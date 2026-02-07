Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди

Садоводство

Лето на участке хочется продлить как можно дольше, особенно когда большинство цветов уже быстро отцветает. Поэтому садоводы всё чаще выбирают декоративные кустарники, которые выглядят эффектно и при этом не требуют сложного ухода. Одним из таких вариантов стала вейгела — растение, способное буквально залить сад алым цветом. Об этом сообщает "Стерлеград".

Алый кустарник в саду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Алый кустарник в саду

Цветение, которое не заканчивается до осени

Вейгела заслужила популярность благодаря своему редкому качеству — почти непрерывному цветению. Первые бутоны появляются в конце мая, а яркие красные соцветия держатся до октября. Цветение идёт волнами, и каждый раз куст будто вспыхивает новыми "шапками" насыщенного алого оттенка.

В период активности цветков зелёные листья почти не заметны: густая крона закрывается яркими трубчатыми бутонами. Такой эффект делает кустарник настоящим акцентом в саду — особенно в композициях, где важен сильный цветовой контраст.

Почему растение называют находкой для российского климата

Вейгела относится к кустарникам, которые хорошо чувствуют себя в умеренных широтах. Она вырастает примерно до 1,5 метра, при этом остаётся компактной и аккуратной, сохраняя симметричную форму без постоянной стрижки.

Сорт отличается высокой морозостойкостью — выдерживает понижение температуры до -35°C. Это делает его подходящим для большинства регионов России. Молодые растения, особенно в первые зимы, желательно укрывать лапником или агроволокном, чтобы корневая система быстрее адаптировалась.

"Для широт с нестабильным климатом это растение — настоящая находка. Оно легко приживается, не вымерзает и дарит невероятное цветение даже без сложных агротехнических приёмов", — считает Ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda. ru Анна Романовна Беспалова.

Какие условия нужны для пышного цветения

Главное правило при посадке — не прятать куст в густую тень. Вейгела способна расти в полутени, но именно солнце раскрывает её потенциал и делает цветение максимально обильным.

"В тени вейгела будет зелёной, но не такой впечатляющей. Для ярких акцентов лучше выбирать хорошо освещённые места", — считает Агроном-консультант, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Почва лучше всего подходит лёгкая и рыхлая, с хорошей воздухопроницаемостью. Если участок с тяжёлой глиной, обязательно нужен дренаж: застой воды может привести к ослаблению корней и снижению декоративности.

Полив требуется умеренный, особенно в жару. Также помогает сезонная подкормка: весной — азотные удобрения, а ближе к цветению и осени — калий и фосфор.

Обрезку обычно проводят после первой волны цветения. Это стимулирует образование новых побегов, а значит, и повторное появление бутонов. В регионах с резкими перепадами температуры важно учитывать и общие принципы зимнего ухода за садом, чтобы декоративные культуры не теряли силу весной.

Где вейгела смотрится особенно эффектно

Её используют как одиночный акцент, который выделяется на фоне газона или дорожек. Также она удачно сочетается с хвойниками — туями, можжевельниками и елями, где красные цветы выглядят особенно выразительно.

Кустарник подходит и для живой изгороди: посадки получаются плотными и яркими, при этом выглядят более нарядно, чем классические зелёные варианты. Хорошо смотрится рядом с лавандой, хостами, шалфеем, а также с почвопокровными растениями.

Плюсы и минусы вейгелы

Этот сорт считается неприхотливым, но, как и у любого растения, у него есть особенности.

  • продолжительное цветение с мая по октябрь
  • яркий красный оттенок
  • высокая морозостойкость
  • аккуратная форма куста без сложной стрижки

Однако есть и моменты, которые важно учитывать. Без солнца растение не покажет максимальной декоративности. При плохом дренаже куст может развиваться медленнее. А молодые саженцы желательно защищать зимой.

  • в тени цветение становится слабее
  • не любит застой воды
  • первые зимы требуют лёгкого укрытия

Советы по посадке вейгелы

  1. Выберите солнечное или слегка затенённое место, защищённое от сильного ветра.
  2. Подготовьте посадочную яму и сделайте слой дренажа из щебня или керамзита.
  3. Используйте лёгкую плодородную почву, можно добавить перегной и немного песка.
  4. Посадите саженец так, чтобы корневая шейка оставалась на уровне земли.
  5. Хорошо полейте и замульчируйте приствольный круг корой или торфом.
  6. Весной проведите лёгкую подкормку, а после первой волны цветения — обрезку.

Популярные вопросы о вейгеле

Можно ли выращивать вейгелу в контейнере?

Да, сорт подходит для контейнерного выращивания. Важно обеспечить дренаж и регулярный полив в жаркие периоды.

Что лучше для яркого сада: вейгела или гортензия?

Гортензия эффектна, но более требовательна к почве и уходу. Вейгела All Summer Red выигрывает по длительности цветения и легче переносит морозы.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения садоводство
Новости Все >
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Космос с выжженным центром: на зимнем небе обнаружили структуру колоссальных размеров
Штраф за это нарушение резко вырастет с 9 января: что именно изменится в России ПДДРФ
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Тихая альтернатива Дубаю: новое направление привлекло россиян — без виз и высоток
Золотая подушка безопасности: резервы России обновили рекорд без громких заявлений ЦБ
Сейчас читают
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Садоводство, цветоводство
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Садоводство, цветоводство
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Красота и стиль
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Популярное
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода

Лапчатка кустарниковая способна цвести с июня до осени без постоянного полива и подкормок. Почему её выбирают дачники и как ухаживать.

Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков
Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков
Ток на десятилетия вперёд: разработка из Челябинска получила признание в Кремле
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Океан раскрыл нового властелина: даже киты и акулы не могут ему противостоять
Солянка без тяжести: куриный вариант с быстрым бульоном стал любимцем зимы
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Последние материалы
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
8 февраля: приговор Джордано Бруно, роковая дуэль и как войну замолчали
Омск не удерживает людей: куда уезжают жители и почему ищут новое место для жизни
На старой плёнке — жизнь, которую забыли: кадры открыли тайну безымянной семьи
Пить больше воды проще, чем кажется: один план меняет режим без стресса и насилия
Гарантийная защита тает, как дым: стоит докопаться до условий — и иллюзия рассыпается
Эстетика, что не стареет: пара, объединяющая спорт и высокую моду без компромиссов
Хотите сияние, а получите усталость: новый модный тренд скрывает неприятный эффект
Не узнаёте свои волосы в зеркале? Эти маски, помогут спасти даже безнадёжные случаи
Лают реже будильника: самые спокойные породы собак для городской квартиры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.