошей опоры.
Ещё один крупноплодный вариант — 'Золотая королева'. Сибирский сорт хорошо растёт даже в сложных условиях. Плоды могут достигать 700 г, а кусты обычно не превышают 1 метра, поэтому сорт подходит и для плёночных укрытий, и для открытого грунта.
Очень востребован сорт 'Золотой ананас' - американская классика с крупными плоскоокруглыми плодами по 200-600 г. Его выращивают и в теплицах, и в открытом грунте, а первые томаты обычно бывают самыми большими.
Не менее известен 'Золотой Кенигсберг', созданный на основе популярного красного "родственника". Он даёт удлинённые плотные плоды, хорошо переносит условия открытого грунта и стабильно плодоносит в теплице.
Для тех, кто хочет предсказуемый результат, подойдут гибриды. Например, 'Золотой мужичок F1' - раннеспелый вариант с плодами по 200-220 г, который отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням.
Также дачники хвалят 'Золотую тёщу F1' - гибрид уральской селекции с оранжевыми плодами по 150-200 г. Он хорошо завязывает кисти и подходит для свежих блюд. Об этом сообщает 7dach.
Если нужен урожай с небольшого куста, стоит присмотреться к сорту 'Золотое сердце'. Он даёт красивые плоды по 90-130 г, подходит для открытого грунта и часто используется для цельноплодного консервирования.
Для заготовок также подходит сорт 'Золотое руно'. Он раннеспелый, неприхотливый и даёт плотные плоды по 90-100 г. А сорт 'Золотой лимон' ценят за оригинальную форму и способность не трескаться при консервировании.
Любителям мини-томатов часто советуют сорт 'Золотая кисть' - он формирует длинные грозди с плодами по 25-30 г, напоминающими маленькие лампочки. Сорт выращивают в теплице, ценят за сладость и обильное плодоношение.
"Всхожесть отличная, и в агротехнике просты, растут, как сорняки, только поливать не забывать. Вкус — сладкий, но не приторный, чем грешат некоторые современные сорта, а присутствует именно помидорная сладость, с легкой ноткой кислинки при раскусывании", — считает Агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.
Среди гибридов черри выделяют 'Золотой колокольчик F1' - он даёт кисти по 8-10 ярких плодов, которые отлично подходят для закусок и цельноплодных заготовок.
Золотистые томаты выбирают не только за цвет, но и за удобство в кулинарии. При этом некоторые сорта требуют подвязки и формирования.
Среди гигантов чаще всего выделяют 'Мамонт немецкий золотой', 'Золотую королеву' и 'Золотой ананас'.
Для банок подойдут 'Золотое руно', 'Золотой лимон', 'Золотое сердце' и черри 'Золотой колокольчик F1'.
Сорт удобен для сбора семян, а гибрид лучше, если важны устойчивость и стабильный урожай.
