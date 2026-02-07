Земля за зиму обеднела: весенняя подкормка почвы, после которой урожай удваивается

Весна — лучшее время, чтобы не просто перекопать грядки, а реально подготовить почву к сезону. Пока рассада растет на подоконнике, можно заняться грунтом и сделать его более рыхлым, питательным и "живым". Тогда растения быстрее пойдут в рост и дадут урожай без неприятных сюрпризов.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Лыткин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Почва весной

Почему почва со временем устает

Многие дачники замечают, что урожай со временем снижается даже при хорошем поливе и сортах. Причина часто в том, что почва истощается: теряет питательные вещества, уплотняется, закисляется или засаливается.

Даже чернозем без ухода постепенно ухудшается, из-за чего растения хуже питаются, чаще болеют и дают меньше плодов.

Плодородие почвы — это способность обеспечивать растения влагой, воздухом и полезными элементами. Оно зависит от типа грунта, органики, микроорганизмов и уровня кислотности.

Как понять, что почву нужно улучшать

Перед весенними работами полезно определить тип грунта и уровень pH. Это можно сделать с помощью лакмусовой бумажки или pH-метра.

К улучшению почвы лучше приступать только после того, как она прогреется. В холодной земле удобрения и биопрепараты работают слабее.

Способы улучшения почвы весной

Внесение удобрений

Чтобы повысить плодородие почвы, весной лучше вносить органику и минеральные удобрения, но избегать свежего навоза и помета — они могут обжечь корни и содержать сорняки и вредителей.

Безопаснее использовать компост, перепревший навоз, биогумус или низинный торф. Норма внесения органики — 4-8 кг на 1 кв. м с заделкой на глубину 10-15 см.

Из минеральных удобрений весной важен азот:

мочевина — 10-15 г

— 10-15 г аммиачная селитра — 15-20 г

— 15-20 г сульфат аммония — 20-30 г на 1 кв. м

Комплексные смеси тоже подходят, особенно вместе с органикой. На песчаных почвах подкормки лучше делать ближе к посадке, так как питательные вещества быстро вымываются. Об этом сообщает Огород. ru.

Раскисление почвы

Кислая почва снижает урожай и вызывает болезни (кила, гнили), потому что растения хуже усваивают питательные вещества, а микроорганизмы работают слабее.

Весной раскисление делают заранее, до посадки. На 1 кв. м вносят:

зола — 200-300 г

доломитовая мука — 300-500 г

мел — 200-400 г

Чем ниже pH, тем больше нужно раскислителя. Известь лучше применять осенью, так как она ухудшает усвоение фосфора.

Золу нельзя вносить сразу после азотных удобрений — между ними лучше выдержать не меньше месяца.

Использование биопрепаратов

Биопрепараты на основе триходермы, сенной палочки и лактобактерий помогают восстановить полезную микрофлору. Это делает почву более рыхлой, снижает риск грибковых болезней и улучшает усвоение питания.

Применять такие средства лучше в теплую погоду и минимум за несколько дней до посадки.

Чаще всего используют:

Биофунгициды — Фитоспорин-М, Бактофит, Алирин-Б, Гамаир, Триходерма Вериде Бактериальные удобрения — Азотовит, Фосфатовит, Ризобактерин, Экомик Урожайный

Если осенью вносились удобрения или сеялись сидераты, весной биопрепараты могут стать завершающим этапом подготовки грядок.

Посев сидератов

Сидераты — это зеленые удобрения, которые улучшают почву и подавляют сорняки. Их высевают примерно за месяц до посадки, а за 2 недели до высадки основных культур закапывают в землю.

Они разрыхляют грунт, насыщают его азотом и снижают риск болезней. Для посева используют бобовые, злаковые, крестоцветные или фацелию.

Для бедной почвы подходят клевер, люпин, люцерна, бобы, горчица, а для глинистой — рожь, овес, гречиха, подсолнечник. Также сидераты можно сеять в междурядьях и по краям грядок.

Мульчирование грядок

Мульча защищает почву от пересыхания, вымывания и выветривания. Она также помогает бороться с сорняками и постепенно обогащает землю органикой.

Весной пустые грядки можно замульчировать:

подвяленной скошенной травой соломой или сеном перепревшими опилками

Материал укладывают равномерным слоем. Чем легче мульча, тем толще можно сделать покрытие.

Но важно дождаться устойчивого тепла: слишком раннее мульчирование замедлит прогревание земли. Перед посадкой часть слоя при необходимости убирают.

Еще один практичный способ — укрытие грядок пленкой. Оно подавляет сорняки, ускоряет прогрев верхнего слоя и не дает образовываться плотной почвенной корке.

"Мульчирование работает не только как защита от пересыхания, но и как инструмент для восстановления биологической активности почвы — особенно если использовать органические материалы", — считает эксперт по органическому земледелию, обозреватель Pravda. ru, Владимир Алексеевич Трофимов.

Популярные вопросы о подготовке почвы весной

Как понять, что почва кислая?

Самый простой способ — измерить pH лакмусовой бумажкой или pH-метром. Если показатель ниже 6, грунт нуждается в раскислении.

Можно ли весной вносить свежий навоз?

Можно, но только если в этом сезоне грядка будет пустовать. Для посадок свежий навоз слишком агрессивен.

Когда лучше сеять сидераты весной?

Примерно за месяц до посадки основных культур, чтобы растения успели набрать зеленую массу и принести пользу почве.