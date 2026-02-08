Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Хотите больше вау-эффекта? 8 кустарников с цветами, которые затмят гортензию

Садоводство

Гортензия давно стала главным украшением дачных участков: её пышные "шапки" сложно не заметить, а один куст способен преобразить весь сад. Но иногда хочется чего-то другого — более необычного, менее привычного и не такого "как у всех". К счастью, есть немало кустарников с крупными цветками, которые могут стать достойной заменой гортензии и при этом выглядеть не менее эффектно.

Цветы чубушника
Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветы чубушника

Почему садоводы ищут альтернативу гортензии

Гортензия красива, но не всегда удобна. Она требует правильной почвы, грамотной обрезки и ухода, а некоторые сорта плохо переносят суровые зимы. Кроме того, это растение стало настолько популярным, что на многих участках выглядит уже слишком привычно.

Если хочется выделиться и добавить саду индивидуальности, стоит присмотреться к другим кустарникам с крупными цветами или роскошным цветением.

"Часто проблема не в самом кустарнике, а в том, что садоводы игнорируют структуру почвы и режим влаги, а именно эти факторы решают, будет ли цветение стабильным и мощным из года в год", — считает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Михайлович Лыткин.

Камелия — роскошный куст с цветами до 12 см

Камелия из семейства Чайные ценится за крупные махровые цветки до 12 см. В средней полосе в открытом грунте почти не растёт: ей нужен мягкий климат, полутень, кислая влажная почва и защита от ветра.

Магнолия — цветение, которое невозможно забыть

Некоторые виды магнолии подходят даже для средней полосы (звёздчатая, кобус, Лебнера). Цветки около 8 см, белые или розовые. Растению нужны солнце, рыхлая почва и укрытое от ветра место.

Парковые и кустовые розы — классика с крупными бутонами

Розы остаются лидерами по размеру цветков: у отдельных сортов они превышают 15 см. Но кусты требуют регулярного ухода и укрытия на зиму.

Садовый гибискус — яркий акцент для тёплых регионов

Сирийский гибискус даёт цветки 8-12 см самых разных оттенков. Теплолюбив, поэтому лучше растёт в Крыму и на Кавказе, а в средней полосе требует серьёзного укрытия.

Рододендрон — эффектное цветение для кислых почв

Рододендроны цветут обильно и бывают разных оттенков. В средней полосе приживаются катевбинский, японский, Шлиппенбаха. Им нужна кислая почва, полутень и защита от ветра.

Чубушник — садовый жасмин с сильным ароматом

Чубушник неприхотлив и хорошо переносит климат средней полосы. Цветки до 7 см, аромат заполняет сад. Лучше всего растёт на солнце или в лёгкой полутени.

Хеномелес — японская айва с ярким цветением

Японская айва цветёт весной, цветки до 5 см разных оттенков. Куст неприхотлив, редко болеет и осенью даёт плоды для заготовок.

Декоративная жимолость — ароматный цветущий куст

Кустарниковые виды жимолости цветут около двух недель и бывают самых разных цветов. Любят солнце и плодородную почву, но важно выбирать зимостойкие сорта.

Популярные вопросы о кустарниках с крупными цветками

Что проще всего посадить вместо гортензии в средней полосе?

Чаще всего выбирают чубушник или хеномелес — они неприхотливы и хорошо зимуют.

Что лучше для яркого цветения летом?

Подойдут кустовые розы или садовый гибискус, но последний потребует хорошего укрытия зимой.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Ток на десятилетия вперёд: разработка из Челябинска получила признание в Кремле
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
