Азиатская диковинка, цветущая без листьев: мистический акцент для вашего участка

Ликорис выглядит так, будто его привезли прямиком из японского аниме: тонкие "резные" лепестки, длинные тычинки и яркие цветы, которые вспыхивают на клумбе в начале осени. Его называют по-разному — паутинная лилия, огненный факел, хиганбана и даже "цветок смерти", хотя на деле это просто эффектный луковичный многолетник. В Европе и США его давно выращивают как декоративную культуру, и на дачном участке он тоже способен стать настоящей сенсацией.

Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущий ликорис

Почему ликорис считают символом осени

В Южной и Восточной Азии ликорис символизирует конец лета и начало осени. Он цветёт в конце августа — сентябре, иногда до равноденствия, поэтому получил название "хиганбана", связанное с буддийским праздником Хиган.

С цветком связано много легенд: считается, что красные ликорисы растут у мифической реки, по которой души уходят в загробный мир, поэтому их часто высаживали на кладбищах. Сегодня в Японии растение выращивают в парках и используют его образ в декоре.

Что это за растение и чем оно отличается от лилий

Ликорис не относится к настоящим лилиям: это растение семейства Амариллисовые с шаровидной луковицей. Весной он выпускает длинные листья до 30-60 см, которые затем отмирают.

Позже появляется цветонос до 70 см с 4-8 крупными цветками разных оттенков. Из-за длинных тычинок ликорис напоминает паука или фейерверк.

Цветёт около двух недель, после чего снова отрастают листья. Семена образуются редко, многие виды размножаются только луковицами.

Почему ликорис так любят художники и дизайнеры

Ликорис часто появляется в японской культуре: в манге, иллюстрациях и аниме. Обычно его используют в мистических или драматических сюжетах, ведь цветок выглядит необычно и даже немного "магически". Народные названия тоже добавляют ему таинственности — например, "лисий факел" связан с образом кицунэ, легендарной лисы-оборотня.

При этом сегодня ликорис давно перестал быть исключительно символом печали. В современных садах он воспринимается как эффектное растение для осеннего акцента. Об этом сообщает Огород. ru.

Как вырастить ликорис на участке

Ликорис любит влагу и особенно хорошо цветёт рядом с водоёмами, но застой воды у корней ему вреден. Для посадки лучше выбрать рыхлую плодородную почву нейтральной или слабокислой реакции.

Освещение должно быть умеренным. Идеальный вариант — полутень, например под кронами деревьев. На ярком солнце листья могут получать ожоги, а в полной тени цветение становится слабее.

Высаживают ликорис осенью, примерно за месяц до заморозков. Луковицы размещают на расстоянии около 30 см, а глубину делают примерно 15 см. На дно лунки часто добавляют песок, чтобы улучшить дренаж.

Уход за растением: что важно помнить

Ликорису нужен регулярный полив без переувлажнения, особенно в период роста листьев и цветоносов. Также важно рыхлить почву и удалять сорняки.

Подкармливают растение обычно дважды: весной и в конце лета перед цветением, используя комплексные удобрения для луковичных.

К вредителям ликорис устойчив, но иногда луковицы повреждают личинки мух — помогают профилактика и правильный уход.

Зимовка и пересадка

Ликорис считается теплолюбивым, поэтому в большинстве регионов России его обязательно укрывают на зиму. Перед холодами удаляют увядшие листья и цветоносы, а затем прикрывают посадки сухой листвой или лапником.

Пересадку проводят примерно раз в пять лет. Растение делят на дочерние луковицы, но стоит учитывать: после пересадки ликорис может не цвести 1-2 сезона.

Важно помнить и о безопасности: все части растения, особенно луковицы, ядовиты. Работать с ним лучше в перчатках, особенно если в саду бывают дети или домашние животные.

"При выращивании ликориса важно помнить, что его сок и луковицы содержат токсичные соединения, и даже краткий контакт с кожей у чувствительных людей может вызвать раздражение", — считает токсиколог, обозреватель Pravda. ru Игорь Владимирович Седов.

Популярные вопросы о ликорисе

Можно ли выращивать ликорис в России?

Да, но в большинстве регионов ему потребуется укрытие на зиму, так как растение теплолюбивое.

Почему ликорис цветёт без листьев?

Это особенность культуры: листья появляются весной и отмирают, а цветонос развивается позже, в конце лета.

Можно ли выращивать ликорис в горшке дома?

Да, растение подходит и для комнатного выращивания, если обеспечить ему свет, влагу и правильный режим покоя.