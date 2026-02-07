Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Лыткин

Земля за зиму обеднела: весенняя подкормка почвы, после которой урожай удваивается

Садоводство

Весна — лучшее время, чтобы не просто перекопать грядки, а реально подготовить почву к сезону. Пока рассада растет на подоконнике, можно заняться грунтом и сделать его более рыхлым, питательным и "живым". Тогда растения быстрее пойдут в рост и дадут урожай без неприятных сюрпризов.

Почва весной
Фото: Pravda.Ru by Игорь Лыткин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почва весной

Почему почва со временем устает

Многие дачники замечают, что урожай со временем снижается даже при хорошем поливе и сортах. Причина часто в том, что почва истощается: теряет питательные вещества, уплотняется, закисляется или засаливается.

Даже чернозем без ухода постепенно ухудшается, из-за чего растения хуже питаются, чаще болеют и дают меньше плодов.

Плодородие почвы — это способность обеспечивать растения влагой, воздухом и полезными элементами. Оно зависит от типа грунта, органики, микроорганизмов и уровня кислотности.

Как понять, что почву нужно улучшать

Перед весенними работами полезно определить тип грунта и уровень pH. Это можно сделать с помощью лакмусовой бумажки или pH-метра.

К улучшению почвы лучше приступать только после того, как она прогреется. В холодной земле удобрения и биопрепараты работают слабее.

Способы улучшения почвы весной

Внесение удобрений

Чтобы повысить плодородие почвы, весной лучше вносить органику и минеральные удобрения, но избегать свежего навоза и помета — они могут обжечь корни и содержать сорняки и вредителей.

Безопаснее использовать компост, перепревший навоз, биогумус или низинный торф. Норма внесения органики — 4-8 кг на 1 кв. м с заделкой на глубину 10-15 см.

Из минеральных удобрений весной важен азот:

  • мочевина — 10-15 г
  • аммиачная селитра — 15-20 г
  • сульфат аммония — 20-30 г на 1 кв. м

Комплексные смеси тоже подходят, особенно вместе с органикой. На песчаных почвах подкормки лучше делать ближе к посадке, так как питательные вещества быстро вымываются. Об этом сообщает Огород. ru.

Раскисление почвы

Кислая почва снижает урожай и вызывает болезни (кила, гнили), потому что растения хуже усваивают питательные вещества, а микроорганизмы работают слабее.

Весной раскисление делают заранее, до посадки. На 1 кв. м вносят:

  • зола — 200-300 г

  • доломитовая мука — 300-500 г

  • мел — 200-400 г

Чем ниже pH, тем больше нужно раскислителя. Известь лучше применять осенью, так как она ухудшает усвоение фосфора.

Золу нельзя вносить сразу после азотных удобрений — между ними лучше выдержать не меньше месяца.

Использование биопрепаратов

Биопрепараты на основе триходермы, сенной палочки и лактобактерий помогают восстановить полезную микрофлору. Это делает почву более рыхлой, снижает риск грибковых болезней и улучшает усвоение питания.

Применять такие средства лучше в теплую погоду и минимум за несколько дней до посадки.

Чаще всего используют:

  1. Биофунгициды — Фитоспорин-М, Бактофит, Алирин-Б, Гамаир, Триходерма Вериде

  2. Бактериальные удобрения — Азотовит, Фосфатовит, Ризобактерин, Экомик Урожайный

Если осенью вносились удобрения или сеялись сидераты, весной биопрепараты могут стать завершающим этапом подготовки грядок.

Посев сидератов

Сидераты — это зеленые удобрения, которые улучшают почву и подавляют сорняки. Их высевают примерно за месяц до посадки, а за 2 недели до высадки основных культур закапывают в землю.

Они разрыхляют грунт, насыщают его азотом и снижают риск болезней. Для посева используют бобовые, злаковые, крестоцветные или фацелию.

Для бедной почвы подходят клевер, люпин, люцерна, бобы, горчица, а для глинистой — рожь, овес, гречиха, подсолнечник. Также сидераты можно сеять в междурядьях и по краям грядок.

Мульчирование грядок

Мульча защищает почву от пересыхания, вымывания и выветривания. Она также помогает бороться с сорняками и постепенно обогащает землю органикой.

Весной пустые грядки можно замульчировать:

  1. подвяленной скошенной травой

  2. соломой или сеном

  3. перепревшими опилками

Материал укладывают равномерным слоем. Чем легче мульча, тем толще можно сделать покрытие.

Но важно дождаться устойчивого тепла: слишком раннее мульчирование замедлит прогревание земли. Перед посадкой часть слоя при необходимости убирают.

Еще один практичный способ — укрытие грядок пленкой. Оно подавляет сорняки, ускоряет прогрев верхнего слоя и не дает образовываться плотной почвенной корке.

"Мульчирование работает не только как защита от пересыхания, но и как инструмент для восстановления биологической активности почвы — особенно если использовать органические материалы", — считает эксперт по органическому земледелию, обозреватель Pravda. ru, Владимир Алексеевич Трофимов.

Популярные вопросы о подготовке почвы весной

Как понять, что почва кислая?

Самый простой способ — измерить pH лакмусовой бумажкой или pH-метром. Если показатель ниже 6, грунт нуждается в раскислении.

Можно ли весной вносить свежий навоз?

Можно, но только если в этом сезоне грядка будет пустовать. Для посадок свежий навоз слишком агрессивен.

Когда лучше сеять сидераты весной?

Примерно за месяц до посадки основных культур, чтобы растения успели набрать зеленую массу и принести пользу почве.

Автор Игорь Лыткин
Игорь Лыткин — почвовед (дачные почвы), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы почва урожай огород удобрения садоводство
Новости Все >
Ток на десятилетия вперёд: разработка из Челябинска получила признание в Кремле
Вчера в зале консерватории случилось необыкновенное происшествие: публика собралась смотреть... босячку Айседору Дункан — писала газета Русский голос 7 февраля 1905 года
Зима раскрыла фаворита: один вид спорта оказался полезнее всех привычных
Татарстан тонет в нефти, но бензин лишь дорожает: скрытая логика рынка
Жилищный тупик региона: взрослые сироты в Омской области остаются без квартир годами
Европейские Мальдивы без толп туристов: направление, где море ещё не стало конвейером
Сакура зацвела проблемами: фестиваль у Фудзи пустил корни в жизнь горожан
Ромео и Джульетту сыграют в Молодежном театре на родных языках его актеров
В День всех влюбленных Театр на Трубной представить премьеру Не любишь, ну и пусть
Угроза для всей семьи: эти человеческие болезни легко подхватывают питомцы
Сейчас читают
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Красота и стиль
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Газобетон больше не герой стройки: новый материал не боится сырости, времени и ошибок
Недвижимость
Газобетон больше не герой стройки: новый материал не боится сырости, времени и ошибок
Сладость, что спасает ночью: ешьте, сколько влезет — фигура даже не заметит подвоха
Еда и рецепты
Сладость, что спасает ночью: ешьте, сколько влезет — фигура даже не заметит подвоха
Популярное
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита

Обычная корица помогает защитить комнатные растения от грибков и улучшить их состояние уже через несколько дней при правильном и умеренном применении.

Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Перцы тают во рту, бульон выпивается до дна: блюдо, которое собирает всех на кухне
Пирамиды больше не загадка: под Сахарой нашли след, который меняет историю Египта
Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова Зарядка электрокара от бабушки до турбо: как заправить автомобиль и не угробить дорогую батарею Сергей Милешкин
Сладость, что спасает ночью: ешьте, сколько влезет — фигура даже не заметит подвоха
Семейный хит за копейки: нежный пирог, который съедят раньше, чем вы подадите чай
Бумажный тигр с реактивным хвостом: ракеты Фламинго заблудились на пути к ядерному полигону РФ
Бумажный тигр с реактивным хвостом: ракеты Фламинго заблудились на пути к ядерному полигону РФ
Последние материалы
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Дом чистый, как после клининга: простые добавки делают уборку в разы эффективнее
Роскошный десерт без усилий: синнабоны с шоколадом, что сводят с ума сладкоежек
Шампунь обещает разбудить рост и усыпляет тревогу: средства с реальным эффектом
Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков
Недорогая лазанья с идеальными слоями: один приём делает её безупречной
Модно, сладко и без проверки возраста: чем оборачивается тренд сухих энергетиков
Солянка без тяжести: куриный вариант с быстрым бульоном стал любимцем зимы
Капли на листьях — не безобидный блеск: как роса поит растения, но запускает болезни
Искусственный мех вышел из моды: какая экоодежда стала новым символом зимнего стиля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.