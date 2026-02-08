Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Белые кисти свисают, как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов

Садоводство

Робиния в саду способна за считанные дни превратить участок в настоящее ароматное облако. Во время цветения дерево покрывается белыми кистями, которые выглядят эффектно и создают ощущение южного сада. Многие знают его как "белую акацию", хотя это название не совсем точное.

Акация в саду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Акация в саду

Почему белая акация — это робиния

В ботанике "белая акация" не считается настоящей акацией. Настоящие акации чаще всего вечнозелёные и в России практически не встречаются в естественной среде. Дерево, которое растёт в садах и даёт знаменитый "белый" мёд, называется робиния лжеакациевая (Robinia pseudoacacia).

Родом она из Северной Америки, а в Россию попала через Европу. Сейчас робиния хорошо растёт южнее линии Курск — Воронеж — Саратов, но отдельные деревья встречаются и севернее, включая Московскую область. Если крона подмерзает, растение часто восстанавливается за счёт поросли.

Чем полезна робиния для участка

Робиния ценится не только за красоту. Это быстрорастущее дерево, которое хорошо переносит засуху, ветер, дым и загазованность. Поэтому её часто используют для озеленения, посадки лесополос и укрепления склонов.

"В декоративном плане робиния интересна круглый год: летом — зелёная листва, весной и в начале лета — цветение, а зимой ветви украшают длинные бобы. На молодых побегах могут быть колючки, но с возрастом они исчезают." — считает Ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda. ru Анна Романовна Беспалова.

Популярные сорта белой акации

Селекция робинии ведётся давно, и декоративных форм у неё много. Один из известных сортов — "Фризия" (Robinia pseudoacacia "Frisia') с золотистой листвой. В средней полосе она чаще растёт кустарником, а на юге превращается в крупное дерево.

Также встречается "Анна Ирена" (Robinia pseudoacacia "Anna Irena') с бело-розовыми цветками. Этот сорт может цвести дважды — летом и в начале осени. Необычно смотрится "Тортуоза" (Robinia pseudoacacia "Tortuosa') со спиралевидными ветвями, а компактная "Твисти Бэйби" (Robinia pseudoacacia "Twisty Baby') подходит для небольших участков.

Как выращивать белую акацию

Самый простой способ размножения — корневая поросль. Достаточно выкопать побег с частью корня, стараясь сохранить мелкие корешки. При транспортировке корни лучше завернуть во влажную ткань, а после посадки временно прикрыть растение нетканым материалом от солнца.

Выращивание из семян тоже возможно, но потребуется обработка. Семена на несколько секунд заливают кипятком, затем быстро охлаждают в холодной воде и высевают. Для роста нужна температура от 20 °C. Молодые растения лучше оставить на зиму в "школке", а пересаживать на постоянное место уже на следующий год. В первую зиму укрытие обязательно.

Для посадки робинии выбирают солнечное место без застоя воды и с глубокими грунтовыми водами. Она лучше развивается на рыхлой слабощелочной почве. Перед зимой иногда используют настой золы, так как робиния любит щелочную среду. Об этом сообщает "Ботаничка".

Плюсы и минусы робинии

Робиния подходит тем, кто хочет красивое цветущее дерево и одновременно практичное растение для участка. Она хорошо смотрится в ландшафтном дизайне, быстро растёт и считается отличным медоносом.

Однако есть и особенности: дерево активно образует поросль и может постепенно разрастаться, а у молодых побегов встречаются колючки. Эти нюансы стоит учитывать при выборе места посадки.

Советы по выращиванию робинии

  1. Выберите солнечное место, защищённое от холодного ветра.
  2. Избегайте участков с застоем воды и близкими грунтовыми водами.
  3. Посадите поросль или саженец в рыхлую почву.
  4. Первое время притеняйте растение нетканым материалом.
  5. Молодые деревца обязательно укрывайте в первую зиму.
  6. При необходимости используйте золу для поддержания слабощелочной реакции почвы.

Популярные вопросы о робинии в саду

Можно ли выращивать белую акацию в средней полосе?

Да, но лучше выбирать более зимостойкие формы и помнить, что дерево может подмерзать.

Почему робиния даёт поросль?

Это природная особенность растения, которая помогает ему быстро восстанавливаться.

Что лучше выбрать для участка — дерево или кустарниковые виды?

Для просторного сада подходит робиния лжеакациевая, а для небольшого участка удобнее компактные сорта или кустарниковые виды.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
