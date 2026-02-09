Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником

Садоводство

Гвоздика — тот самый цветок, который редко становится главным героем клумбы, но именно он делает сад "живым" и завершённым. Она может быть ароматной, пышной, миниатюрной или почти экзотической, а разновидностей у неё столько, что можно собрать целую коллекцию. Причём некоторые виды цветут до осени, другие подходят для сухих мест, а третьи легко растут даже в контейнерах.

Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему гвоздику так любят садоводы

Гвоздика хороша тем, что не требует сложного ухода и отлично вписывается в разные стили цветников — от природного до строгих клумб. Многие виды предпочитают солнечные участки и суховатую почву, поэтому идеально подходят для мест, где плохо растут капризные розы или гортензии.

Главное правило при выращивании — избегать застоя воды. На сыром участке гвоздика может плохо зимовать и терять декоративность.

"Для гвоздики важнее всего стабильная структура грунта: если почва регулярно пересыхает и затем резко заливается, корни начинают страдать даже у самых выносливых сортов", — считает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Михайлович Лыткин.

Многолетние гвоздики: ароматные и выносливые

Большинство многолетних гвоздик в природе растут на солнечных сухих местах, поэтому в саду любят те же условия. Зато в ответ радуют стойким цветением и часто выраженным ароматом.

Гвоздика перистая

Одна из самых красивых — гвоздика перистая (венгерская). Её лепестки будто нарезаны тонкими полосками, а цветки выглядят ажурно. Особенно впечатляют сорта "Дыхание любви" и "Радуга любви": они долго цветут и заметно пахнут, причём аромат ощущается даже на расстоянии.

Гвоздика песчаная

Этот вид известен сортом "Ностальжи" с белыми цветками и сильно бахромчатыми лепестками. Растение выглядит воздушно и нежно, при этом прекрасно переносит засуху и может цвести почти до осени.

Гвоздика пышная

У неё лепестки ещё более "лохматые", почти нитевидные. Цветки сладковато пахнут, а сами кусты могут достигать 40 см. Часто продаётся сортосмесью разных оттенков — от белого до малинового.

Гвоздика травянка

Один из самых неприхотливых видов. Формирует плотные кустики-подушки, особенно эффектные на гравийной отсыпке. Цветёт долго — иногда до поздней осени, но яркого аромата почти не имеет.

Гвоздика сизая

Отличается сизоватой листвой и компактной формой. Цветёт обильно, часто полтора месяца подряд, а аромат у неё заметный и приятный.

Двулетние гвоздики: пик красоты на второй год

Некоторые виды считаются многолетниками, но особенно декоративны именно на второй сезон. Поэтому их часто выращивают как двулетники.

Гвоздика турецкая

Абсолютный лидер среди садовых гвоздик. Она ароматная, яркая, универсальная и хорошо растёт даже в полутени. У неё огромное количество сортов и серий, включая гибриды, которые способны зацвести уже в год посева.

Особенно интересен гибрид "Новерна клоун F1" — его соцветия меняют оттенки по мере взросления цветков.

Гвоздика садовая гренадин

Цветёт около двух месяцев, цветки бывают простыми или махровыми. Этот вид ценят за широкую палитру, включая редкий для гвоздик жёлтый цвет. Например, сорт "Леди в жёлтом" выглядит очень необычно. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Однолетние гвоздики: быстро растут и цветут до заморозков

Такие гвоздики тоже могут быть многолетними по природе, но в средней полосе зимовать не способны. Зато за один сезон превращаются в яркое украшение клумбы.

Гвоздика китайская

Цветёт сначала обильно летом, затем менее активно — до холодов. Хорошо переносит солнце и полутень. Современные сорта чаще компактные, до 25-30 см, а окраски бывают самые разные — с каймой, полосками, кольцами.

Гвоздика Геддевига

Разновидность китайской гвоздики, которая прославилась необычными тёмными цветками. Некоторые сорта выглядят почти чёрными с белой каймой, что делает их эффектным акцентом в цветнике.

Гвоздика Шабо

Её нужно сеять рано — до цветения проходит около пяти месяцев. Зато потом она радует всё лето крупными махровыми ароматными цветками. Осенью куст можно пересадить в горшок и сохранить дома, а весной размножить черенками.

Популярные вопросы о гвоздиках для цветника

Какие гвоздики самые ароматные?

Перистая, песчаная, пышная и гвоздика Шабо обычно пахнут сильнее остальных.

Можно ли выращивать гвоздику в контейнере?

Да, особенно хорошо подходят турецкая гвоздика и компактные сорта китайской.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
