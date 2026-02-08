Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Клумба вызывает зависть, а уход почти не нужен: многолетники с характером и секретом

Пока одни дачники год за годом высаживают на клумбах пионы, лилии и флоксы, другие находят растения, которые делают сад по-настоящему необычным. Есть многолетники, о которых мало говорят, хотя они способны превратить участок в эффектный цветник почти без хлопот.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Цветочный сад

Пенстемон: яркие "свечи" на всё лето

Этот многолетник долгое время считали слишком капризным, но современные сорта хорошо зимуют в средней полосе при лёгком укрытии. Пенстемон ценят за выразительную форму: его соцветия выглядят как плотные вертикальные колосья и отлично "держат" композицию.

Цветение начинается в июне и может продолжаться до сентября. Это редкость для многолетников: многие растения к середине лета уже заканчивают сезон. Оттенки бывают разными — от нежно-розовых и сиреневых до коралловых и насыщенно-фиолетовых.

Лучшее место для пенстемона — солнечный участок с лёгкой почвой. Важно избегать застоя воды: если грунт плотный, стоит добавить песок или мелкий дренаж. После первой волны цветения соцветия желательно срезать — тогда растение быстрее даст новые побеги.

Котовник Фассена: "лаванда" без капризов

Котовник Фассена часто недооценивают, считая его слишком простым. На деле это один из самых удачных многолетников для садов, где нужен длительный декоративный эффект без постоянного ухода.

Он формирует пышные кусты, которые выглядят как сиренево-голубое облако. Серебристая листва помогает смягчать яркие краски, поэтому котовник часто используют рядом с розами, пионами и лилиями. В цветниках он играет роль фона и "партнёра", который подчёркивает более крупные цветы.

После основной волны цветения в июне кусты можно подстричь на высоту 10-15 см. Уже через несколько недель котовник снова зацветёт и сохранит аккуратный вид до осени.

"Главное условие — солнце. В тени побеги вытягиваются и могут полегать. К почве растение почти не требовательно, а разрастается активно, но без агрессии." — считает Агроном-консультант, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Астранция: звёздные цветы для тенистых уголков

Астранция, которую иногда называют звёздовкой, сначала кажется неброской. Но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что её соцветия выглядят необычно и даже "космически".

То, что выглядит как цветок, на самом деле представляет собой зонтик-соцветие с прицветниками, напоминающими маленькие звёзды. Астранция хорошо смотрится в садах природного стиля, возле дорожек и в тенистых местах, где другие культуры цветут слабо.

Это один из лучших вариантов для приствольных кругов деревьев, северной стороны дома или участков рядом с забором. При этом растение подходит и для срезки: в вазе астранция может стоять до двух недель.

Ей нужна умеренно влажная почва без заболачивания. После цветения кусты не теряют декоративности, а резная листва остаётся красивой до осени.

Сравнение пенстемона, котовника и астранции

Эти растения подходят для разных задач. Пенстемон идеален для парадных клумб и солнечных миксбордеров, где нужны высокие вертикальные акценты. Котовник — универсальный "заполнитель" переднего плана и отличный компаньон для розариев. Астранция помогает оживить тенистые зоны и делает их не менее эффектными, чем солнечные цветники. Об этом сообщает Юга.

"Если участок сухой и жаркий, проще всего приживётся котовник. Для яркого летнего цветения в солнечном месте лучше выбрать пенстемон. А если хочется красоты под деревьями и у северных стен, без астранции не обойтись." — считает Консультант по сезонным работам в саду, обозреватель Pravda. ru Ирина Павловна Колесникова.

Плюсы и минусы необычных многолетников

Плюсы таких растений очевидны.

  • они многолетние и растут на одном месте годами;
  • хорошо сочетаются с розами, декоративными злаками, хостами и папоротниками;
  • подходят для разных зон участка — от солнечных склонов до густой тени;
  • не требуют постоянных подкормок и сложного ухода.

Есть и минусы, о которых важно помнить.

  • некоторые сорта пенстемона требуют укрытия зимой;
  • астранция любит влагу и хуже развивается в пересушенной почве;
  • котовник при недостатке солнца может потерять форму.

Советы по посадке и выращиванию многолетников

  1. Подбирайте место заранее. Пенстемон и котовник лучше сажать на солнечных участках, астранцию — в полутени или тени.
  2. Следите за влажностью почвы. Котовник проще переносит засуху, астранция требует регулярного полива.
  3. Делайте обрезку вовремя. У котовника и пенстемона удаление отцветших побегов помогает получить вторую волну цветения.
  4. Используйте мульчу. Она помогает сохранять влагу, защищает корни и делает клумбу аккуратнее.
  5. Не бойтесь сочетаний с другими культурами. Эти растения хорошо смотрятся рядом с розами, лавандой, эхинацеей, шалфеем, хостами и декоративными травами.

Популярные вопросы о необычных многолетниках для дачи

Какие многолетники лучше всего подходят для тенистого участка?

Если участок находится под деревьями или с северной стороны дома, оптимальный вариант — астранция. Она хорошо цветёт даже в условиях недостатка солнца.

Что проще выращивать новичку: пенстемон, котовник или астранцию?

Самым неприхотливым считается котовник Фассена. Он спокойно переносит жару, быстро разрастается и не требует сложного ухода.

Можно ли сочетать эти растения в одном цветнике?

Да, но важно учитывать условия. Пенстемон и котовник лучше размещать на солнечной стороне, а астранцию — ближе к тенистым зонам или рядом с более высокими растениями.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
